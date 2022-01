Sjeiken i skyggene

Han er en av verdens rikeste og mektigste mennesker du aldri har hørt om. Og han er det til nå ukjente mellomleddet i internasjonal vaksinehandel til overpris.

Den kritiske mangelen på coronavaksiner i fattige land har skapt et gråmarked.

En sjeik langt ute i kongefamilien i Dubai, og en mann etterlyst av politiet i Norge, har reist rundt i privatfly og solgt fattige land russisk vaksine til overpris, som VG skrev den 29. mai i fjor.

Nå kan VG beskrive hvordan det bak dem igjen står en mektig mann som gjør at vaksinehandelen også kan forstås som et diplomatisk spill.

Sputnik-vaksinene har gått veien fra Russlands statlige pengefond, gjennom De forente arabiske emirater og videre til land som Guyana, Ghana, Pakistan og Libanon.

Mellomleddet i denne kjeden har vært det anonyme og nyopprettede selskapet Aurugulf Health Investment i Emiratene.

Halvparten av eierskapet i Aurugulf ender i en økonomisk frisone i Emiratene, avgrensede landområder som fungerer som skatteparadiser og kamuflerer de endelige eierne.

Men en rekke dokumenter VG har fått tilgang til, kobler den resterende halvparten til Tahnoun bin Zayed al Nahyan (52).

Tahnoun er Emiratenes nasjonale sikkerhetsrådgiver og bror til landets de facto hersker, kronprins Mohammed bin Zayed al Nahyan (60).

Tahnoun bin Zayed al Nahyan møter Vladimir Putin i 2018 i forbindelse med at Russland og Emiratene inngikk et strategisk samarbeid.

Tahnoun har et enormt forretningsimperium, som samtidig fungerer som en parallell infrastruktur til landets føderale styre, ifølge Andreas Krieg, som foreleser ved Skolen for sikkerhetsstudier på King’s College i London.

Tahnoun, Mohammed og en tredje bror, Mansour (i Vesten mest kjent som eieren av fotballklubben Manchester City), utgjør et triumvirat, en trio som deler den reelle makten i landet, ifølge tre forskere VG har snakket med.

Tahnoun har så langt VG har kunnet dokumentere, aldri latt seg intervjue.

Når han viser seg i offentligheten, er det nesten alltid i bakgrunnen og bak solbriller. I dette bildet kan han skimtes i rødrutet skjerf bak kronprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan av Emiratene, som møter kronprins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia. Her sitter han til venstre for kronprinsen under et møte med Vladimir Putin.

Vaksinediplomati

Måten Tahnoun bruker private selskaper til å fremme Emiratenes interesser, gjør at vaksinehandelen VG har avdekket også kan forstås som en del av Emiratenes politikk så vel som en forretning for å tjene penger, ifølge Krieg.

Vaksiner har vært en måte å skaffe seg innflytelse og makt på siden 1800-tallet.

– Ubalansen i tilgangen på [corona]vaksine har gjort vaksiner til diplomatiske forhandlingskort, skriver professor Michele Barry og Jaspreet Pannu ved Stanford i medisintidsskriftet The Lancet.

– Vaksinediplomati er noe Emiratene har benyttet seg av lenge før andre hoppet på toget, sier Krieg.

Og fortsetter:

– Dette er metoder for å bygge nettverk og sikre tjenester i fremtiden. De sier «vi kommer med hjelp, men den hjelpen kommer med betingelser, og er knyttet til å bygge nettverk».

Et vaksinesenter Aurugulf oppgir å drive i Abu Dhabi.

Krieg får støtte fra akademikerne Christopher M. Davidson, som har skrevet mye om Emiratene – og i flere år foreleste der.

– Jeg tror det vi har her er et medlem relativt langt nede på stigen i kongefamilien i Dubai som har sett en forretningsmulighet. Så er det blitt overtatt og bygget videre på av en av de største konglomeratene i Emiratene, som har forbindelsene til å skalere dette opp og gjøre forretninger steder hvor Emiratene ønsker å fremme både kommersielle- og sikkerhetsinteresser, sier Davidson.

Forsinkelser og skandale

Uansett hva som var planen, har den så langt ikke lyktes, blant annet på grunn av store forsinkelser i vaksineleveringene.

Ghana har hevet sin avtale og krevd tilbake pengene de betalte til sjeik Ahmed Dalmook Al Maktoum, den mindre sjeiken som fungerte som en salgsagent for Aurugulf, sammen med etterlyste Umar Farooq Zahoor.

Opposisjonen i landet krevde helseministerens avgang og det var bølge av protester mot handelen på sosiale medier.

En granskningskomité konkluderte med at helseministeren brøt loven da han inngikk avtalen uten å ta den gjennom parlamentet.

Ghanas helseminister på forsiden av en av Ghanas største aviser.

Også i Libanon er leveransene av Sputnik-vaksiner forsinket, ifølge Moscow Times. Kun 80.000 – av én million avtalte doser – er levert.

En kjede av selskaper

Aurugulf Health Investment LLC ble stiftet i oktober 2020 i Abu Dhabi. VG har fått tilgang til et dokument som viser at Aurugulf kun har én aksjonær, selskapet Wadi Alsidr Commercial Investments LLC.

Wadi Alsidr er i dag eid likt mellom to selskaper, Chimera Investment LLC og Infinity Wave Holding LLC, ifølge en tinglysning publisert i en emiratisk avis.

Den samme tinglysningen viser at selskapet frem til da var heleid av Royal Group, hvor Tahnoun er styreleder.

Et av de to selskapene som i dag eier Wadi Alsidr, Chimera Investment, er en del av Royal Group.

Et fraktdokument for en last med coronavaksiner til Pakistan, viser at Chimera Investment har forretningsadresse i Royal Groups hovedkvarter. Chimera Investment oppgir også selv å være en del av Royal Group.

Uklar grense mellom stat og forretning

Formelt har De forente arabiske emirater, som består av syv emirater, en satt maktdeling som skal ivareta balansen mellom de ulike herskende familiene.

For eksempel har det mektigste emiratet Abu Dhabi, alltid presidenten i landet, mens det nest mektigste, Dubai, har statsministeren.

Presidenten er i dag Khalifa bin Zayed al Nahyan (73), den eldre halvbroren til de tre brødrene som utgjør triumviratet. Statsministeren er Mohammed bin Rashid al Maktoum (72), som også er overhodet i kongefamilien til Dubai. – I virkeligheten har disse to figurene absolutt ingen makt, sier Krieg.

Khalifa har knapt vært å se i offentligheten etter et slag i 2014.

Dubai og al Maktoum mistet på sin side mye av sin makt etter at det mer oljerike Abu Dhabi reddet dem fra konkurs under finanskrisen i 2009.

– Al Maktoum har ingenting han skulle ha sagt i Dubai når det kommer til forsvar og sikkerhet. Og mannen som nå styrer alt dette er Tahnoun, sier Krieg.

Skyskraperen Burj Khalifa, oppkalt etter landets president, som kun i navnet styrer landet.

Eventyrlig rikdom

Å anslå verdien på formuen til Tahnoun er bortimot umulig på grunn av kompliserte eierskapsstrukturer og hemmelighold.

Derfor figurerer Tahnoun også sjelden på listen over verdens rikeste.

Hans børsnoterte eiendeler gir likevel en pekepinn.

Tahnouns selskap Royal Group har en eierandel i International Holding Company, som er børsnotert. Denne andelen er verdsatt til 655 milliarder kroner. Bare det gjør Tahnoun til en av verdens 25 rikeste mennesker.

Men International Holding Company er bare et av flere ben det enorme forretningsimperiet til Tahnoun står på, ifølge akademikerne Davidson.

– Det er et enormt, vidtrekkende blekksprut-aktig konglomerat, med interesser i nesten enhver økonomisk sektor verden rundt. Jeg studerte nylig et diagram over alle forbindelsene til Royal Group og det er virkelig vanskelig å fatte. Det finnes kanskje ikke noe menneske i organisasjonen som har full oversikt over alt som foregår der; det er virkelig så komplisert, sier Davidson.

Ingen kommentar

Ingen av VGs henvendelser til representanter for Tahnoun er blitt besvart.

VG fikk i slutten av juli i fjor kontakt med personen som er oppgitt å være ansvarlig for salg av vaksiner i Chimera.

– Hvis det handler om salg av Sputnik-vaksine må vi sette opp et møte, sier han før samtalen avsluttes kort tid etterpå.

VGs påfølgende henvendelser er ikke blitt besvart.

På Linkedin oppgir mannen å tidligere ha arbeidet i International Holding Company, det børsnoterte selskapet hvor Tahnoun er styreleder.