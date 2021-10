Minst fem drept under gatekamper i Beirut

BEIRUT / OSLO (VG) Deler av Beirut ble forvandlet til en krigssone da det brøt ut gatekamper under en demonstrasjon. Minst fem personer er skutt og drept.

– De skjøt på folk. Jeg er redd for familien og vennene mine på innsiden. Leiligheten min er der, forteller Lamna, som bor i nabolaget, til VG.

Hun står på utsiden mens skuddene fortsetter i bakgrunnen.

– Situasjonen her er aldri bra, roper en kvinne, mens hun haster fra jobb.

Fem skal være drept, og ifølge Aljazeera er over 30 personer skadet. Ett av dødsofrene er en 24 år gammel mann som ble truffet av et streifskudd mens han var inne i leiligheten sin, opplyser en lege.

VG er på plass og ser at militæret har sperret av et stort område i sentrum av Beirut. Det skytes fremdeles jevnlig i nabolaget, og lyden av eksplosjoner har vært hyppig.

DEMONSTRERER: Tilhengere av Hizbollah og Amal protesterer mot dommeren som leder etterforskningen av den massive eksplosjonen i Beiruts havn i august i fjor.

Alle butikker er stengt ned, og folk holder seg innendørs. Skytingen skjer nær nabolaget Badaro, et populært og trendy nabolag med gatekafeer og restauranter.

Det er tidvis tung skyting og kraftige eksplosjoner.

– Folk her er gale! sier en mann til VG og peker mot butikken sin.

Knust glass dekker hele fortauet. Veggene og blokken er pepret av kulehull.

Tidligere statsminister i Libanon, Saad Hariri, skriver på Twitter at volden i Beirut minte om en borgerkrig.

– Det som skjedde i dag, minner om hatet fra borgerkrigen, skriver Hariri.

BESKUTT: Denne mannen opplevde at hjemmet hans ble truffet av kuler.

– Nå reiser vi, sier han og lemper bilen full av kofferter og bønnetepper.

Han nikker oppover boligblokken og mot leiligheten sin.

– De skjøt inn i hjemmet mitt.

Konfrontasjonen under en protest organisert av Hezbollah og Amal, hvor målet til demonstrantene er å kvitte seg med en dommer i etterforskningen av Beirut-eksplosjonen i august i fjor.

Spent ved tidligere frontlinje

Uroen brøt ut da folk samlet seg for å protestere mot dommeren Tarek Bitar, som leder etterforskningen av den massive eksplosjonen som rammet Beirut i august i fjor.

Demonstrasjonen er arrangert av de to sjiamuslimske bevegelsene Hizbollah og Amal, som kritiserer Bitar for å ha innkalt flest myndighetspersoner fra Hizbollah til avhør, og færre sunnimuslimske og kristne tjenestemenn.

EVAKUERER: En mann flykter med en liten jente i armene etter skuddveksling i Beirut 14. oktober.

Det er ikke klart hva som utløste skytingen, men stemningen er spent langs frontlinjen som gikk mellom de ulike religiøse gruppene, som følge av borgerkrigen.

En journalist fra nyhetsbyrået AP opplyser at han så at en mann begynte å skyte med en pistol. Et annet øyenvitne sier at han så personer skyte mot demonstrantene fra en balkong på en bygning, melder NTB.

SKYTER: Bevæpnede medlemmer fra Hizbollah eller Amal skyter under skuddvekslingene i området Tayouneh i Beirut 14. oktober.

Det blir meldt at den høyreorienterte gruppen Kristne libanesiske styrker mobiliserte tilhengere onsdag kveld ettersom demonstrasjonen skulle holdes foran justispalasset, som ligger i den kristne delen av byen.

Videoer i sosiale medier viser at medlemmer av gruppen marsjerer i gatene mens de bærer store kors.

Trøblete for regjeringen

Den massive eksplosjonen i en lagerbygning med flere hundre tonn ammoniakk, rammet Beirut 4. august 2020. Minst 215 mennesker ble drept, tusenvis skadet og bygninger ble påført store materielle skader.

Bitar er den andre dommeren som leder den kompliserte granskingen. Ingen myndighetspersoner fra Hizbollah er så langt siktet i løpet av den 14 måneder lange etterforskningen.

I BEIRUT: VGs reporter Kyrre Lien.

Torsdagens sammenstøt kan skape nye problemer for landets ferske regjeringen, som tiltrådte for bare en måned siden, og som forsøker å gjøre noe med den enorme økonomiske krisen i landet.

Onsdag ble et regjeringsmøte avlyst eter at Hizbollah krevde strakstiltak mot dommeren. En minister fra Hizbollah varslet at han og et annet regjeringsmedlem vil forlate regjeringen hvis ikke Taher Bitar blir fjernet.

