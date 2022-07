GIKK BORT: Ekskona til tidligere president Donald Trump i USA.

Ivana Trump: Dødsårsaken klar

Ivana Trump, som døde torsdag, skal ha dødd av et fall i sitt eget hjem.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var torsdag at ekskona til USAs tidligere president Donald Trump i USA, Ivana Trump, døde.

Nå har rettsmedisineren i New York slått fast at hun døde av skader hun fikk etter et fall.

Det skriver ABC News natt til lørdag.

Ifølge den tidligere presidenten døde ekskona i sitt eget hjem på Manhattan i storbyen New York.

Hun ble responderte ikke da hun ble funnet i bevisstløs tilstand nederst i en trapp i sin egen leilighet, ifølge en politikilder til ABC.

Ifølge kildene etterforsket politiet om hun falt, og i så fall om fallet bidro på noen som helst måte til hennes død.

USAs tidligere president Donald Trump og Ivana Trump giftet seg i 1977. De to skilte seg i 1992.

Sammen fikk de barna Donald Jr, Ivanka og Eric Trump. Totalt hadde Ivana Trump ti barnebarn.

Ivanka Trump, datter av Donald og Ivana Trump, sier torsdag at hun er knust etter at moren døde samme dag.

– Jeg er knust. Mamma var brilliant, sjarmerende, lidenskapelig og sinnssykt morsom. Hun levde livet fullt ut – og lot aldri muligheter til latter og danse glippe, sa Ivanka Trump om sin avdøde mor.

FINALE: Ivana Trump og Donald Trump sammen på finalen i US-open i tennis i 1997.

Donald Trump kommenterte dødsfallet på det sosiale mediet Truth Social.

– Jeg er lei meg, på vegne av alle de som elsket henne, for å meddele at Ivana Trump har gått bort i sitt hjem i New York, skriver Trump.

– Hun var en fantastisk person, som levde et storartet og inspirerende liv. Hennes glede og stolthet var hennes tre barn, Donald Jr, Ivanka og Eric. Hun var så stolt over dem, som vi er stolte av henne. Hvil i fred, Ivana, skriver den tidligere ektemannen til Ivana.

Ivana og Donald Trump var et profilert kjendispar gjennom 80-tallet og starten av 90-tallet. Skilsmissen mellom de to var gjenstand for bred mediedekning.

Hun var totalt gift fire ganger.

FAMILIEN: Ivana Trump her sammen med sin tidligere ektemann Donald Trump og deres to barn Eric Trump og Ivanka Trump i 2014.

Ivana Trump ble født 20. februar 1949 i den tsjekkiske byen Zlín. I 1971 giftet hun seg med den østerrikske skiinstruktøren Alfred Winklmayr og fikk østerriksk statsborgerskap. I 1973 flyttet hun til Canada.

Trump jobbet blant annet som modell i løpet av sitt yrkesliv. Hun var også delaktig i flere roller i forretningsimperiet til Donald Trump.

Etter skilsmissen mellom de lanserte hun blant annet sin egen kleskolleksjon og utviklet en rekke smykker og skjønnhetsprodukter.

Ivana Trump skrev flere bøker i løpet av sitt liv.