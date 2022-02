– Jeg har bestemt meg for å reise vekk

KHARKIV/KIEV (BG) Blir det full krig i Ukraina eller ikke? På nattoget bort fra Øst-Ukraina sitter Aleksandr, som har bestemt seg for å flykte. Andre blir igjen.

Helt siden Russland annekterte Krim-halvøya – og prorussiske opprørere tok over Luhansk og Donetsk våren 2014 – har de levd med krig som nærmeste nabo. Mange tror ikke på russisk invasjon, og mener at det hele er «propaganda».

Fredag kveld er det fullt av liv i Kharkiv, 42 kilometer fra grensen til Russland. Barene er åpne, og fylt av skummende øl, høy musikk og generelt god stemning.

Tidligere samme dag advarte USA sine allierte om at Russland nå har nok tropper langs grensen til en invasjon av Ukraina. Det ikke kan utelukkes at russerne vil angripe mens OL pågår, mener USA.

Deretter ba en rekke land, inkludert Norge, sine borgere forlate Ukraina så fort som mulig. Samtidig har børsene falt og oljeprisen gått opp, svingninger som delvis forklares med økt frykt for krig.

Demonstranter i Kharkiv danser, mens andre synger og holder opp plakater om at Kharkiv er en del av Ukraina.

Men i Kharkiv sier en eldre taxisjåfør til VG: «Hvis Russland ville ta oss, ville de bombet oss for lenge siden».

Soldater som VG snakker med sier mye av det samme: «Vi er forberedt på det verste, men vi tror det beste.»

Demonstrasjonen foregår foran et telt som er satt opp til støtte for veteranene i Kharkiv. Flere veteraner VG snakker med sier at de ikke føler seg verdsatt av regjeringen. De er provosert over at presidenten, Volodymyr Zelenskyj, ikke er hardere mot Russland.

Siste tog til Kiev går klokken 21.26. Det er ikke fullt, men noen av dem som er om bord er på flukt fra det de tror kan bli en russisk invasjon.

– Jeg føler meg ikke trygg i Kharkiv, så jeg har bestemt meg for å reise vekk til Georgia, sier Aleksandr Sergienko.

Han sitter alene i kupeen. Den andre sengen er ikke solgt.

– Når bestemte du deg for å reise?

– Jeg bestemte meg for å dra til Georgia for to uker siden, men visste ikke hvilken dag jeg skulle reise. Men på mandag bestemte jeg meg – og booket billett.

Foreldrene hans – og «de han er glad i» – er fortsatt i Kharkiv.

– De tror ikke det blir krig. I Ukraina er det mange forskjellige meninger om hva som vil skje, sier Sergienko.

FLERE DRAR: Etter planen skal flere av vennene til Aleksandr Sergienko komme til den georgiske feriebyen om noen dager. – De er ikke på flukt, men kommer fordi de vil drikke god vin, sier Sergienko med et svakt smil.

På nattoget er også ishockeyspilleren Bohdan. Han har spilt kamp og skal hjem, til hovedstaden Kiev. Han sier han ikke er redd for krig.

– Hvorfor ikke?

– For det vil uansett ikke skje. Det internasjonale samfunnet vil ikke la okkupanter ta landet vårt. De vil gjøre alt, som for eksempel å innføre sanksjoner, for å kvele det landet. Derfor er vi ikke så redd nå. Til en viss grad er vi redde, men jeg er ikke så redd. Jeg håper det ikke vil skje som i Georgia, Moldova eller Tsjetsjenia.

I 2008 invaderte Russland Georgia. Tsjetsjenia har blitt invadert av Russland to ganger i nyere tid, i 1994 og 1999. I Moldova støttet russerne separatistene som opprettet utbryterrepublikken Transistria i 1990.

– Det er tropper på grensen. Hva tror du om det?

– Jeg tenker at det er mest av alt politikk. Og jeg tror ikke på politikere.

TVILER: Ishockeyspilleren Bohdan tror ikke på krig.

Omkring 150.000 russiske soldater omringer nå Ukraina på nesten alle kanter.

I nord øver russiske styrker på hviterussisk territorium.

Nordøst viser satellittbilder stadig nye ansamlinger av teltleirer, tanks og andre militære kjøretøy på russisk side av grensen.

I øst kontrollerer separatister, støttet av russerne, allerede to provinser.

I sør har russerne annektert Krim-halvøya, og tidligere i uken ankom russiske landgangsskip Svartehavet. Dermed risikerer Ukraina også en invasjon langs sin sørlige kystlinje.

Teltleirer som denne, fotografert via satellitt onsdag, har dukket opp på russiske side av grensen mot Ukraina.

Toget er så fredelig som bare et ukrainsk tog kan være. Noen sover, de fleste har dørene åpne – andre ser ut av korridorens vinduer, selv om det er sent fredag kveld og internasjonale medier rapporterer at krig er i emning.

To 11-åringer forsøker å lade mobiltelefonene i gangen. Lørdag er en stor dag for dem, fordi de skal konkurrere i ballroom-dans med andre barn fra Kasakhstan og Moldova.

– Jeg har ikke hørt så mye på nyhetene i dag, men jeg tror jo at det er propaganda, sier Alina, moren til den ene 11-åringen.

– Dere har ikke planer om å bli igjen i Kiev?

– Nei, vi skal tilbake til Kharkiv i morgen. Jeg har en åtteåring og en ektemann der. Etter 2014 er vi blitt vant til krig, sier hun.