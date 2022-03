GENERAL: Oleg Mitjaev er den fjerde russiske generalen som er drept i Ukraina, ifølge ukrainske myndigheter.

Ukraina: Hevder fem russiske generaler er drept

Den russiske invasjonen av Ukraina stagnerer. Russiske generaler har derfor måttet lede i fronten, noe som gjør dem mer utsatt, mener ekspert.

Av Eirik Wichstad

I løpet av de tre siste ukene skal fem russiske generaler ha blitt drept. Sist i rekken er general Oleg Mitjaev som ledet Russlands 150. skytter-regiment, ifølge tjenestepersoner i den ukrainske regjeringen.

De oppgir at han ble drept av den omstridte Azov-bataljonen i nærheten av Mariupol i Ukraina, ifølge BBC.

Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og lærer ved Forsvarets høgskole, forklarer det høye tapet av generaler, gitt det stemmer, med at den russiske invasjonen har begynt å «kjøre seg fast».

Han peker på at den russiske hæren har lidd store tap, og at den preges av dårlig logistikk og lav moral.

Han sier den russiske hæren i sin struktur er mer hierarkisk, og basert på at folk skal følge ordre, til forskjell fra den vestlige tradisjonen hvor det er forventet at troppene handler ut ifra situasjonen.

– Da er det behov for å få generalene fram for å få løst opp i sakene og sette i gang. Det gjør dem mer utsatt, sier Karlsen.

Oberstløytnant og lærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen.

«Generalen som prater»

Militæranalytikere oppgir til BBC at det er rundt 20 russiske generaler som deltar i operasjonen i Ukraina.

Det betyr at en fjerdedel av de russiske generalene er drept, ifølge ukrainske kilder.

– Forteller det om en strategi fra ukrainsk side, der de forsøker å ta ut lederne?

– Det kan godt tenkes at ukrainerne har lett målrettet etter de, sier Karlsen.

Bruk av åpne kommunikasjonslinjer i den russiske hæren kan ha gjort jobben enklere for dem.

– Vi vet at mange avdelinger ikke har vanlig kryptert kommunikasjonsutstyr. De kan bruke walkietalkie, Motorola og ukryptert samband. Da kan ukrainsk signaletterretning ha plukket opp at «her er det generalen som prater», sier Karlsen.

Ukrainsk kampmoral

Hågen Karlsen mener man ikke skal overdrive hvilken effekt det har for den ukrainske kampmoralen at fem russiske generaler skal være drept.

– Det er en god story, men for karene i skyttergravene som blir utsatt for russisk artilleri er det andre ting som er nærmere, sier han.

Karlsen har jobbet med den russiske hæren og andre styrker fra tidligere Sovjetunionen.

– Et standard svar var: Jeg har ikke fått noen ordre, så da foretar jeg meg ikke noe.

Han sier det har vært et initiativ innad i det russiske militæret om å endre ledelseskulturen de siste årene.

– Men det er en tradisjon det tar titalls år å endre på. Det må et generasjonsskille til, sier han.

De avdøde generalene

Andrei Mordvitjev var general og kommandør for Russlands 8. bataljon av den regulære hæren.

Ukrainske styrker skal ha angrepet en midlertidig russisk base i nærheten av Kherson flyplass.

Under beskytning fra de ukrainske styrkene ble generalen truffet og drept, ifølge det ukrainske militæret.

Kreml har ikke bekreftet dødsfallet.

Oleg Mitjaev var general i Russlands 150. skytterregiment.

Han skal ha blitt drept et sted i nærheten av Mariupol, sørøst i Ukraina, der noen av de hardeste kampene har utspilt seg så langt.

Det er den omstridte Azov-bataljonen som hevder å ha drept ham.

Han ledet den russiske armés 150. skytterregiment, en relativt nyopprettet enhet som ble dannet i 2016 og er basert i Rostov-regionen nær den ukrainske grensen, ifølge BBC.

Ukraina hevder at militærenheten ble opprettet for å ta del i konflikten i de separatist-kontrollerte områdene i Øst-Ukraina, til tross for at Russland benekter at dets militær var involvert i kampene der.

Andrej Kolesnikov var general for den 29. kombinerte armé.

Han ble drept i kamper 11. mars, ifølge offisielle ukrainske kilder, og er den tredje russiske generalen som ble drept i Ukraina.

Omstendighetene rundt hans død er ikke kjent.

Vitali Gerasimov var general og stabssjef for Russlands 41. kombinerte armé. Ble drept 7. mars utenfor den østlige byen Kharkiv, ifølge Ukrainas forsvarsdepartement.

Ukrainas har publisert et lydopptak av det som skal være en samtale mellom to russiske tjenestepersoner i sikkerhetstjenesten som diskuterer Gerasimovs død. Der skal de ha beklaget seg over at de sikre kommunikasjonslinjene ikke lenger fungerer i Ukraina.

Gerasimov var involvert i den andre tsjetsjenske krigen, den russiske militæroperasjonen i Syria, og i den russiske anneksjonen av Krim-halvøya i 2014.

Andrej Sukovetski var general og visekommandør for den samme avdelingen som Gerasimov.

Han ble angivelig drept av en snikskytter 3. mars.

På samme måte som Gerasimov var Sukovetski del av Russlands militæroperasjoner i Krim og Syria.

Til forskjell fra de andre generalene ble Sukhovetskis død rapportert i de russiske mediene og Russlands president Putin bekreftet i en tale at en general hadde dødd i Ukraina.