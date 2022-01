NATO RUSSLAND-RÅDET: Møtet mellom Nato-landene og Russland forrige onsdag varte i fire timer, og nå har Jens Stoltenberg invitert Russland og viseutenriksminister Aleksandr Grusjko til tre nye møter med konkret dagsorden.

Natos plan for å hindre krig i Europa: Tilbyr Russland tre hastemøter

Nato-landene og USA vil i neste uke sende konkrete og skriftlige svar på Russlands krav til en ny sikkerhetsordning i Europa. Nato har allerede foreslått tre møter med Russland i de neste ukene, med konkrete forslag til dagsorden.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det får VG bekreftet torsdag.

Tirsdag opplyste Nato-sjef Jens Stoltenberg at han hadde invitert Russland til en serie møter for å fortsette samtalene etter at han tok imot Russlands viseutenriksminister Alekxandr Grusjko i Brussel 12. januar.

Etter samtaler med sentralt plasserte sikkerhetskilder, kan VG nå fortelle innholdet i det som er Natos plan på kort sikt, for å holde samtalene med Russland i gang.

– Hovedoppgaven nå er å forebygge et militært angrep mot Ukraina, sa Stoltenberg på et pressemøte i Berlin tirsdag, sammen med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Ønsker hastemøter

I Brussel håper man at et nytt møte i Nato Russland-rådet kan finne sted allerede i slutten av neste uke, eventuelt tidlig i uken etter.

Det konkete forslaget som Stoltenberg nå har sendt til Moskva, er ifølge VGs opplysninger tre påfølgende møter de neste ukene:

** Det første møtet skal, ifølge invitasjonen fra Nato, gjøre opp status for Nato-Russland samarbeidet. I Berlin tirsdag sa Stoltenberg at han oppmuntret Russland til å omgjøre beslutningen fra oktober i fjor, om å bryte de diplomatiske kanalene til forsvarsalliansen.

Nato ønsker en avklaring fra Russland om hvordan det praktiske samarbeidet skal være i tiden som kommer, får VG opplyst. I øyeblikket er Russland representert til Nato med Russlands ambassadør til Belgia.

** Det andre møtet er en invitasjon til å snakke inngående sammen om den nåværende sikkerhetssituasjonen i Europa, i lys av Russlands krav om at Nato-styrker trekkes ut fra landene som grenser mot Russland, og garantier for at Ukraina ikke kan bli fremtidig Nato-medlem.

På dette møtet ønsker Nato også å diskutere andre relevante sikkerhetstemaer som situasjonen i Syria, i Afrika sør for Sahara, i nordområdene og i Østersjøen.

** Det tredje møtet skal, ifølge Natos forslag, belyse mulige løsninger og berede grunn for forhandlinger om nye avtaler mellom Russland og Nato. Det gjelder temaer som våpenkontroll, gjensidige begrensninger på atomvåpen og større åpenhet om militære aktiviteter fra begge sider.

PRESIDENT: Vladimir Putin styrer Russland.

Utenriksministermøte fredag

Russland har foreløpig ikke svart på denne siste invitasjonen om nye møter i Nato, ifølge VGs opplysninger.

En mulig avklaring om Russland er innstilt på fortsatt diplomatisk kontakt og fremtidige forhandlinger i stedet for bruk av militær makt, kan komme allerede fredag.

Da møtes utenriksministrene fra USA og Russland, Antony Blinken og Sergej Lavrov, til et nye krisemøte i den sveitsiske byen Geneve.

En sentralt plassert kilde sier at USA og Nato samordner seg tett om dialogen med Russland i disse kritiske dagene.

Russland får svar over helgen

I Brussel jobber Natos ledelse nå tett sammen med medlemslandene for å gi Russland et skriftlig svar på kravene i dokumentene som Moskva publiserte 17.desember, med konkrete krav til USA og Nato om endringer i Europas sikkerhetsarkitektur.

I Washington skriver den amerikanske administrasjonen på et tilsvarende svar.

Begge disse dokumentene skal etter planen sendes til Moskva i neste uke, får VG opplyst.

I de skriftlige svarene vil Nato og USA gjenta at Ukraina har suveren rett til selv å bestemme sin sikkerhetspolitiske forankring - og at det er opptil Natos 30 medlemsland å beslutte om eventuelle nye medlemsland.