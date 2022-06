SOMMER: Flere reisende gjør det krevende for flyplasser over hele Europa. På Arlanda er det igjen lange køer mandag.

Lange køer på Arlanda: − Kan fortsette gjennom sommeren

ARLANDA / OSLO (VG) I helgen måtte politiet rykke til Arlanda i Sverige. Nå er det igjen lange køer på flyplassen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

På Arlanda flyplass i Stockholm er det store folkemengder mandag ettermiddag.

På terminal 5, der flyene til blant annet Norge bruker å gå, er køen inn mot sikkerhetskontrollen rundt en kilometer lang.

– Tidligere i dag strakk køen seg ned rullebåndet og ut mot terminal fire, sier en ansatt ved flyplassen til VGs team på stedet.

Folk er stressede, slitne og fortvilte, og mange risikerer å miste flyene sine. Sommerferieplanene står i fare for å ryke for flere av de oppmøtte.

Den flyplassansatte forklarer til VG at hovedårsaken til presset skal være at mange reisende har møtt opp over tre timer før avgang.

Presseansvarlig ved Arlanda flyplass bekrefter til VG at det har vært perioder med lengre køer på Arlanda mandag.

Inne på flyplassen er det økt vakthold som forsøker å geleide folkemengdene, og på høyttaleren kommer beskjeder om at flyplassen beklager forsinkelsene.

Også i helgen var det kaos på Arlanda. Politiet valgte å stenge veien til terminal 5 på grunn av stort press av folk og biler. Veien åpnet ikke igjen før etter flere timer.

Flytoget Arlanda Express stanser ikke på terminal 5 på grunn av presset.

– Personalet hadde null kontroll, sa en av de reisende som nesten ikke rakk flyet sitt til Expressen.

Kan bli lange køer i sommer

Mange reiser via Arlanda nå, både fordi det er sommer, men også fordi coronapandemien ikke hindrer reiser.

– Det har vært noen perioder med lengre køer, det kan vi bekrefte. Dette kan fortsette gjennom sommeren når det er mange som reiser, sier presseansvarlig Ellen Laurin til VG.

Arlanda jobber intenst for å rekruttere nye ansatte etter to år med pandemi. Men det er utfordrende og mange flyplasser står i den samme situasjonen, forteller Laurin.

– Vet dere om noen har mistet flyet på grunn av kø?

– Den informasjonen vi har, er at ikke mange har mistet flyet sitt. De aller fleste kommer med, sier Laurin.

Da VG snakker med Laurin rett før klokken 14 er det normal drift på Arlanda. Men køene ventes å være lengre på morgenen, ettermiddagen og i helgene.

Venter forsinkelser i sommer

Det har vært kaos på flere europeiske flyplasser den siste tiden.

Flyindustrien sliter med mangel på personale etter at tusener av ansatte mistet jobben under pandemien og ikke er kommet tilbake.

Hele to av tre flyplasser i Europa oppgir at de venter mer forsinkelser enn vanlig i sommer.

Det vil naturligvis også få konsekvenser i Norge.