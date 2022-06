EN MASSAKRE: 19 barn og to lærere ble skutt og drept på barneskolen i Uvalde i Texas den 24. mai 2022.

Høring etter Uvalde-massakren: − En elendig fiasko

Samtidig som barn ble skutt og drept inne på skolen, jaktet politiet etter en nøkkel de ikke trengte, mener sikkerhetssjefen i Texas.

Det kom frem under en høring i delstatssenatet i Texas tirsdag.

19 barn og to lærere ble drept da en tenåring åpnet ild med en halvautomatisk AR-15 på barneskolen i Uvalde den 24. mai i år.

Under 20 minutter etter at tenåringen ankom Robb barneskole sto politibetjenter i gangen på skolen, bevæpnet med rifler og minst ett skjold, skriver Austin American-Statesmen.

Samtidig kunne man høre gjerningsmannens våpen bli avfyrt i minst 29 minutter før politiet tok seg inn i klasserommet og drepte ham, skriver avisen videre.

Da hadde det gått 74 minutter siden de første politibetjentene hadde kommet til stedet.

– Det er overveldende bevis for at politiresponsen var en elendig fiasko og gikk imot alt vi har lært over de to siste tiårene siden Columbine-massakren, sa Steve McCraw, leder for sikkerhets- og politidepartementet i Texas til Senatet under dagens høring.

VISTE FREM: Steve McCraw, sjef for sikkerhets- og politidepartementet i Texas (Department of Public Safety) under tirsdagens høring for delstatssenatet.

– Tre minutter etter vedkommende gikk inn i bygget var det et stort nok antall bevæpnede betjenter ikledd beskyttelsesutstyr til å isolere, distrahere og nøytralisere vedkommende, sa han, ifølge CNN.

McCraw la skylden på politisjefen for skolekretsen, Pete Arredondo, og hevdet han stanset betjenter fra å stoppe gjerningsmannen.

– Betjentene hadde våpen, barna hadde ingen. Betjentene hadde beskyttelsesutstyr, barna hadde ikke det. Betjentene hadde trening, det hadde ikke gjerningspersonen, sa McCraw til delstatssenatet.

En høydramatisk time

Det var to låste dører og en vegg som sto mellom politiet og den 18 år gamle gjerningsmannen.

The Texas Tribune og Austin American-Statesman har gjennom video- og radioopptak kartlagt hva som skjedde. Før gjerningsmannen gikk inn på skolen klokken 11.33 hadde han allerede krasjet bilen sin og avfyrt skudd utenfor skolen.

I tillegg fyrte han av skudd i gangen da han kom inn. Skolen var på det tidspunktet allerede nedstengt, eller i lockdown, så gangene var nesten tomme.

Ingen ble truffet, men en gutt skal kunne sees på videoen fra overvåkningskameraene inne på skolen. Han hørte skudd og sprang, skriver The Texas Tribune.

Det gikk ikke mer enn et minutt før han gikk inn i klasserom 111 og begynte å skyte. Han gikk ut døren og inn igjen, og avfyrte ytterligere skudd i om lag tre minutter.

Det var i denne perioden de tre første politibetjentene tok seg inn i skolen. Alle var bevæpnet med håndvåpen, skriver avisen.

Et øyeblikk senere kom politisjef Arredondo samt syv andre betjenter til stedet. De tre første på stedet sto nærmest klasserommet der gjerningsmannen oppholdt seg og ble beskutt. De sprang, mens Arredondo og de andre forble der de var. Ingen skudd ble avfyrt tilbake.

Krass kritikk

Avskrifter fra radiosamband og kameraer som Austin American-Statesman har tilgang til viser at Arredondo ba om forsterkninger, da gjerningsmannen hadde en AR-15 og betjentene bare håndvåpen. Det fremstår også som at man trodde gjerningsmannen var avgrenset, skriver avisen.

McCraw forklarte videre at ledelsen på stedet hadde forsinket oppdraget ved å vente på radioer, rifler, skjold og et SWAT-team, som er spesialtrente politistyrker og tilsvarer Delta i Norge.

SKOLEPOLITISJEF: Pete Arredondo, sjefen for politistyrkene i skoledistriktet Uvalde i Texas, under en pressekonferanse den 24. mai i år.

Ifølge CNN forklarte McCraw for delstatssenatet at man aldri ser politibetjenter legge en hånd på dørhåndtaket for å se om den var låst før man til slutt konfronterte gjerningspersonen, over en time senere.

I tillegg kunne ikke dørene låses fra innsiden, delvis grunnet en ødelagt del.

– Han ventet på en nøkkel som det aldri var behov for, sa departementslederen.

Arredondo har i et intervju med The Texas Tribune tidligere sagt at det var snakk om en forsterket, låst dør, og at han prøvde nøkkel etter nøkkel. Han trodde også det ikke lenger var snakk om en masseskyting, men en gisselsituasjon.

The Texas Tribune skriver at det ble påpekt at det var en rambukk tilgjengelig som kunne brutt opp døren, men som aldri ble tatt i bruk. Man ville heller vente på nøkler, skriver de.

Arredondo har også tidligere sagt at han ikke anså seg selv som innsatslederen på stedet. CNN skriver at minst en av de andre betjentene oppfattet det slik, og sa til andre at han var det.

– Jeg liker ikke å plassere skyld hos en enkeltperson og si at han er den eneste ansvarlige, men til syvende og sist er det slik at dersom du påtar deg oppdragsledelsen så er du ansvarlig, sa McCraw under høringen tirsdag.

Det var til betjenter fra grensepatruljen, det lokale politiet og andre politienheter som til slutt tok seg inn i klasserommet og drepte gjerningsmannen, ifølge Austin American-Statesman.