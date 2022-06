DØDE: En gutt står foran døde i landsbyen Gayan i Paktika-provinsen i Afghanistan torsdag.

Kjemper for å redde liv etter jordskjelvet: «Ikke overlat dem til seg selv»

Desperate innbyggere kjemper mot klokka og kraftig regn etter jordskjelvet. Samtidig sliter myndigheter og hjelpearbeidere med å få informasjon fra katastrofeområdet.

Trolig ligger fortsatt skadene og døde igjen i ruinene.

– Redningsarbeidet pågår fortsatt for fullt, sier Mohammad Anwer, lege og leder for Helseavdelingen ved CARE Afghanistan, på telefon til VG fra Kabul torsdag ettermiddag.

– Mange skadede er evakuerte, men vi har foreløpig ikke full oversikt, legger han til.

Ifølge lokale myndigheter omkom minst 1000 mennesker i jordskjelvet som rammet de to provinsene Paktika og Khost onsdag, men veier og mobilnettet er ødelagt mange steder og det er derfor vanskelig å få oversikt over omfanget.

Fare for nye jordskred som følge av kraftig regn gjorde det torsdag vanskelig å nå fram til avsidesliggende landsbyer oppe i fjellene, og mange steder må innbyggerne klare seg selv og grave seg gjennom ruinene av sammenraste hus ved hjelp av deres egne hender.

BARE RUINER IGJEN: Et barn står i ruinene av et hus i Bernal-distriktet i Paktika torsdag.

Bilder fra en av de rammede landsbyene viser også hvordan innbyggerne graver grøfter for raskt å kunne gravlegge de døde i henhold til islamsk tradisjon.

Flere av hjelpeorganisasjonene VG har snakket med gjennom dagen, sier at de sliter med å komme i kontakt med deres team i katastrofeområdet som følge av manglende dekning.

– Kontakten med våre team er dårlig, sier Becky Roby, Advocacy Manager for Flyktninghjelpen i Kabul til VG torsdag.

– Den umiddelbare hjelpen kommer sakte, men sikkert frem, men vi er bekymret for hvordan det skal gå med disse menneskene i det lange løpet. Omverden må sørge for at Afghanistans utsatte befolkning er bedre rustet for å klare seg selv. Dette er mennesker som allerede lever i fattigdom og i svært vanskelige forhold, sier hun.

Flom og ras

– Det er vanskelig å få informasjon fra bakken på grunn av dårlig nett, sier informasjonssjefen i Paktika-provinsen, Mohammad Amin Huzaifa ifølge NTB.

– Området opplever også flom som følge av det kraftige regnet i går kveld, og det er vanskelig å nå fram til de rammede stedene, sier han.

– De har ingenting å spise, husene deres er ødelagt, vær så snill å hjelpe dem, ikke overlat dem til seg selv, rapporterte en journalist fra det statlige nyhetsbyrået Bakhtar fra jordskjelvområdet torsdag.

– Mange døde er ikke hentet ut, fortalte en av innbyggerne i Gayan-distriktet til den afghanske kringkasteren TOLOnews torsdag.

RAMMET: En kvinne sitter utenfor et nødhjelpstelt i landsbyen Gayan torsdag.

Ber om hjelp

Mange hjelpeorganisasjoner forlot Afghanistan da Taliban rykket inn i Kabul i august i fjor, men de nye makthaverne ber nå verdenssamfunnet om hjelp.

– Vi håper at verdenssamfunnet og hjelpeorganisasjonene vil bistå folket vårt i denne alvorlige situasjonen, sier Anas Haqqani, en av dem som deltok i Talibans delegasjon til Oslo i januar i år.

– Regjeringen gjør det den har kapasitet til, sier han.

FNs generalsekretær António Guterres lover «full mobilisering» fra FNs side og opplyser at forsyninger med mat og medisiner, telt og annet utstyr er på vei til jordskjelvområdet.

– Tiden er inne for å vise solidaritet, sier Guterres.

Mange døde

Ifølge FNs nødhjelpskoordinator i landet, Ramiz Alakbarov, ble nærmere 2.000 hus trolig rasert av jordskjelvet, noe som får store følger ettersom det vanligvis bor over 20 mennesker i hver husholdning.

– Syv i ett rom, fem i et annet rom, fire i ett rom og tre i ett annet mistet livet i familien min, forteller Bibi Hawa til journalister fra sengen på et sykehus i byen Paktika.

– Jeg orker ikke å snakke mer om det, hjertet mitt brister, sier han.

Minst 1.500 mennesker ble skadd i jordskjelvet, og Afghanistans utarmede helsevesen sliter med å hjelpe dem.

– Landet vårt er fattig og mangler ressurser. Dette er en humanitær krise. Det er som en tsunami, sier sjefen for sykehuset i Paktika, Mohammad Yahya Wiar.

– 70 prosent av husene er ødelagt

Etter at vestlige styrker og hjelpeorganisasjoner forlot Afghanistan, har landet bare en håndfull brukbare fly og helikoptre igjen. Evakuering av skadde er derfor svært krevende.

Både USA og EU opplyser at de «følger situasjonen nøye» og vurderer hvordan de best kan bistå, men det er foreløpig ikke opplyst hva de konkret vil bidra med.

Åtte lastebiler fra Pakistan med mat og andre livsnødvendigheter var torsdag framme i Paktika. To fly med nødhjelp fra Iran og ett fra Qatar landet også i Kabul, opplyste Taliban-talsmannen Zabiullah Mujahid.

Norske myndigheter har bidratt med 5 millioner kroner gjennom Røde Kors-bevegelsen, og Røde Kors har alt tre mobile helseteam på plass i de jordskjelvrammede områdene. Ytterligere seks team er på vei, og Afghanistan Røde Halvmåne har sendt lastebiler med nødhjelpsutstyr til de to rammede provinsene.

– De har et akutt behov for rent vann, og for å få tak over hodet på veldig mange. Over 70 prosent av husene har klappet sammen. Selv om det er sommer, er det relativt kaldt om natten, sier seniorrådgiver Torben Henriksen i Røde Kors til VG.

SKADET: Over 1500 mennesker er skadet i jordskjelvet.

– Mange av husene i området er bygget av leire, og er helt eller delvis ødelagt.– Mat har de også stort behov for. Veldig mange har mistet sine husdyr, som også er en inntektskilde for mange, sier Henriksen videre.

Jordskjelvet natt til onsdag ble målt til 5,9 og hadde sitt senter 46 kilometer sørvest fra storbyen Khost. Skjelvet er det største som har rammet landet siden 2002, da over 1.000 mennesker omkom i et skjelv i Baghlan-provinsen nordøst i landet.

I 1998 kostet et kraftig jordskjelv minst 4.500 liv i Takhar-provinsen helt nord i Afghanistan.