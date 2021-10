PROTESTERTE: Flere tusen hadde møtt opp på Foley Square i New York City.

Demonstrerte mot ny abortlov: − Gjør meg rasende

MANHATTAN (VG) I en måned har det i Texas ikke vært lov å ta abort etter sjette svangerskapsuke. Nå rømmer kvinner til nabostatene for å få hjelp, og flere tusen tar til gatene for å kjempe mot den nye loven.

– Det som skjer i Texas gjør meg rasende for min datter og for meg som kvinne, sier Jenny Fine og holder opp et skilt hvor det står «We have the right to be heard» – vi har rett til å bli hørt, på norsk.

For litt en over en måned siden innførte Texas USAs aller strengeste abortlov.

Den forbyr abort etter uke seks – og har blitt omtalt som «hjerteslagsloven» av forkjempere.

«Tatt fra oss»

Texas-loven åpner for at vanlige folk, slik som naboer og bekjente, kan saksøke kvinner som tar abort, samt leger og klinikker som utfører abort.

Det gjøres heller ikke unntak fra lovverket hvis en kvinne blir voldtatt eller utsatt for incest.

– Rettighetene har blitt tatt fra oss, sier Fine til VG mens massene roper «abortrettigheter er menneskerettigheter».

USAs høyesterettskjennelse fra 1973, hvor en kvinne ved navn Norma McCorvey – også kalt «Roe» – gikk til rettssak mot delstaten Texas fordi hun ble nektet abort, er høyaktuell.

Roy vant, og kjennelsen har lenge blitt stående som en veileder når delstater opp igjennom årene har forsøkt å gjøre abort ulovlig.

KJEMPET I FLERE TIÅR: Joyce Gold forteller at hun har slåss for kvinners rettigheter siden 70-tallet.

Men denne gang valgte USAs høyesterett, som etter president Donald Trump har et konservativt flertall, å ikke blokkere loven.

Domstolen understreker at den ikke har tatt endelig stilling til om Texas-loven er i tråd med USAs grunnlov.

– Jeg har kjempet for dette siden tidlig 70-tallet, og siden den gang har vi nesten ikke beveget oss fremover, sier Joyce Gold som holder opp skiltet «Save Roe» – med en tydelig referanse til kjennelsen fra 1973.

Hun trekker frem det som hun mener er et tegn på ujevn kjønnsmaktbalanse i USA, og at abortloven er et eksempel på et ønske om å kontrollere kvinner.

Argumentet til de konservative som støtter innstramningene handler ofte om at det er fosterets liv og rettigheter som må beskyttes.

Etter at loven ble innført i Texas har abortklinikker i nabostater slik som Louisiana og Oklahoma sett en kraftig økning av kvinner som rømmer fra Texas for å få den hjelpen de trenger.

Marva Sadler, direktør på en abortklinikk i Texas forteller til New York Times at hun tror mange kvinner ikke har muligheten til å dra over delstatsgrensen:

– Jeg tror at et flertall kvinner blir dømt til å være foreldre, sier hun til avisen.

FRA TEXAS: Nathalie Griffin (t.h) med venninnen Alex.

På Foley Square på Manhattan står Nathalie Griffin og venninnen Alex og holder to skilter høyt i været. På Griffins skilt står det «Texas, do better. Keep abortions safe and legal».

Hun er selv fra Texas, og har venner i hjemstaten som i dag demonstrerer.

– Jeg står her i dag i solidaritet med kvinner som har fått utført abort, eller ønsker å få utført en abort, sier Griffin.

Kort tid etter at loven ble innført ble det kjent at USAs justisdepartement saksøker Texas, og justisminister Merrick Garland har sagt at loven er «i åpen strid med grunnloven».

En endelig kjennelse om hvorvidt Roe vs. Wade skal omgjøres, ventes først neste vår, skriver NTB.

Ferske meningsmålinger viser at amerikanerne er motstandere av å omgjøre kjennelsen, med en margin på rundt to mot en. Et flertall av befolkningen støtter også at personer får ta abort i tilfeller der kvinnen er blitt voldtatt eller der hennes helse er truet.

– Alle kvinner skal ha mulighet til å ta abort hvis de ønsker det. Det at man i USA ikke har mulighet til det er helt vanvittig, sier Alex Smith og roper «hvis du ikke har en livmor, skal du ikke lage mine lover».