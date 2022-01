PRESSET: Det var en statsminister under kraftig skyts som forsøkte forsvare seg i Underhuset onsdag.

Ekspert om Boris Johnson-unnskyldning: − Så patetisk at jeg ikke tror han trodde på den selv

De britiske mediene er nådeløse og flere av hans egne ber ham gå av. Likevel tviholder statsministeren på jobben. Storbritannia-ekspert mener Boris Johnson er skamløs.

Av Jostein Matre

– Det tror jeg nok han er ja. Han mangler en del filter for hva omverden synes er rett og galt. Det har vi sett gjennom hele hans karriere, sier førstelektor i britiske studier ved Universitet i Agder, Erik Mustad, og sammenligner britenes statsminister med USAs forrige president:

– Det er litt som med Donald Trump. Folk vet at han lyver og driver med tøys og tull, men de liker ham likevel.

Og nettopp det – at mange liker den ukonvensjonelle politikeren med det bustete, blonde håret – kan igjen bli redningen hans, forklarer Storbritannia-eksperten, som omtaler Boris Johnson som en «ekstrem velgermagnet på sitt beste».

Populariteten, kombinert med mangelen på en klar kronprins, eller kronprinsesse, i Det konservative partiet, gjør at Johnson føler seg trygg.

I TRØBBEL: Storbritannias statsminister Boris Johnson og hans nåværende kone Carrie Johnson skal begge ha vært til stede under en hagefest i Downing Street 10 under den første nedstengingen i landet våren 2020. OBS: Dette bildet er tatt ved en annen anledning.

Men etter den siste skandalen røyner det like fullt på, ifølge Mustad.

– Han har vært omtalt som statsministeren med ni liv, men nå begynner det å minke på de livene, sier han, og lister opp den ene skandalen etter den andre:

Oppussingen av leiligheten i 10 Downing Street, lordetitler til konservative donorer (den største skandalen av dem alle, ifølge Mustad, som kaller den «ekstremt stygg»), tapet av en valgkrets De konservative «alltid» har hatt, festavsløringer i fjor og nå sist avsløringen om at Boris Johnson deltok på en hagefest, der de inviterte ble bedt om å ta med sin egen alkohol, i statsministerboligen under den første nedstengingen i Storbritannia.

Samtidig som den festen skal ha funnet sted, 20. mai i 2020, fikk folk kun lov til å møte én person utenfor husstanden med to meters avstand utendørs. På hagefesten skal det ha vært flere titalls til stede.

Boris Johnson har innrømmet at han var en av dem. I onsdagens spørretime i Underhuset i det britiske parlamentet ble han hudflettet av opposisjonen for å ha deltatt på festen.

Tull

Selv hevdet han at han bare var der i 25 minutter og trodde det var greit fordi han trodde det var et jobbmøte for å «takke medarbeiderne for alt arbeidet de hadde gjort».

– Forklaringen er så latterlig at den er støtende for det britiske folk, sa Labour-leder Keir Starmer, som har krevd Johnsons avgang.

Erik Mustad er enig i at forklaringen ikke henger på greip i det hele tatt.

– Det var en så patetisk unnskyldning, så tynn og svak, at jeg ikke tror han trodde på den selv en gang.

At Johnson sa at han i ettertid har sett at sammenkomsten tar seg dårlig ut sett utenfra og at han sa han angret og beklaget at ikke alle var sendt inn igjen, hjelper lite, mener eksperten.

OPPOSISJONSLEDER: Keir Starmer er Labour-leder.

– Johnson beklaget jo ikke at festen ble arrangert, men at folk oppfattet det som et lojalitetsbrudd. Og så forklarer han det med dette tullet om at han trodde det var en jobbgreie i stedet for å beklage at han var der i det hele tatt, sier Mustad.

Avis: «En fullstendig skam»

Mustad og Starmer er langt fra de eneste som reagerer. Torsdag får statsministeren gjennomgå i britiske medier. Tabloidene fråtser i titler for å henge ut Johnsen:

Daily Mirror kaller ham «en fullstendig skam». Daily Record skriver på sin fremside at han lyver og kommer med latterlige unnskyldninger og en patetisk og ikke oppriktig beklagelse. De kaller det «en røverhistorie». The Star har en tittel som sier at «regler er bare for små folk». The Guardian skriver i sin tittel at fremtiden balanserer på en knivsegg.

Og det kan fort vise seg å stemme. Siden Johnsons opptreden i Underhuset i går har nemlig flere av hans egne partimedlemmer stilt seg bak opposisjonens krav om at statsministeren må gå av. Den skotske Tory-lederen Douglas Ross varsler at han kommer til å skrive et brev til den såkalte 1922-komiteen, som organiserer ledervalg i partiet, for å gi uttrykk for manglende tillit til Johnson.

– Han er statsminister, og det var regjeringen som innførte disse reglene. Han må stå til ansvar for sine handlinger, sier Ross til BBC.

I går var ikke første gang Johnson ble grillet om festligheter under corona-pandemien:

Hvis 54 tory-parlamentsmedlemmer sender brev til 1922-komiteen, vil det utløse krav om ledervalg.

Selv om Johnsons egne regjeringsmedlemmer så langt slår ring om ham har minst tre andre i partiet sagt offentlig at han bør trekke seg.

– Dårlig på politikk – god på å prate

I Underhuset i går nektet Johnson å kommentere kravene om at han må gå av. Han henviste utelukkende til en gransking som nå skal gjennomføres av en byråkrat i regjeringsapparatet, og sa han ikke ville forholde seg til kravene før den er gjennomført.

– Han kjøper seg litt tid nå, men hadde det vært en annen partileder enn Boris Johnson, som hadde denne solide valgseieren i 2019, så hadde han vært ute av lederstolen for lenge siden, mener Erik Mustad, som legger til at De konservative normalt «spiser lederne sine».

Universitetslektoren har små forventninger til at det skal komme frem noe i granskingen som ikke allerede er kjent, og påpeker at Johnson gang på gang har kommet seg ut av skandaler.

EKSPERT: Erik Mustad ved Universitetet i Agder.

– Han er jo ikke god på praktisk politikk, men han er ekstremt god på slagord, på å få folk med seg, til å prate, tøyse og avlede oppmerksomheten. Spørsmålet nå er om hans egne lenger har troen på at han er en fordel for partiet. Slik meningsmålingene er nå (Labour ligger langt foran journ.anm.) og etter gårsdagens seanse i Underhuset henger han i en tynnere tråd enn noen gang.

Tror ikke han går frivillig

En av partifellene som mener han nå må gå, Caroline Nokes, er blant de som mener han ikke lenger er en fordel for partiet.

– Han skader hele den konservative merkevaren, sier hun til BBC.

Og det er nettopp fra sine egne Boris Johnson eventuelt vil få nådestøtet. Flertallet i parlamentet er for stort til at opposisjonen kan kaste ham.

– Jeg tror han vil nekte å gå av helt til han eventuelt blir kastet. Og da vil det være den interne misnøyen i partiet som feller ham, slår Mustad fast.