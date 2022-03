Russiske styrker skal ha bombet teater i Mariupol

Teateret skal ha blitt brukt som tilfluktssted for sivile i Mariupol sentrum da det ble bombet onsdag.

Bystyret i den beleirede byen uttaler at Russland har ødelagt teateret i hjertet av Mariupol, ifølge The Kyiv Independent.

Varaordfører Serhiy Orlov estimerer at mellom 1000 og 1200 personer hadde søkt tilflukt inne på teateret da det ble bombet, sier han til BBC.

Guvernøren Pavlo Kyrylenko skriver på Telegram at flere hundre Mariupol-beboere gjemte seg i teateret.

– Hva som har skjedd med dem er ukjent, siden inngangen til bomberommet er sperret, skriver han.

Derfor er det foreløpig umulig å fastslå antall ofre, ifølge guvernøren.

Kyrylenko skriver at også et innendørs svømmebasseng i Mariupol ble bombet i luftangrepene onsdag, der han også hevder at sivile oppholdt seg.

– Dette er terror, skriver rådgiver i innenriksdepartementet, Anton Gerashchenko, i en melding til VG.

Han følger videre opp med følgende:

– Okkupantene slapp en veldig kraftig bombe på teateret i Mariupol. Det var forsvarsløse mennesker som gjemte seg i denne bygningen. Antallet ofre kan være enormt, skriver han.

Mariupol har vært beleiret over lengre tid og russiske styrker har utført kraftige artilleri- og bombeangrep mot byen.

Tirsdag hevdet guvernøren at russiske styrker hadde gått inn på et sykehus i Mariupol og tatt pasienter og ansatte som gisler.

Prøvd å evakuere byen

Mellom 300.000 og 400.000 er fanget i byen uten vann, elektrisitet og gass.

Det har vært flere forsøk på å evakuere sivile fra byen og opprette humanitære korridorer til byen for å evakuere, og å sende mat og nødhjelp.

Tirsdag klarte rundt 2000 biler å dra fra Mariupol, sørøst i Ukraina, sa byrådet tirsdag ettermiddag.

Før krigen bodde rundt 450.000 mennesker i byen. Flere tusen klarte å flykte fra byen de første dagene av krigen.

Så ble Mariupol omringet og beleiret, og siden da har byen vært utsatt for mange angrep.

Angrepene på den beleirede byen har blitt beskrevet som en humanitær katastrofe av blant andre Leger Uten Grenser (MSF).

Flere av byens innbyggere skal ha blitt begravd i massegraver.

Saken oppdateres.