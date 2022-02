VANSKELIGERE FOR RUSSLAND: Nato-sjef Jens Stoltenberg møtte pressen før alliansens forsvarsministermøte som starter onsdag. Nå bekrefter han massiv bruk av etterretningsinformasjon i forsøk på å hindre at Russland bruker militærmakt mot Ukraina.

Nato-sjefen bekrefter: Bruker etterretning for å avskrekke Russland

Nato bekrefter nå for første gang at alliansens medlemmer har publisert etterretningsinformasjon om mulige russiske planer i Ukraina – med formål å hindre at Russland setter i gang såkalte falskt flagg-operasjoner.

Av Alf Bjarne Johnsen

For få dager siden lekket amerikansk etterretning ut opplysninger om at et militært russisk angrep kan finne sted onsdag denne uken.

På VGs spørsmål om Nato-landene har gitt ut informasjon for å avskrekke Russland, bekrefter Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at dette har vært en bevisst linje fra alliansens side:

– Vi har systematisk delt informasjon om russiske planer, russiske kapasiteter, og Russlands forsøk på å iscenesette situasjoner som kunne rettferdiggjøre aggressive angrep mot Ukraina, såkalte falske flagg-operasjoner, sa Stoltenberg på sin pressekonferanse i Brussel tirsdag.

Mål: Hindre invasjon

– Vi gjør det fordi vi tror på åpenhet, men også fordi vi tror at det kan bli vanskeligere for Russland å iverksette aggressive angrep mot Ukraina, sa Stoltenberg.

– Å fortelle hva de gjør, øker terskelen for dem til å invadere Ukraina, til å sende inn styrker, til å forsøke å organisere opprør, styrte regjeringen, og annet som vi har fryktet at Russland kunne gjøre. Dette er en måte å hindre dette i å skje, la Stoltenberg til.

Åpenhet

Sjefen for norsk etterretningstjeneste, viseadmiral Nils A. Stensønes, har fortalt VG hvordan informasjon ut til publikum har vært brukt gjennom måneder for å forsøke å hindre en russisk invasjon i Ukraina:

– Åpenhet har gjort det umulig for Russland å gjennomføre et overraskende angrep, og vanskeligere å skape en situasjon som kunne være et påskudd for en militær operasjon, sa Stensønes i et intervju med VG sist fredag.

Påskudd for angrep

Det er flere eksempler på hvordan informasjon fra etterretningstjenestene har vært publisert i samme hensikt:

Falsk fortelling

– Vi mener at vi best imøtegår skjulte virkemidler ved å gå ut og forklare hva som foregår og gjøre det synlig. For å motvirke en falsk fortelling, må du ut med den riktige fortellingen, sa sjefen for Etterretningstjenesten til VG.

Den amerikanske avisen The New York Times har også beskrevet hvordan amerikansk etterretning har gått ut med informasjon for å hindre Putin i å iverksette militære planer, og forhåpentlig kjøpe tid til diplomati og forhandlinger.

Avisens kilder sier at man må helt tilbake til Cuba-krisen for å finne lignende aggressiv bruk av informasjon for å avskrekke. Desinformasjon har vært beskrevet som en russisk paradegren, som det har vært svært krevende å bekjempe fra vestlig side.

– Etterretning er ikke bare å predikere hva som kan skje. Det er også informasjon på bakken. Og når vi deler informasjon, er det et forsøk på å hindre noe fra å skje, som ellers ville ha skjedd, sier Stoltenberg.

Forsiktig optimist

Nato-sjefen kunne tirsdag ikke bekrefte at Russland har startet tilbaketrekning av styrker ved grensene mot Ukraina, slik det russiske forsvarsdepartementet meldte tirsdag morgen.

Men Stoltenberg sier at han nå er forsiktig optimist.

– Det er signaler om fortsatt diplomati. Det er grunner til forsiktig optimisme, sa han.