DEKKET AV ASKE: Et dronebilde viser en landsby i Sorsogon-provinsen på Filippinene dekket av aske etter utbruddet på Mount Bulusan-vulkanen.

Dekket av aske etter vulkanutbrudd

Flere landsbyer ble dekket av aske etter et vulkanutbrudd på øya Luzon på Filippinene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Vulkanen Mount Bulusan i Sorsogon-provinsen spyttet søndag ut aske rundt en kilometer opp i luften etter utbruddet og etterlot seg landsbyer dekket av aske.

Det filippinske vulkaninstituttet høynet farenivået etter vulkanutbruddet, men sa også at det ikke var noen tegn til at det skulle bli et større utbrudd.

Det er ikke meldt om skadede, ifølge myndighetene.

RYDDER VEIEN: En brannbil ble utsendt for å hjelpe innbyggerne med å få asken vekk fra veiene.

En gruppe på 14 turgåere og fire guider var på tur på selve vulkanen sammen under utbruddet, men alle kom seg vekk og i sikkerhet.

Rica Tomale bor i byen Juban som ligger i nærheten av vulkanen. Hun var i gang med å henge opp klesvasken da aske falt ned rundt henne.

– Jeg ble redd og løp tilbake til huset hvor vi raskt tok på oss munnbind, sier Tomale til nyhetsbyrået AP over telefon.

To motorsyklister skled på den askedekkede veien, men ble ikke skadet, forteller hun.

MOUNT BULUSAN: Vulkanen har hatt flere lignende askeutbrudd tidligere.

Myndighetene sendte en brannbil til byen for å sikre området og hjelpe innbyggerne med å få asken vekk fra veiene.

Det regnet aske over minst syv landsbyer. Folk ble bedt om å holde seg innendørs og bruke munnbind.

Bulusan er en av landets mest aktive vulkaner og har hatt flere aske- og damputbrudd de siste årene.

UNORMAL TILSTAND: Vulkanen skjøt aske og damp rundt en kilometer opp i luften. Vulkaninstituttet i landet betegner tilstanden som unormal.

– Den er for øyeblikket i en unormal tilstand, uttalte det Philippine Institute of Volcanology and Seismology søndag. De ba folk holde seg unna med en permanent faresone på 4 kilometer rundt vulkanen.

Instituttet advarte de som bor utenfor faresonen om å følge med da det er en risiko for flere utbrudd.

Filippinene har flere aktive vulkaner og utbrudd er ikke unormalt.