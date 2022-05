1 / 2 OPPOSISJON: Kira Yarmysh har ustanselig i åtte år jobbet for en endring i maktstrukturen i Russland. forrige neste fullskjerm

Talsperson for Putin-kritiker: − Skumleste var da han ble forgiftet

LILLEHAMMER (VG) Etter at den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj nesten døde ved hennes side, har Kira Yarmyshs (32) kamp mot Putin blitt personlig.

Som høyre hånd for Russlands mest markante opposisjonelle er livet i en konstant høyrisikofase for Kira Yarmysh (32).

Aleksej Navalnyjs pressetalskvinne rømte Russland etter å ha sonet syv av 18 måneder i husarrest.

Når VG treffer henne i Lillehammer, hvor hun deltar på ytringsfrihetsforumet WExFO, kommer hun reisende fra et ikke kjent land som hun midlertidig har bosatt seg i.

Derfra arbeider hun sammen med de rundt 50 andre ansatte i opposisjonspolikerens organisasjon for å bekjempe Putin og etablere frie demokratiske valg i Russland.

– Det er helt feil å anta at russere er folk som ønsker å leve i krig og konflikt med naboland. Russere ønsker seg det samme som alle andre: fredelige, vanlige liv med velstand og komfort og i harmoni med resten av verden. De bare har ikke myndigheter som legger til rette for det, sier hun til VG.

SIKKER: Selvfølgelig er det mulig å gjøre Russland til et rettferdig demokrati, var Yarmush sitt budskap i Lillehammer.

Putins erkefiende

32 år gamle Yarmysh har jobbet for Navalnyj i åtte år. Hun begynte i jobben bare to måneder etter Russlands annektering av Krim. Da var Navalnyj i husarrest, og fikk ikke lov til å kommunisere med omverden.

Nå er han i fengsel og pressetalskvinnens eneste måte å være i kontakt med Navalnyj på, er gjennom advokatene som noen ganger i uken får snakke med politikeren gjennom en glassvegg.

– Det er en interessant utfordring å kommunisere med en sjef under disse omstendighetene, men det går på et vis. Det vi frykter nå, er høysikkerhetsfengselet han skal flyttes til. Da vil det bli en periode der han forsvinner helt fra radaren, og fengslet er beryktet for drap og tortur, sier Yarmysh til VG.

Info Dette er Aleksej Navalnyj * Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar. * Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. * Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. * Ekskludert fra det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. * Fikk 27 prosent av stemmene ved ordførervalget i Moskva i september 2013. * 20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften Novitsjok. * 17. januar ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland. * Han soner nå en fengselsdom på ni år * 30. april dukket Navalnyj-stiftelsen opp på ekstremistlisten til Russlands finansielle overvåkningstjeneste Rosfinmonitoring. (NTB) Vis mer

Hun beskriver en tilværelse i fullstendig isolasjon for politikeren nå: Ingen medfanger får snakke med ham og den eneste kilden han har til nyheter er en konstant påslått TV med myndighetsstyrte nyheter, noe Navalnyj selv betegner som psykisk vold i New York Times.

– Han er Putins erkefiende. Det er fordi Aleksej har avslørt korrupsjon på myndighetsnivå, som er hele grunnlaget for Putins regime. Aleksej er ikke redd, og Putin vet at Aleksej ikke vil stoppe ved noe, sier Yarmysh til VG.

TROFAST: Kira Yarmysh har vært Navalnyjs høyre hånd i åtte år. Her fra 2015.

Hat

Fire ganger har Yarmysh blitt varetektsfengslet. Arbeidsgiveren hennes er nå i fengsel for ellevte gang på ti år. Denne gangen har Navalnyj sittet innesperret i halvannet år.

To av kollegene deres i organisasjonen er terrorstempelet i Russland. Det siste året har Navalnyjs nettverk vært klassifisert som en ekstremistorganisasjon av russiske myndigheter.

Lovene som er innført etter at Russland startet sin angrepskrig mot Ukraina gjør at enhver som kaller krigen for nettopp en krig, og ikke en «spesialoperasjon» risikerer ti år i fengsel.

– Jeg vil ikke si jeg er spesielt modig, og jeg er heller ikke naiv og uten innsikt i hva jeg risikerer. Det er mitt personlige valg å gjøre dette, og skulle jeg vært redd, hadde jeg ikke hatt et liv, sier Yarmysh til VG.

Se video – her fikk han dommen i fjor:

Hun nevner likevel en episode som ble en « game changer» for henne.

– Det skumle var da Aleksej ble forgiftet med Novitsjok og var på vei til å dø. Det var så mange ting jeg måtte gjøre at jeg i øyeblikket ikke hadde tid til å føle på redsel og desperasjon rundt situasjonen. Jeg tenkte bare på å dra til sykehuset, ringe kona hans, organisere en kampanje for å få han behandlet i utlandet.

– Men det betyr at videoene som ble lagt ut på sosiale medier der vi hører Navalnyj hyle av smerte er ekte, og du satt i setet ved siden av han på flyet da?

– Ja.

– Hva gjorde det med deg?

– Vel, min holdning til Putin har blitt mer personlig. Før var det bare ideen om å gjøre Russland til et fritt demokratisk land som motiverte meg, men nå er det ... Vel, jeg hater mannen som er ved makten personlig, fordi han prøvde å skade min kollega. Så min iver til å bekjempe han er større enn noen gang før.

Vladimir Putin har avvist beskyldningene om at han sto bak forgiftningen av opposisjonslederen som vestlig propaganda.

– Hadde vi stått bak, så hadde vi fullført den jobben, sa Russlands president på sin årlige pressekonferanse i desember 2020.

STØTTESPILLERE: En demonstrant markerer sin støtte for Aleksej Navalnyj i St Petersburg.

Spenning rundt YouTube

Yarmysh er karismatisk og velartikulert slik en med hennes jobb bør være. Tiden hun har tilbrakt i fengsel har hun brukt til inspirasjon for boken «Utrolige hendelser i kvinnecelle nummer 3», som nettopp er utgitt på norsk. Den russiske kvinnen sier at hun ikke føler at hun bor i eksil.

– Jeg føler meg mer i kontakt med det russiske samfunnet nå, enn da jeg var i husarrest i Russland. Da ble alt av kommunikasjon, internett, telefon og besøk, blokkert. Internett er verktøyet jeg trenger for å gjøre jobben min, og nå når jeg bor utenfor Russland kan jeg i det minste gjøre jobben min ordentlig, sier hun til VG.

Etter at loven om «falske nyheter» ble innført, er alt av uavhengige nyhetsdestinasjoner og sosiale medier blokkert i Russland.

Unntaket er YouTube, hvor Navalnyjs base av tilhengere stadig vokser. Opposisjonspolitikerens tre Youtube-kanaler har til sammen rundt 10 millioner abonnenter, og etter krigen begynte har stadig flere kommet til.

– Kanalen vår «Populær politikk» lå nesten brakk, og hadde rundt 400.000 abonnenter. I løpet av tre måneder har tallet steget til over en million abonnementer. Interessen er enorm. Og det har Putin skjønt, derfor stenger han det han kan av sosiale medier.

Hvorfor YouTube ennå ikke er blokkert i Russland, har ikke Yarmysh svar på.

– De snakker hele tiden om det, men det har foreløpig ikke skjedd. Folk ville nok blitt sinte hvis det skjedde, fordi det er en kilde til underholdning for veldig mange russere. Men jeg er redd for at det er et spørsmål om tid før det skjer. Da må vi finne andre måter å nå ut på, sier hun.

UTENFOR RUSSLAND: Yarmysh føler ikke at hun er i eksil, men at hun simpelthen oppholder seg i andre land enn Russland for å få gjort jobben sin.

«Historisk rettferdighet»

På ytringsfrihetsforumet i Lillehammer holder Yarmysh en workshop med tittelen « Hvordan forholde seg til Russland».

Hun mener Vestens sanksjoner i større grad burde rettes mot myndighetspersoner, og i mindre grad mot den jevne russer. For at folk flest i Russland ikke støtter krigen, er hun overbevist om.

Hun tror på det hun kaller en «historisk rettferdighet», og mener Putins måte å tenke på, som hun kaller «gamle, utdaterte og onde tanker» til slutt vil erstattes av «nye, bedre tanker».

– Før Sovjets kollaps var det 98 prosent som var for kommunisme, og to måneder etter kollapsen var støtten nærmest forsvunnet. Slik er det alltid: Frem til du har alternativer, ser du det ikke.

Hvis et menneske ser at det finnes en annen og fredeligere måte å leve på, vil vedkommende åpenbart velge det, mener Yarmysh.

– Jeg vet at det russiske folk er storslått og at regjeringen ikke er det. Så vi må bare fortsette å utøve ulike typer press på regjeringen. Og så får vi se.