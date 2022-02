JOBBER FOR FRED: Mona Juul er Norges FN-ambassadør i New York.

Jobber på spreng i sikkerhetsrådet: − Formålet er å få stanset krigshandlingene

NEW YORK (VG) Norges FN-ambassadør Mona Juul jobber for å vise et samlet Sikkerhetsråd. Vetolandet Russland kan si blankt nei til alt som legges på bordet.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Nå jobbes det døgnet rundt med å lande en resolusjon hvor formålet er å få stanset krigshandlingene, beskytte sivile og på det aller sterkeste fordømme det som Russland nå gjør, sier Juul til VG.

Inne i FN sirkler det av diplomater og internasjonal presse, og møtevirksomheten er hyppig. Utenfor bygget har det samlet seg en liten gruppe demonstranter.

FN: Norge har plass i Sikkerhetsrådet frem til desember 2022.

«Ladet møte»

For et døgn siden ble verden vitne til det som i løpet av torsdagen har fått tusenvis av Ukrainere til å flykte fra hjemmene sine og et verdenssamfunn til å reagere.

– Det var allerede et ladet møte etter en meget sterk appell fra Generalsekretæren, men det ble ytterligere ladet da det ble kjent hva som var i gang, sier Juul.

FN-ambassadøren befant seg i hastemøte i Sikkerhetsrådet sittende ved siden av FNs generalsekretær Antonio Guteres og Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia på samme tidspunkt som angrepene ble kjent.

Les mer: Derfor er det krig nå

UNDER HASTEMØTET: Mona Juul sammen FNs generalsekretær Antonio Guteres og Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia da det ble kjent at Russland hadde startet sine angrep mot Ukraina.

Reaksjonene har vist et samlet EU og NATO som fordømmer angrepet og tar sterkt avstand fra president Vladimir Putins handlinger.

Og i Sikkerhetsrådet, hvor Norge har hatt fast plass siden januar 2021, pågår det en intens jobb:

– Alle de likesinnede landene – som er tydelig på at det Russland nå gjør er brudd på internasjonal lov og FN-pakten og helt uakseptabelt – sitter nå sammen på ulike nivåer å jobber med å få til en tekst som tar avstand fra og fordømmer Russlands handlinger.

Les også: VG på grensen til Hviterussland: – Vi skal beskytte landet vårt

Mona Juul foran presseveggen som brukes under pressekonferanser. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Juul forteller videre at Russland vil bli vist teksten, men ønsker ikke å spekulere hvordan de vil forholde seg til den.

Russland er i Sikkerhetsrådet et veto-land, og kan dermed blokkere det som blir lagt frem.

– Det er absolutt en mulig utgang, sier Juul på spørsmål om ikke det er naturlig at Russland vil blokkere.

– Men det er usedvanlig viktig at man får en resolusjon. Fordømmelsen av Russlands handlinger vil bli synlige. Hvis den blir vetoet vil det stå i teksten hvilken oppslutning den fikk. Og at det vil være mulighet for andre medlemmer i FN å slutte seg til den.

– Jobbes det nå på noen som helst måte med å forsøke å inkludere Russland i samtaler i Sikkerhetsrådet?

– Ikke på nåværende tidspunkt, men under de formelle rådsmøtene gir vi og andre klart uttrykk for våre sterke og tydelige posisjoner.

I tillegg til at det jobbes med å få til enighet innad i Sikkerhetsrådet, jobbes det også for å få bredest mulig støtte blant andre FN-land.

– Som rådsmedlem så har vi innflytelse på selve teksten, så det er viktig at vi er nært på forhandlingene.

Natt til fredag pågår det fortsatt flere harde kamper ulike steder i Ukraina. Det russiske militæret er allerede dypt inne i Øst-Ukraina i utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk, og torsdag innledet de en invasjon i fullskala fra minst fem fronter.

Sterke bilder viser drepte og skadede, og store materielle skader etter russiske luftangrep.

– Det er det mest alvorlige brudd på folkeretten og FN-pakten som vi har sett på veldig lenge, sier Juul.

Frykter eskalering

Under en tale torsdag kveld sa president Biden at det samlede beløpet av nye sanksjoner vil ramme 1.400 milliarder dollar i russiske eiendeler.

Leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H), som torsdag var i New York – stiller seg bak statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) klare budskap om at de beste sanksjonene mot Russland, er de kollektive sanksjonene som blir satt inn av det internasjonale samfunnet.

– Det er lite å vinne på å gjøre sanksjoner alene. De er mest effektive når flere gjør dem sammen, sier Søreide.

Hun mener at Russlands president Vladimir Putin har hatt flere mulighet til å velge diplomatiske løsninger.

– Han har hatt planene klare relativt lenge, ved at han har hatt denne styrkeoppbyggingen.

– Det er de som har rustet opp, og har hatt ansvaret for å trappe ned, men det har de ikke gjort. Han har brukt tiden på å tilføre ytterligere styrker og ytterligere militært press. Dette er en uhyre dramatisk, og jeg frykter at det kan eskalere ytterligere.

Natt til fredag norsk tid ble det kjent at USA og Albania ønsker et nytt møte i FNs sikkerhetsråd om Ukraina. Det er ventet at en avstemning om resolusjonen trolig vil finne sted fredag klokken 21.00 norsk tid.