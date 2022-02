PRESIDENTEN OG KONA: President Volodymyr Zelenskyj og kona Olena Kiyashko har to barn sammen. Nå er de trolig blant Russlands fremste mål.

Ukrainas president: − Jeg er fiendens mål nummer én

De russiske styrkene er dypt inne i Ukraina på dag to av invasjonen. Likevel forsikrer president Volodymyr Zelenskyj at han forblir i hovedstaden.

Av Henrik Røyne

– Jeg er fiendens mål nummer én, basert på det vi vet. Familien min er mål nummer to, sier president Volodymyr Zelenskyj under en videotale til nasjonen.

– De ønsker å knuse Ukraina politisk ved å fjerne statsoverhodet, sier han.

De siste åtteogtyve timene har uten tvil vært tøffe for presidenten. Kampene har vært harde etter at Russland invaderte landet natt til torsdag, og flere ukrainske byer er under beleiring.

Rundt klokken 03.20 norsk tid ble det meldt om flere eksplosjoner i Kyiv, og utenriksminister Dmytro Kuleb uttalte at Kyiv var under «forferdelige rakettangrep».

KRIGSHØVDING: Zelenskyj ble først kjent som blant annet skuespiller, komiker, programleder i hjemlandet. Siden han ble valgt til president i 2019 har han imidlertid vært nødt til å håndtere det krevende naboskapet til Russland.

Ukrainske myndigheter har åpent innrømmet at fredag kan bli desto tyngre enn selve invasjonsdagen. Likevel har president Zelenskyj uttalt at han forblir i hovedstaden:

– Jeg forblir i regjeringskvartalet, sammen med alle andre som trengs for at regjeringen skal fungere, forsikret han i går.

Det er usikkert om Zelenskyjs kone, Olena Kiyashko (44), fremdeles befinner seg i landet. Paret har også barna Oleksandra (17) og Kyrolo (9), som nå tilsynelatende er blant Russlands fremste mål.

Mener sanksjoner ikke holder

Den ukrainske presidenten har flere ganger bedt om hjelp fra utlandet. I en videotale fredag morgen, gjengitt av BBC, kritiserer presidenten vesten for ikke å ha kommet Ukraina til unnsetning:

– I dag forsvarer vi landet vårt alene. Akkurat som i går følger verdens mektigste styrker med på avstand, sier den Volodymyr Zelenskyj.

Vestens respons på Russlands krigsgjerninger har vært å innføre strenge sanksjoner mot blant annet rikfolk og bankmenn. Zelenskyj mener imidlertid at det ikke har gjort nytten.

– Ble Russland overbevist av gårsdagens sanksjoner? Det vi hører i luften og ser på bakken tyder på at det ikke er tilfellet, sier presidenten.

Ønsker trolig et regimeskifte

I Vladimir Putins krigshissende tale i timene før invasjonen, kunngjorde han at Russland ville demilitarisere og «avnazifisere» Ukraina.

Kristian Åtland, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, har forklart til VG at demilitariseringen i praksis skjer nå som Russland angriper Ukraina militært.

– Det andre om avnazifisering er mer politisk, og indikerer at Russland har til hensikt å prøve å gjennomføre et politisk regimeskifte i Kyiv, at de rett og slett vil prøve å avsette presidenten, sier forskeren.

Talsperson i det amerikanske utenriksdepartementet, Ned Price, sier også til CNN at Zelenskyj på mange måter er en personifisering av «de demokratiske ambisjonene til Ukraina.»

DEMONSTRERER: Folk over hele verden har i løpet av det siste døgnet vist motstand mot Putins invasjon av Ukraina.

Timothy Snyder, professor ved Yale University, sier til Washington Post at kampen mot fascismen var en viktig del av Sovjetunionens identitet da Putin vokste opp.

– Ironien nå er at Putin tilsynelatende kjemper en krig på samme måten som nazistene gjorde, sier Snyder.

President Volodymyr Zelenskyj er selv jødisk. I tillegg ble tre av brødrene til bestefaren hans drept under Holocaust.

Zelenskyj har også selv kritisert Putin for å ha angrepet Ukraina på samme måte som Nazi-Tyskland gjorde i forrige århundre.

Før han ble valgt som Ukrainas president i 2019, var Zelenskyj kjent som komiker og programleder på TV.

Partiet hans er oppkalt etter det programmet Zelenskyj først ble kjent for – «folkets tjener» – der han spilte ingen ringere enn Ukrainas president.