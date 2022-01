KONGRESSANGREPET: For et drøyt år siden gikk tilhengere av Donald Trump til angrep på Kongressen. Mange amerikanere frykter det kan bli verre neste gang.

Eks-generaler frykter amerikansk borgerkrig: − Vi er vettskremte

Han viet sitt liv til å kjempe for USA mot fremmede makter. Nå frykter den pensjonerte generalen at hans tidligere militærkolleger vil rette våpnene sine mot hverandre.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er svært bekymret for at kulten rundt Donald Trump vil tukle med systemet for å så tvil om våre valg igjen. Den type korrumpering kan nå inn i de militære styrkene, sier Paul D. Eaton til VG.

Han viser til meningsmålinger som forteller at et flertall av republikanske velgere ikke tror at Joe Biden var den faktiske vinneren av fjorårets valg, og at 40 prosent av disse vold kan rettferdiggjøres for «å redde landet vårt».

– Det er et skremmende tall fra velgerne til et av våre to store partier.

– Og enda mer skremmende blir det kanskje da når man vet at dette også har støtte innad i de væpnede styrkene?

– Virkelig, svarer Eaton.

INNSPEKSJON: Generalmajor Paul D. Eaton (t.v.) møter irakiske soldater i Taji. Bildet er fra juni 2004.

Kupp

I 33 år tjenestegjorde han i den amerikanske hæren før han pensjonerte seg i 2006. Senere var han rådgiver for Hillary Clintons presidentkampanje i 2008. I dag er han rådgiver for ulike organisasjoner som jobber for militærveteraner.

Like før jul skrev Eaton en kronikk i Washington Post sammen med to andre pensjonerte generaler, Antonio M. Taguba og Steven M. Anderson, der de advarer mot et nytt opprør i 2024.

Et som kan minne om angrepet på Kongressen for et år siden. Bare at det blir verre.

Særlig fordi de altså tror, basert på at 15 prosent av de som så lang er tiltalt etter angrepet 6. januar i fjor er aktive eller tidligere militærtjenestemenn, at grupperinger innad i de væpnede styrkene vil støtte det.

«Kort fortalt», skriver de, «vi er vettskremte av tanken på at et kupp vil lykkes neste gang».

EKSPRESIDENT: Donald Trump avbildet mens han talte til sine tilhengere 6. januar i fjor.

– Kan bli veldig farlig

I kronikken beskriver de et scenario hvor Biden vinner gjenvalg i 2024, men Trump, eller en Trump-lignende figur, på nytt nekter å godt tapet. Dersom dette da fører til enda et opprør fra hans tilhengere frykter de at den militære kommandokjeden kan bryte sammen – helt fra øverste nivå og ned til fotsoldater.

«Ideen om at en militær utbrytergrupper vil støtte den «rettmessige» øverstkommanderende kan ikke avfeies», skriver de.

Særlig dersom lojalister, som har fått avgjørende makt på delstatsnivå, forsøker å installere den tapende kandidaten som president.

Eaton og hans to medforfattere frykter at deler av de militære styrkene da vil følge ordre fra han som faktisk tapte, mens andre vil følge ordrene til den faktiske vinneren.

TALE: Den pensjonerte generalmajor Paul D. Eaton snakker med demokratiske medlemmer i kongressen om Iran-avtalen i 2015.

«I et slikt scenario er det ikke urealistisk å si at en militær kollaps kan lede til borgerkrig», skriver de tre generalene.

– Det er ganske heftige ting dere advarer om i kronikken. Hvordan vil en slik borgerkrig se ut?

– Det vil ikke være en borgerkrig som den vi hadde på 1860-tallet med tradisjonelle slagmarker, men den vil kunne føre til en kollaps av samfunnet. Det kan bli veldig farlig, sier Eaton til VG.

– Det er nok røyk

Han forteller de tre pensjonerte generalene skrev kronikken fordi de mener at de med sin bakgrunn har en forutsetning for å analysere situasjonen som ikke alle andre har. De mener de har en plikt til å si fra om hva de ser.

SOLDATER: Paul D. Eaton frykter en splittelse i militæret dersom Trump, eller andre, igjen uten grunnlag påstar at det et valg er stjålet.

– Særlig når vi vet at over 120 tidligere generaler og admiraler i fjor skrev et brev der de i praksis støttet Trumps løgner om valgjuks og stilte spørsmål ved Bidens legitimitet som president, sier Eaton.

Han sier at han ikke vet om konkrete høyerestående offiserer i aktiv tjeneste som mener det samme, og slik sett ville vært truende til å gi ordrer nedover i systemet om å lytte til en tapende kandidat som feilaktig hevder han har blitt frastjålet valget, men han antar at de finnes.

– Det er nok røyk til at jeg mistenker at vi har et problem. Og det faktum at militærresponsen under angrepet i fjor var så treg bekymrer meg, sier Eaton.

Han og de to medforfatterne reagerer også kraftig på at guvernørene i Oklahoma og Texas nylig stilte spørsmål ved presidentens myndighet over nasjonalgarden.

– Det er en direkte utfordring av om presidenten, altså Joe Biden, er øverstkommanderende for de militære styrkene i landet.

«BUR DEM INNE»: Mannen til høyre på plakaten har fått sin straff for angrepet på Kongressen, men så langt har ingen som potensielt kan ha oppildnet angrepet fått straff. Mange mener Donald Trump gjorde nettopp det.

Skruppelløse

Den tidligere generalen forteller at han var 18 år gammel i 1968. Et år han omtaler som veldig vanskelig for USA med drapene på Martin Luther King jr. og Robert Kennedy, raseopptøyer og Vietnam-demonstrasjoner.

– Likevel har jeg aldri sett landet så splittet som nå. Det kommer av at det ene av våre to store partier bokstavelig talt leker med ilden. Republikanerne er villige til å gjøre hva som helst for å beholde makten. De er fullstendig skruppelløse.

Eaton mener det handler om intoleranse for andre enn dem selv.

– Det handler om rase. Det er hvite, middelaldrende menn som nå er redde for å miste sine privilegium. De er redde for et USA som utvikler seg til å være et mangfoldig samfunn. De avskyr å se at minoriteter får makt og at kvinner får makt. Det er helle grunnlaget for denne splittelsen, og det jobber Trump intenst med å fyre opp under.

Mener flere må stilles til ansvar

For å dempe splittelsen mener kronikkforfatterne det er viktig at alle som inspirerte til angrepet på Kongressen stilles til ansvar. Så langt er det bare Trump-tilhengere som faktisk deltok i angrepet som er tiltalt og dømt.

EX: Paul D. Eaton, avgått generalmajor i den amerikanske hæren.

– De gjorde ikke dette av seg selv, ut av tynn luft. Det er helt avgjørende at også de som oppildnet til det blir identifisert og straffet. Justisdepartementet må være langt mer aggressive på dette enn de har vært til nå. Folk må få se at den slags ikke er akseptabelt.

Men de mener også at det er svært viktig at det militære gjør sine egne grep for å redusere risikoen for at de ender opp med å peke våpen mot hverandre.

De foreslår derfor å sørge for at alle ansatte kjenner godt nok til grunnloven, valgintegritet og hvem som rettmessig kan gi ordrer, de foreslår å identifisere og fjerne de som er truende til å begå mytteri og de ber om øvelser – med både militæret og politiet – for å trene på hvordan man skal håndtere et nytt angrep, eller enda verre; et kuppforsøk.

«Militæret og politikerne har fått muligheten til å være etterpåkloke for å hindre et nytt opprør i 2024, men det vil bare lykkes dersom de tar avgjørende grep nå», avslutter Eaton og co. kronikken med.