HISTORISK: Dette bildet fra søndag viser Taliban-krigere, på en amerikansk Humvee, inne i Kabul. Foto: JIM HUYLEBROEK / New York Times

Livredde afghanere forteller: − Det er blitt som et fengsel

I løpet av noen timer klarte Taliban å overta makten i Kabul. Til VG forteller innbyggere om skrekkdøgnet.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er trist på vegne av mine venner, alle de med håp og drømmer. Jeg redd for min familie og fremtiden, forteller 21 år gamle Marsia på telefon fra Kabul.

Søndagen startet slik den har gjort de siste dagene, med nye oppdateringer om at Taliban rykket stadig nærmere hovedstaden, og en økende uro for hva som ville skje.

Men hun dro til universitet hvor hun skulle få resultatet på engelskeksamenen hun hadde nylig hadde tatt. Marsia ble så glad, for hun ble topp tre i klassen.

– Men så kom meldingene om at Taliban var på vei inn byen. Det var grusomt, og jeg ble så redd. Plutselig var Taliban i gatene mine.

TALIBAN: Inne i Kabul har krigere fra Taliban nå tatt kontrollen. Foto: AFP

Hørte skyting

– På veien hjem hørte jeg plutselig et skudd, og vi løp i alle retninger. En mann ble skutt like ved, og jeg tror det var Taliban som sto bak, forteller hun.

Hun forteller at søndagen har vært surrealistisk og fylt av usikkerhet.

Trafikken har stått stille i store deler av Kabul, med folk som har flyktet fra jobb og skoler for å nå hjemmene sine. Mange valgte å gå eller løpe i sikkerhet.

Amerikanske helikoptre har gått i skytteltrafikk for å evakuere sine ambassadeansatte. På kvelden ble det amerikanske flagget tatt ned, og den amerikanske ambassadøren flyktet fra Kabul.

Presidenten flyktet også landet, og Taliban har kunngjort at de skal erklære et nytt navn: Det islamske emiratet Afghanistan.

I 20 år forsøkte vestlige styrker, deriblant Norge, å bli kvitt Taliban. Men den militante organisasjonen har nå tatt tilbake landet på få dager, i et tempo som har sjokkert forskere, innbyggere og vestlige ledere.

EVAKUERER: Amerikanske helikoptre evakuerer personell fra den amerikanske ambassaden i Kabul. Foto: Rahmat Gul / AP

Frykter datteren vil få panikk

– Det har vært en av de vanskeligste dagene i mitt liv. Dagen startet som vanlig på jobb, før meldingene om Talibans innrykk kom. Det var kaotisk for alle, og trafikken sto i stampe.

32 år gamle Azad jobber med humanitært arbeid og er bosatt i hovedstaden Kabul.

– Alle butikkene ble stengt, og alle forsøkte å komme seg hjem til sine familier.

Han kom seg til slutt hjem til familien etter å ha gått til fots i fire timer. Utenfor er det blitt mørkt og han forteller at han hører skyting.

– Datteren min er ni år og spør hvorfor de skyter. Hun vet hva Taliban står for, så jeg har ikke turt å si til henne at det er de som har inntatt byen. Hvis jeg sier det til henne, vil hun få panikk, forteller han.

FLYKTER: Afghanere går gatelangs mot hjemmene sine etter at ryktene om at Taliban hadde inntatt byen, spredte seg. Foto: STRINGER / EPA

Usikkerhet og rykter er det som går igjen når VG snakker med innbyggere i Kabul. Denne uroen kjenner også Azad på.

– Alle er redde. I dag har de vist seg fra sin gode side, men vi har erfaring og vi har levd med den før. Vi vet hvor brutale de egentlig er.

Han frykter at han må gro skjegget sitt langt og følge de strenge sharialovene som Taliban styrer etter.

– Når det roer seg, når de har tatt landet, vil det aldri bli det samme. Det er ikke noe sted jeg kan leve her. Vi vil tape vår frihet.

– Jeg føler jeg har havnet i fengsel i mitt eget land, forteller den 21 år gamle studenten Marsia.

Hun aner ikke hvordan den neste tiden vil bli, men hun håper å kunne fortsette å studere. Å bare sitte hjemme er utelukket.

I flere av områdene Taliban har tatt over, kommer meldinger om at de tvinger kvinner til å ikke dra på jobb, og at de må ha mannlig verge for å gå utendørs.

– Jeg vil ikke la Taliban stoppe oss kvinner og jenter som ønsker å studere og følge våre drømmer. Jeg vil kjempe på de måtene jeg kan, og for våre rettigheter.

– Jeg har tenkt på å flykte, men hvor skal vi dra? Alle landene har stengt grensene. Ingen ønsker å hjelpe folket i Afghanistan, sier hun.