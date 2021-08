Her er Taliban i presidentpalasset

Hele søndag har Taliban rykket lenger inn i Kabul. Søndag kveld tok den militante islamistiske bevegelsen seg inn i presidentpalasset.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En video som Al Jazeera publiserte søndag kveld viser Taliban i presidentpalasset.

Nyhetsbyrået AP meldte tidlig søndag kveld at Taliban snart vil benytte presidentpalasset som kuliss når de erklærer Det islamske emiratet Afghanistan. Dette var navnet på landet under Talibans styre frem til år 2001.

Videoen fra presidentpalasset kommer etter at Taliban den siste uken har tatt kontroll over stadig større deler av Afghanistan. Flere har forventet at hovedstaden Kabul ikke vil bli tatt like lett, men søndag har Taliban-krigere rykket inn i Kabul nesten uten motstand.

Afghanistans president, Ashraf Ghani, forlot Kabul og Afghanistan tidligere søndag.

INNTAR HOVEDSTADEN: Taliban-krigere i Kabul på søndag. Foto: JIM HUYLEBROEK / NYTNS

I en Facebook-oppdatering skriver Ashraf Ghani, som fortsatt er Afghanistans formelle president, at han reiste fra landet for å unngå et blodbad. Taliban hadde gjort det klart at de var klare til å utføre et blodig angrep mot folket i Kabul for å få ham ut av byen.

I fremrykningen søndag har det ikke vært store kamper i Kabul, på tross av at det er betydelige regjeringsstyrker i hovedstaden.

Fortsatt er det amerikanske styrker på flyplassen i Kabul. De er der for å hjelpe til med evakueringen fra landet. På flyplassen er det også 36 norske sanitetssoldater.

De skal etter planen være der ut året, men Forsvaret har en plan for å trekke dem ut dersom situasjonen forverrer seg, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen til VG søndag.