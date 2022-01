Nye krav om Boris Johnson-avgang i Parlamentet – nekter å trekke seg

LONDON (VG) En ny onsdag og en ny spørretime hvor en presset Boris Johnson blir grillet i parlamentet om «partygate». Statsministeren nekter fremdeles å svare på om han vil gå av.

Av Jostein Matre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Siden forrige onsdag har flere nye avsløringer rundt fester i Downing Street, hvor regjeringen har kontorer og Boris Johnson bor, dukket opp.

Blant annet har det kommet påstander om en bursdagsfest for statsministeren selv, arrangert når landet var under svært strenge coronaregler for hvor mange som kunne samlest. Det har også blitt klart at politiet skal etterforske om noen av de mange festene kan ha brutt loven mens landet var under lockdown.

Det som derimot lar vente på seg er regjeringens interne granskning, som riktig nok utføres av den sivilt ansatte toppbyråkraten Sue Gray. Johnson har i flere uker nå sagt at han ikke vil kommentere kravene om at han må gå av før konklusjonen av granskingen er klar.

Info FAKTA OM PÅSTÅTTE SAMLINGER I DOWNING STREET Statsminister Boris Johnson og regjeringsapparatet i Storbritannia må svare for flere påståtte samlinger mens landet var nedstengt. Det har kommet fram påstander om minst tolv hendelser i 2020 og én i 2021. 15. mai 2020: Hagefest i 10 Downing Street. Statsminister Boris Johnson, hans kone Carrie, tidligere sjefrådgiver Dominic Cummings og Johnsons privatsekretær Martin Reynolds er avbildet på et fotografi lekket til The Guardian. De sitter ved et bord i hagen med vin og ost foran seg. 15 andre personer var også avbildet. Johnson har kalt det et arbeidsmøte.

20 mai 2020: Hagefest. En lekket epost fra Reynolds til 100 ansatte ved statsministerens kontor inviterte til kveldssamling, hvor gjestene skulle ta med sin egen vin/drikke.

19. juni 2020: Bursdagsfest. Opptil 30 ansatte overrasket Boris Johnson med kake på bursdagen hans og bursdagssang.

13. november 2020: Avskjedsfest. Statsminister Boris Johnson holdt tale under en tilstelning for avtroppende kommunikasjonsdirektør Lee Cain.

13. november 2020: Fest i privatboligen. Det er hevdet at Johnsons daværende forlovede inviterte til fester i den private boligen i Downing Street. En talsperson har kalt påstanden «bare tull».

25. november 2020: Drinker med ansatte i finansdepartementet, kom i gang spontant etter et arbeidsmøte.

27. november 2020: Avskjed med nok en seniormedarbeider i Downing Street. Johnson skal ha holdt tale.

10. desember 2020: Fest i regi av utdanningsdepartementet. Tidligere utdanningsminister Gavin Williamson skal ha deltatt.

14. desember 2020: Fest med ordførerkandidat Shaun Bailey og ansatte ved Tory-partiets kampanjehovedkvarter. Bailey har siden bedt om unnskyldning og erkjent dårlig dømmekraft.

15. desember 2020: Quiz i Downing Street. Statsminister Boris Johnson er avbildet med kolleger, hvor én iført juleglitter og en annen hadde nisselue. Downing Street innrømmet at Johnson «kort» deltok på quizen, men sier det var en virtuell begivenhet.

16. desember 2020: Ansatte i embetsverket i samferdselsdepartementet drakk alkohol og danset etter arbeidstid på kontoret. En talsmann sa senere at det var en feilvurdering, og beklaget.

17. desember 2020: Julefest på regjeringskontoret. Invitasjoner skal ha blitt sendt ut av sekretæren til Simon Case, et av regjeringsmedlemmene. I de digitale kalenderne var hendelsen merket som «julefest».

18. desember 2020: Julefest i 10 Downing Street. Hendelsen som utløste undersøkelsene rundt fester under nedstengningen, var påstander om at det ble arrangert fest for de ansatte i 10 Downing Street. Boris Johnson skal ikke ha deltatt. Hans talskvinne Allegra Stratton sluttet i jobben etter at et videoklipp av henne der hun spøkte om hendelsen i en liksom-pressekonferanse, ble lekket til pressen.

16. april 2021: Avskjedsfester for to ansatte i Downing Street. To forskjellige fester med til sammen 30 deltakere som senere slo seg sammen til en og samme fest. Det skal ha blitt drukket alkohol og gjestene danset til musikk, ifølge vitner. Boris Johnson var ikke til stede. Festene fant sted kvelden før dronning Elizabeth måtte sitte alene i ektemannens prins Philips begravelse. Downing Street har siden beklaget overfor dronningen. (NTB) Vis mer

Den er ventet å kunne komme når som helst, men så langt har den ikke gjort det. Om det skjer i dag, senere i uken, eller neste uke er uvisst.

Dermed er dagens spørretime på mange måter en repetisjon av de foregående ukene. Opposisjonen, og til og med enkelte av hans egne, krever at han går og griller han med spørsmål om festene.

– Nei

Det første spørsmålet fra oppoisjonsleder Sir Keir Starmer var om statsministeren mente at reglene om å lyve for parlamentet også gjelder for ham.

– Selvsagt, men jeg mener han spør om en gransking jeg ikke kan kommentere på. Det jeg lover er å sørge for den raskeste tilbakekomsten for noen europeisk økonomi etter pandemien.

Oppfølgingsspørsmålet var om han, fordi han ifølge Starmer har løyet, vil trekke seg her og nå.

– Nei, svarte Johnson, som fortsatte å vise til at han foreløpig ikke kan kommentere ettersom rapporten ikke er klar.

Han påpekte også at han ikke kan kommentere politietterforskningen som det ble kjent i går at er satt i gang.

PÅ HUGGET: Boris Johnson er offensiv i sin opptreden i Underhuset onsdag.

Offensiv

En offensiv statsminister brukte i stedet tid på å fortelle om det han mener er en god jobb regjeringen gjør med tanke på coronasituasjonen og Ukraina-krisen.

– Sannheten er at statsministeren nå er involvert i en politietterforskning, påpekte Starmer, og spurte om dette ikke er en statsminister som har vist forakt for folket og parlamentet, og om han ikke forstår skaden han har påført landet.

– Nei, vi elsker dette landet og gjør alt vi kan for å hjelpe dette landet, svarte Boris, og listet enda en gang opp sin skryteliste.

Ian Blackford, lederen for det skotske nasjonalistpartiet SNP, var en av flere andre som i spørretimen ba Johnson om å trekke seg.

– Det er på tide å bli ferdig med dette. Vis statsministeren døren.

Stemningen i Underhuset er til tider svært høylytt med buing og jubling. Allerede etter de første 10–15 minuttene hadde ordstyreren bedt begge sider om å roe seg ned, og truet sågår parlamentsmedlemmer med å bli kastet ut om de ikke gjorde det.

Skiftet forklaring

I utgangspunktet nektet Johnson for at det hadde vært fester. Etter hvert som avsløringene om et tosifret antall av dem dukket opp, sa han at det gjorde ham «kvalm» å vite at ansatte i Downing Street hadde festet mens resten av landet fulgte strenge coronarestriksjoner.

JAGES: En presset Boris Johnson var onsdag morgen ute på joggetur med hunden Dilyn. Mange mener han nå - som bildet kan symbolisere - blir jaget av sin egen skygge.

Da det ble klart at han selv hadde vært tilstede på minst én fest, beklaget han, men hevdet at han trodde det var et jobbmøte. Noe en norsk ekspert omtalte som en patetisk unnskyldning. Senere hevdet han at ingen hadde fortalt ham at «bring din egen alkohol»-festen var et brudd med coronareglene.

For mange briter, både i parlamentet og blant vanlige folk, er de stadige bortforklaringene – og det mange er overbevist om at er løgner – vel så ille som at det faktisk var fester.

Selv noen av hans mest trofaste støttespillere har sagt at Johnson må gå dersom det blir klart at han har løyet for parlamentet.

Svaret på det kan komme i Grays rapport, men det er Johnson selv som bestemmer hva som blir publisert fra denne. Det er blitt sagt at det skal være «full åpenhet», men det er også blitt sagt at noe kanskje må holdes tilbake.

I spørretimen fikk han spørsmål om hele vil bli offentliggjort.

– Selvsagt vil jeg gjøre nøyaktig som jeg har sagt, svarte Johnson, uten at det var klart nøyaktig hva han refererte til, og dermed fortsetter usikkerheten om alt blir publisert.

TRØSTER: Bernice Jones trøster sin kone Natasha Hale foran muren i London der man har malt tusenvis av røde hjerter som symbol for det rundt 155.000 som så langt har mistet livet i pandemien i Storbritannia.

– Mannen har ingen sjel

De siste dagene har VG møtt en rekke folk i London som mener Boris Johnson uansett må gå.

Natasha Hale (50) kunne ikke reise å besøke faren da han døde av corona for et år siden på grunn av restriksjonene.

– De fortalte oss at vi ikke kunne se våre kjære som lå for døden, og så går han på fest samtidig. Mannen har ingen sjel. Det er motbydelig, sier Hale, som mener han absolutt ikke kan forbli statsminister uansett innholdet i internrapporten og politietterforskningen.

POLITIKERE: De to parlamentsmedlemmene fra Labour, Justin Madders (t.v.) og Stephen Kinnock mener statsministeren må gå.

Parlamentsmedlemmet Justin Madders, fra opposisjonspartiet Labour, sa tirsdag til VG at ingen står over loven. Heller ikke statsministeren.

– Han må trekke seg, han har innrømmet bruddene på tiltak og lover. Han har innført disse reglene og derfor er det ekstra viktig at han følger dem.