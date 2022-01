MÅL: Abu Dhabis internasjonale flyplass var et av målene for mandagens droneangrep fra houthiopprørerne i Jemen.

Nye flyangrep i Jemen etter houthienes droneangrep

Den saudiledede koalisjonen har gjennomført nye flyangrep mot mål i Jemen som et svar på droneangrepet som kostet tre mennesker livet i Abu Dhabi mandag.

Av NTB-AP

Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for droneangrepene mot flere mål i Abu Dhabi. Et av målene var en oljeinstallasjon der to indere og én pakistaner ble drept. Seks andre ble såret i angrepet, og tre tankbiler gikk opp i flammer.

Flyplassen i Abu Dhabi ble også angrepet, men det resulterte bare i materielle ødeleggelser.

En talsmann for Houthi-opprørerne bekrefter at det var de som sto bak angrepet og opplyser at det både ble benyttet raketter og droner.

– De væpnede styrkene gjennomførte en vellykket militær operasjon, sa talsmannen Yahya Saree til houthienes TV-kanal Al-Masirah.

Syv år lang krig

De forente arabiske emirater, som Abu Dhabi er en del av, deltar i den saudiledede koalisjonen som gikk til krig mot houthiopprørerne i Jemen i mars 2015.

Med støtte fra vestlige land som Storbritannia og USA har koalisjonen siden gjennomført over 24.000 flyangrep og lagt store deler av Jemens infrastruktur i grus.

Jemen var fra før det fattigste landet i Midtøsten, og FNs utviklingsfond (UNDP) anslo i november at den syv år lange krigen har krevd minst 377.000 menneskeliv.

Sporadiske angrep

Houthiene har på sin side gjennomført sporadiske rakett- og droneangrep mot oljeinstallasjoner og andre mål i Saudi-Arabia, men disse har bare unntaksvis krevd liv.

Opprørerne, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana høsten 2014, etter flere år med kaotiske tilstander i landet, har også truet med å angripe mål i De forente arabiske emirater tidligere.

Mandag kveld gjennomførte koalisjonen nye flyangrep i Jemen, men det er ikke kjent hvilke mål som ble bombet.

FN fordømmer

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer droneangrepet mot Abu Dhabi og oppfordrer «alle parter til å vise maksimal tilbakeholdenhet og forhindre enhver opptrapping» av konflikten.

– Angrep mot sivile og sivil infrastruktur er forbudt i henhold til internasjonal humanitær lov, sier generalsekretærens talsperson Stephane Dujarric.

Truer stabiliteten

USA lover å stille houthiene til ansvar for det de kaller «et terroristangrep».

– Houthiene har tatt på seg ansvaret for dette angrepet, og vi vil arbeide sammen med De forente arabiske emirater og internasjonale partnere for å holde dem ansvarlige, sier president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian fordømmer også angrepet og sier at det truer stabiliteten i regionen.

– Disse angrepene truer sikkerheten i De forente arabiske emirater og stabiliteten i regionen, sier han, og han understreker at Emiratene har Frankrikes fulle støtte.

Storbritannias utenriksminister Liz Truss kaller også angrepet terror.

– Jeg fordømmer på sterkest mulig vis terrorangrepet mot De forente arabiske emirater som houthiene hevder å stå bak, tvitrer hun.