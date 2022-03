Liuba var turistguide – nå lærer hun å skyte med kalasjnikov

De var helt vanlige mennesker, inntil Russland invaderte hjemlandet. Nå vil de risikere livet for et fritt Ukraina.

Av Ingri Bergo

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Liuba Boiko (31) tar et godt grep om den store kalasjnikoven, sikter og skyter.

Et hult «klikk» signaliserer at våpenet ikke er ladet. Men 31-åringen vet at det i fremtiden kan stå en russisk soldat på andre siden.

– Vi må være klare til å møte fienden hvis han kommer hit. Derfor lærer vi, sier hun til VG på telefon.

Før den russiske invasjonen av Ukraina jobbet Liuba i et kommunikasjonsbyrå og som turistguide og skiinstruktør.

Hun hadde aldri tatt i et våpen.

I GYMSALEN: Liuba og andre sivile ukrainere får våpentrening inne på en barneskole i Tsjernivtsi.

– Vi er alle redde for krigen. Ingen av oss har krigserfaring. Men vi forstår situasjonen og vi må gjøre alt vi kan, alle sammen, sier hun nå.

– Det er veldig vanskelig å forberede seg, fordi vi vet ikke hva vi skal forvente. Ingen vet hva som skjer i morgen eller dagen etter.

Over hele landet får frivillige ukrainere militærtrening slik at de kan delta i krigen mot Russland, hvis det trengs. Militærkurset Liuba deltar på foregår inne på en barneskole i hjembyen hennes Tsjernivtsi, sørvest i landet.

Gymsalen, der barn pleide å klatre i ribbeveggen, er forvandlet til flyktningmottak og militær treningsleir, fylt med våpen og annet utstyr, viser en TV-reportasje fra den sveitsiske kanalen RTS.

PÅ BOOTCAMP: Maksym (til venstre) leder våpentreningen inne på barneskolen i Tsjernivtsi. Selv har han to militærkurs bak seg. Det første tok han etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014. Det andre, et snikskytterkurs, skulle avsluttes 25. februar. Dagen før invaderte russiske styrker landet og eksamen ble avlyst.

Flest kvinner

Flere hundre frivillige har fått militærtrening her, ifølge instruktør Maksym Kyiak (36).

– De er veldig motiverte. Det gir oss entusiasme og håp, sier han til VG på telefon.

70 prosent av kursdeltagerne den siste tiden er kvinner, anslår han. Stadig flere er flyktninger fra regionene under angrep. Langs veggene står senger der de får sove om natten.

Maksym sier langt fra alle vil måtte dra til fronten, men at kunnskapen fra kurset vil være livsviktig for dem som må.

– I det minste kommer de til å vite hvordan de skyter, hvordan de må bevege seg for unngå å bli skutt, og unngå å skyte kameratene sine, sier han.

En rekke fagfolk har påpekt at Russland møtte uventet stor motstand i Ukraina. Den ukrainske hæren har klart å holde stand rundt de store byene, og sivilbefolkningen har bidratt der de kan, med alt fra Molotov-cocktails til mat til kamuflasjetepper.

I tillegg har rundt 100.000 sivile meldt seg til militærtjeneste i Ukrainas Territorial Defence Forces (TDF) siden invasjonens start, ifølge Kyiv Independent.

Da Russland rustet opp på grensen, ble TDF formelt integrert i den ukrainske hæren for å styrke landets forsvar.

– Ukrainere bekymrer seg vanligvis i begynnelsen, så tilpasser de seg. Når ukrainere reagerer, er de sannsynligvis farligst i verden, sier Maksym.

I MOTSTANDSBEVEGELSEN: Disse kvinnene har meldt seg frivillig til å delta i den Ukrainas Territorial Defence Forces (TDF). Her får de våpentrening i byen Odesa, sør i landet, 11. mars. Foto: Alexandros Avramidis / Reuters

– Jeg er redd for å dø

Så langt er Tsjernivtsi, som ligger knappe fire mil nord for grensen til Romania, relativt trygt.

Men mange her har venner, familie eller bekjente i byer som pepres av russiske luftangrep, der befolkningen mangler mat, vann og strøm.

Luftalarmen går stadig oftere også i denne delen av Ukraina. Mykola Osypenko (33), som bor i en mindre by utenfor Tsjernivtsi, har blitt vekket av sirener flere ganger siden krigen begynte.

– Jeg er redd for å dø. Og jeg er redd for å dø for ingenting, sier han til VG på telefon.

– Også er jeg litt redd for ikke å vite hvordan man bruker våpen hvis russerne kommer hit.

TIDLIGERE PASIFIST: Mykola har studert teologi og var inntil nylig imot all form for krig. Russlands invasjon har fått ham til å endre mening. – Jeg tror at hvis ondskapen får så stor nok makt til å drepe uskyldige mennesker, drepe spedbarn, så må den stoppes, sier han til VG.

33-åringen er student i Sveits der han har bodd i flere år, men var i Ukraina da krigen startet på grunn av familiære årsaker.

– De første dagene følte jeg meg paralysert, sier Mykola.

– Jeg klarte ikke høre på musikk, lese noe eller se på noe for å distrahere meg. Livet bare stoppet.

Egentlig liker han best å diskutere filosofi, religion og dra på konsert eller synge karaoke. Nå er det umulig. Krigen er altoppslukende.

Ukraina har kalt inn alle stridsdyktige menn mellom 18 og 60 til tjeneste. Mykola sier hans status som internasjonal student gir ham lov til å dra, men at han vil bli i Ukraina for å kjempe for landet sitt.

Klikk for å aktivere kartet

– Det er alt jeg har

Flere internasjonale medier, blant annet CNN, har rapportert at en rekke ukrainere nå vender hjem for å delta i krigen.

Kurskameraten hans Liuba er også fast bestemt på å bli.

– Hvorfor drar du ikke?

– Jeg er hjemme. Det er hjemmet mitt, jeg har aldri forlatt det. Jeg vil redde huset mitt, familien min, det er alt jeg har, sier hun til VG.

I NATUREN: Før krigen jobbet Liuba blant annet som turistguide og som skiinstruktør. Her er hun sammen med Laila, hunden til en venn, som hun tok med på fjelltur.

– Vi vil ikke ha fred lenger

– Hva tenker du om at de russiske soldatene du skal kjempe mot kanskje har blitt sendt inn mot sin vilje, uten mulighet til å si nei?

– For oss er alle russiske soldater fienden. Det er en person som dreper og vil drepe våre kvinner, våre barn. De kom hit. De kom til vårt hjem. Derfor har jeg ingen medfølelse med dem, sier Liuba.

– Hvis jeg skal berge mitt eget liv, forsvare familien min, forsvare huset mitt, da tror jeg at jeg skyter.

Hun håper presidenten hennes Volodymyr Zelenskyj og hans russiske motpart Vladimir Putin finner en løsning før den tid kommer. Men legger til at hun tror krigen kommer til å vare lenge:

– Vi vil ikke ha fred lenger. Vi vil vinne. Bare vinne.