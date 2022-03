FRA KRIGEN: Amerikanske James Hill la selv ut dette bilde på sin Facebook-profil 7. mars. Han var da fanget på sykehuset i Tsjernihiv sammen med sin kjæreste.

Ukraina-krigen: Amerikanske Jimmy skal ha blitt drept i brødkø

Amerikanske James Hill (68) var fanget på sykehuset i Tsjernihiv med sin alvorlig syke kjæreste i flere dager. Torsdag skal han være en av flere sivile som ble drept mens de ventet i brødkø.

Av Christina Quist

Paret hadde vært fanget på sykehuset i Tsjernihiv i flere dager.

Dilemmaet for dem var livsfarlig: Om de flyktet, ville Hills ukrainske kjæreste ikke få den livsnødvendige medisinen hun hadde behov for. Om de ble værende, risikerte de begge å bli drept av bomber og artilleriild.

– Vi er fanget i Tsjernihiv. De bomber her hver eneste natt. Folk er demotiverte. Mangel på mat, drivstoff, vann, det er noe elektrisitet. Det er en beleiring her, skrev amerikaneren på sin Facebook-profil 13. mars.

Ifølge oppdateringer James Hill, ofte kalt Jimmy, selv har lagt ut på Facebook gjennom mars, hadde de ventet i årevis på at den alvorlig MS-syke kjæresten skulle få behandling.

De siste to ukene rapporterte han om konstant artilleriild og bombing. Om lite mat, begrenset elektrisitet og kulde. Etter hvert som dagene gikk, ble meldingene stadig mer dramatiske.

– Det er et levende mareritt, men vi er i live på tross av bombingen gjennom hele dagen, skrev han 15. mars.

Ønsket å evakuere

Krigen i Ukraina krever stadig flere sivile liv. Torsdag sa FNs høykommissær for menneskerettigheter at minst 780 sivile har blitt drept i Ukraina siden invasjonen startet 24. februar, av dem 58 barn.

Det reelle tallet antas å være betydelig høyere, ettersom de kun oppgir tilfeller de har fått bekreftet gjennom uavhengige kilder, en prosess som kan ta flere dager.

fullskjerm neste STORE ØDELEGGELSER: Bildet viser ødeleggelser og døde kropper etter artilleriangrep ved en boligblokk i Tsjernihiv torsdag 17. mars. 1 av 4 Foto: STATE EMERGENCY SERVICE / Reuters

Tsjernihiv ligger langs en av invasjonsrutene de russiske styrkene har brukt for å ta seg inn i landet fra Hviterussland, og har vært blant de hardest rammede byene i krigen.

Det er svært krevende å få oversikt over omfanget av skadene og dødsfall, men det har vært meldt om at mange sivile har blitt drept i de russiske angrepene, blant annet etter angrep på boligblokker og på sivile som har stått i kø for å få mat.

Torsdag meldte guvernøren om store tap av menneskeliv og infrastruktur i byen.

– Fienden fortsetter sine systematiske artilleri- og luftangrep på fylkeshovedstaden, og ødelegger sivil infrastruktur. Bare i går ble 53 av våre døde borgere – drept av de russiske styrkene – fraktet til byens likhus, uttalte guvernør Viatsjeslav Tsjaus på Telegram ifølge CNN.

Amerikanske Hill skrev ved flere anledninger at de ønsket å komme seg ut av byen:

– Vi håper på våpenhvile og en grønn korridor. Det ville vært synd å gå tomhendt hjem etter å ha kommet hele denne veien og etter årevis med venting etter en medisin for å stoppe utviklingen av sykdommen hennes. Uten medisiner vil hun ikke overleve særlig mye lengre.

STORE ØDELEGGELSER: Et satellittbilde fra Maxar Technologies fra 16. mars viser store ødeleggelser på sivil infrastruktur i byen Tsjernihiv.

Den siste oppdateringen fra amerikaneren var 15. mars.

– Intens bombing. Fremdeles i live. Lite mat. Rommet er veldig kaldt.

Søster: Drept mens han ventet på brød

Torsdag skal Hill selv ha blitt drept av russiske styrker mens han sto i kø for å hente mat.

Etter hvert som krigen har utviklet seg, har mangelen på mat og drikke blitt prekær i flere steder av landet. Å få tak i nok mat er en livsfarlig oppgave for de sivile som oppholder seg i flere ukrainske byer.

Søsteren til amerikaneren, Cheryl Hill Gordon, skriver på sin Facebook-profil at broren skal ha blitt drept mens han ventet i brødkø sammen med flere andre sivile.

Det lokale politiet i Tsjernihiv meldte samme dag at en amerikaner var blitt drept i kraftige artilleriangrep. Rådgiver for den ukrainske innenriksministeren, Anton Gerasjenko, bekreftet senere samme dag at det var Hill som var blitt drept.

– Okkupantene gjennomførte i dag nok en gang sterke artilleriangrep på ubevæpnede sivile. Det er flere døde og skadde. Blant de døde er en amerikansk statsborger, meldte det lokale politiet i byen etter torsdagens angrep.

VG har forsøkt å komme i kontakt med søsteren til Hill, som foreløpig ikke har besvart vår henvendelse.