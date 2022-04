BEGRAVD I RUINENE: Et offer for bombing av sivile boliger i Borodjanka tidligere denne uken.

CNN: Lydopptak: − Drep dem alle sammen

Russiske myndigheter avviser kategorisk at de dreper sivile. Nye lydopptak forteller det stikk motsatte.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ukrainske myndigheter og organisasjoner samler sammen bevis for krigsforbrytelser begått av russerne under krigen i Ukraina, etter forferdelige rapporter fra blant annet Butsja den siste uken.

Mange hundre sivile er funnet drept i Butsja, og tidligere fredag mistet flere titalls mennesker livet under et rakettangrep mot en jernbanestasjon i Kramatorsk.

Samtidig kommer meldinger om at russiske soldater begår seksuelle overgrep. Ukrainas ombudsperson Ljudmyla Denisova skriver om tre konkrete eksempler gjengitt av utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter:

En 14 år gammel jente voldtatt av fem okkupanter i Butsja. Hun er gravid nå

En 11 år gammel gutt voldtatt foran moren, som var bundet fast tvunget til å se på i Butsja.

En 20 år gammel kvinne, voldtatt av tre okkupanter på alle mulige måter i Irpen.

HØYBLOKK: Russerne hevder å ikke angripe sivile mål. Dette er restene av en høyblokk i Borodjanka.

Fanger opp kommunikasjon

Historiene er mange, og svarene på anklager om krigsforbrytelser er de samme fra Russland: De angriper ikke sivile, og de begår ikke krigsforbrytelser.

CNN har nå fått tak i kommunikasjon mellom russiske soldater som forteller en annen historie. Opptakene er fanget opp av ukrainske sikkerhetsstyrker.

I programmet «The Lead» med Jake Tapper blir de avspilt med oversettelse.

– Det kom en bil forbi, men jeg er ikke sikker på om det er en bil eller et militærkjøretøy. Men det kom to personer ut fra skogholtet utkledd som sivile, sier én, og får kontant svar fra en som later til å være en kommandør.

– Drep dem alle, for faen!

– Greit, men hele landsbyen her er sivil.

– Hva feiler det deg? Hvis det er sivile, slakt dem alle sammen!

I et annet opptak blir en ordre gitt, absolutt ikke til å misforstå:

– Bombe overalt! Bombe bebyggelsen direkte, ok?

– Mottatt, det er det jeg gjør.

Voldtekt

En soldat i en stridsvogn-enhet forteller om voldtekt til en kvinne i den andre enden av røret.

– Altså, tre av våre voldtok en jente.

– Hvem? Våre soldater? svarer kvinnen.

– Ja, hun var 16 år.

– Faen, svarer kvinnen.

MASSEGRAV: VG var selv på stedet og bevitnet en massegrav hvor flere hundre sivile skal være begravet i Butsja. I denne byen lå lik rundt i gatene.

Ukrainske sikkerhetsstyrker har fanget opp mange timer med ukrypterte samtaler mellom de russiske soldatene. De forteller også om dårlige forhold. En får spørsmål om de spiser godt.

– Det går greit. Vi slaktet en hund og spiste den. Det var ok.

Historiene opptakene forteller vitner også om mange soldater helt ned i 18-års alderen, som bare har ett ønske: Å komme seg hjem.

– Vi er så lei av å være her. Jeg håper bare vi ikke blir truffet, beklager en seg, og får svar fra en kvinne som har den russiske propaganda-sjargongen innarbeidet.

– Men du kommer til å bli en veteran etter denne spesialoperasjonen i Ukraina. Putin har signert et dekret.

– Veteran, hva da? De lovet oss medaljer og penger. Men jeg vil ikke ha noen medalje, jeg vil hjem.