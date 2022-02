SETT: Sik ser amerikanske sett for undersøkelse av seksuelle overgrep ut. Det samler blant annet inn DNA fra offeret. Dette settet er brukt i en annen delstat.

San Francisco: Brukte DNA fra voldtektsundersøkelser i andre saker

En kvinne ble knyttet til annen kriminalitet ved at politiet sammenlignet hennes DNA samlet inn under en voldtektsundersøkelse for flere år siden.

Det gikk distriktsadvokaten i San Francisco ut med denne uken. Det er politiet i byen som har brukt DNA fra voldtektsundersøkelser til å matche mot funn knyttet til annen kriminalitet.

Distriktsadvokat Chesa Boudin sier hans kontor ble gjort oppmerksom på praksisen forrige uke, skriver San Francisco Chronicle. Det skjedde i saken hvor en kvinne er mistenkt for eiendomskriminalitet. Hennes DNA ble matchet med en flere år gammel overgrepssak.

DNA-et ble brukt i disse undersøkelsene uten samtykke og praksisen kan være et brudd på både føderale og lokale lover. Boudin frykter at dette vil være avskrekkende for at ofre for seksuell vold kontakter politiet og gjennomgår en voldtektsundersøkelse.

– Vi vil at overlevende etter seksuelle overgrep skal føle seg komfortable og trygge ved å melde til og samarbeide med politiet, sier han.

DISTRIKTSADVOKAT: Chesa Boudin under en pressekonferanse i fjor.

Utover kvinnen som allerede har blitt knyttet til annen kriminalitet, har ikke distriktsadvokaten klart å kartlegge omfanget av saker. Han sier imidlertid at DNA-et fra ofre for seksuelle overgrep er samlet inn i tusenvis av saker som strekker seg mange år tilbake i tid.

Politisjefen i byen Bill Scott har sagt at de skal gjennomgå hva politiet har foretatt seg opp mot DNA fra voldtektsundersøkelser. Han uttalte samtidig at han forplikter seg til å få en slutt på praksisen.

Det finnes flere forskjellige DNA-registre i USA. Registeret for seksuelle overgrep har blitt brukt lokalt.

Nå vurderer det strengere lovgivning også på delstatsnivå.