Johnson under press: Beklager hagefest under nedstenging

Storbritannias statsminister Boris Johnson bekrefter at han deltok på den mye omtalte hagefesten i statsministerboligen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Britiske medier har avslørt at over 100 personer var invitert til en hagefest i statsministerboligen under den første nedstengingen i Storbritannia. Samtidig som festen skal ha funnet sted, den 20. mai i 2020, fikk folk kun lov til å møte én person utenfor husstanden med to meters avstand utendørs.

Boris Johnson har inntil onsdag nektet å svare på spørsmål om han var til stede på hagefesten. På spørretimen i Underhuset onsdag bekrefter han at han deltok på festen, men opplyser at han trodde det var et jobbarrangement.

– Jeg angrer veldig på at vi ikke gjorde ting annerledes den kvelden, jeg beklager, sier Johnson.

– Det er ting vi enkelt og greit ikke har gjort riktig, sier han.

Johnson sier han i ettertid ser at han burde sendt sine ansatte inn igjen.

– Gå av

Det er en veldig anspent stemning i Underhuset og meldemmene buer flere ganger på Jonhson og latterliggjør enkelte uttalelser.

Labour-leder Keir Starmer var ikke imponert over innrømmelsen og beklagelsen og krever Johnsons avgang like etter statsministerens innledende uttalelse.

– Gjør det redelige og gå av, sier han.

Han mener Johnson «lyver så det renner av ham».

– Hans forsvar er så latterlig at det er støtende for det britiske samfunnet, sier han.

Den største krisen

Britiske medier har tidligere omtalt spørretimen som en av de viktigste i Johnons politikse karriere.

Britiske Daily Mail spør på dagens forside om festen kan være over for statsministeren:

Avisen omtaler det som Johnsons største krise som landets leder.

Leder for Labour-partiet Keir Starmer skriver på Twitter at Boris Jonhson må slutte å lyve.

– Ikke bare visste du om festene i Downing Street, du deltok, skriver han.