VARSLET: Ukrainere prøvde å varsle om at det var barn til stedet i teateret i Mariupol som ble bombet onsdag. Ordet er skrevet på begge sider av bygningen, og bildet er tatt 14. mars.

Teater og svømmehall bombet i Mariupol: Varslet om at det var barn i teateret

Både teateret og svømmehallen skal ha blitt brukt som tilfluktssted for sivile i Mariupol sentrum da det ble bombet onsdag. Ukrainere prøvde å varsle om at det var barn inne på teateret.

Et satellittbilde fra selskapet Maxar, publisert via Reuters onsdag, viser at noen har skrevet ordet «barn» på bakken med store hvite bokstaver for å varsle om at barn søkte tilflukt inne i teateret.

VG har verifisert bildet, lokasjonen og betydningen av ordene som står på bakken. Teksten er skrevet på russisk, og ordet «barn» står i flertall på begge sider av bygningen.

Bildet ble tatt 14. mars, opplyser Reuters.

Varaordfører Serhiy Orlov estimerer at mellom 1000 og 1200 personer hadde søkt tilflukt inne på teateret da det ble bombet, sier han til BBC.

Bystyret i Mariupol skriver på Telegram onsdag ettermiddag at teateret og inngangen til bomberommet er ødelagt.

Guvernøren Pavlo Kyrylenko skriver på Telegram at flere hundre Mariupol-beboere gjemte seg i teateret.

– Hva som har skjedd med dem er ukjent, siden inngangen til bomberommet er sperret, skriver han.

Derfor er det foreløpig umulig å fastslå antall ofre, ifølge guvernøren.

Det russiske forsvarsdepartementet benekter på sin side for at det er gjennomført luftangrep i Mariupol i løpet av dagen, og hevder at det er den ukrainske Azov-bataljonen som står bak angrepet, ifølge det russiske myndighetskontrollerte nyhetsbyrået TASS.

NÅ: Bilder på tjenesten Telegram viser store ødeleggelser av teateret.

Parlamentet: Barn og kvinner fanget

Kyrylenko hevder at også et innendørs svømmebasseng i Mariupol, Neptun, ble bombet i luftangrepene mot byen onsdag. Ifølge guvernøren hadde gravide kvinner og barn søkt tilflukt i bygget.

– Tilsvarende var det bare sivile i Neptun. Nå ligger det gravide og kvinner med barn under ruinene. Dette er ren terrorisme! skriver han.

Det ukrainske parlamentet, Verkhovna Rada, skriver onsdag kveld på Telegram at barn og gravide kvinner er fanget i ruinene.

– Beskytningen fortsetter, så det er umulig å demontere blokkeringen. Fienden skyter bevisst mot sivile og sivile eiendommer, der det hovedsakelig er kvinner og barn som gjemmer seg. Antall offer er ukjent, skriver de.

– Antallet ofre kan være enormt

– Dette er terror, skriver rådgiver i innenriksdepartementet, Anton Herasjtsjenko, i en melding til VG.

Han følger videre opp med følgende:

– Okkupantene slapp en veldig kraftig bombe på teateret i Mariupol. Det var forsvarsløse mennesker som gjemte seg i denne bygningen. Antallet ofre kan være enormt, skriver han.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt har uttrykt sin støtte til Ukraina på Twitter.

– Grusomme meldinger om bombingen av et teater i Mariupol i kveld. Gjerningsmennene må holdes ansvarlig. Russland er ansvarlig for blodsutgytelsen gjennom sin uprovoserte og ulovlige aggresjon, skriver Huitfeldt.

Presidenten i Litauen, Gitanas Nausėda, utrykker også sin støtte til Ukraina på Twitter.

– Russlands terrorangrep mot uskyldige folk i Mariupols teater er en krigsforbrytelse. De på innsiden var sivile som gjemte seg for artilleriangrep. Vi kan ikke tillate at Russland fortsetter med dette blodbadet.

Mariupol har vært beleiret over lengre tid og russiske styrker har utført kraftige artilleri- og bombeangrep mot byen.

Tirsdag hevdet guvernøren at russiske styrker hadde gått inn på et sykehus i Mariupol og tatt pasienter og ansatte som gisler.

Prøvd å evakuere byen

Mellom 300.000 og 400.000 er fanget i byen uten vann, elektrisitet og gass.

Det har vært flere forsøk på å evakuere sivile fra byen og opprette humanitære korridorer til byen for å evakuere, og å sende mat og nødhjelp.

Tirsdag klarte rundt 2000 biler å dra fra Mariupol, sørøst i Ukraina, sa byrådet tirsdag ettermiddag.

Før krigen bodde rundt 450.000 mennesker i byen. Flere tusen klarte å flykte fra byen de første dagene av krigen.

Så ble Mariupol omringet og beleiret, og siden da har byen vært utsatt for mange angrep.

Angrepene på den beleirede byen har blitt beskrevet som en humanitær katastrofe av blant andre Leger Uten Grenser (MSF).

Flere av byens innbyggere skal ha blitt begravd i massegraver.