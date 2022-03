LIK: Diana Novikova har selv tatt bildet av denne døde mannen som ligger på gaten like ved leiligheten hennes i Mariupol.

Ut av helvete

Under en time etter Diana (27) og bestemoren Liudmilla (72) rømte fra teateret i Mariupol – i håp om å komme seg forbi russernes kontrollposter – ble det bombet sønder og sammen.

Publisert: Nå nettopp

Det gikk liksom ikke helt opp for henne, 27-årige Diana Novikova fra Mariupol. Overgangen fra livet som prosjektleder for ungdomsarbeid til fullskala krig i hjembyen skjedde gradvis. Først kom nyheten, 24. februar, om at russerne hadde rullet inn i Ukraina fra grensen og okkuperte områder.

Diana våknet den dagen av lyden av bombeeksplosjoner. Det første som slo henne var at hun måtte hente bestemoren i en annen del av byen, et område som hadde sett kamper i 2014.

FAMILIE: Diana og bestemoren Liudmilla fra Mariupol.

– Da hadde ikke panikken kommet til byen ennå, sier hun til VG.

Panikk og plyndring

Men i løpet av få dager var det nettopp dette som spredde seg, selv om folk fortsatt hadde elektrisitet, vann og gass. Folk hamstret mat og minibankene begynte å gå tomme for kontanter. Diana fortsatt som vanlig. Hun tenkte ikke at krigen ville komme inn i byen og at det kom til å gå over.

– Jeg kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg hva som ville komme, sier hun.

Byens innbyggere bærer bort vann fra et lager i utkanten av Mariupol 18. mars.

Selv om hun ikke hamstret mat, vann og medisiner, fulgte hun hele døgnet med på telefonen. Mens hun var i leiligheten, begynte hun å merke at vinduene vibrerte av eksplosjonene i det fjerne. Fortsatt var marerittet ikke kommet til Mariupol sentrum.

I begynnelsen av mars begynte byen å stenge ned. Bankkortene fungerte ikke lenger, strømmen og vannet forsvant. Så begynte folk å plyndre butikkene. Diana og bestemoren tilbragte nettene på gulvet i gangen i frykt for flyangrep mot leiligheten i femte etasje.

Sjokkbølger

4. mars kom gatekampene. Byen var beleiret, omringet av russiske styrker. Hvert tiende minutt kom nye flyangrep. Ble ikke en bygning truffet, ble den ødelagt av sjokkbølgen fra eksplosjonen i nærheten. Det var en grusom og brutal tid før Diana og bestemoren.

– Jeg så døde mennesker ligge i gatene uten armer og bein.

LIK: Døde mennesker ligger tildekket på bakken utenfor en boligblokk i Mariupol 18. mars.

Diana og bestemoren holdt seg fortsatt mye i leiligheten, men 27-åringen begynte å jobbe for en frivillig organisasjon. Slik fikk hun tilgang til mat, vann og elektrisitet til å lade telefonen. Veien ut av byen, både med bil og tog, var stengt etter kraftig bombardement.

De gangene Diana hadde internettforbindelse, forsøkte hun fortvilet å finne nyheter om humanitære korridorer ut av byen.

– Jeg skjønte at det var håpløst. Jeg hørte at folk forsøkte å flykte i bilene sine, men de ble beskutt av russerne. De ble drept i bilene sine.

BRANN: Diana tok et bilde av en bygård i brann i sentrum av Mariupol.

Til teateret

Hver dag gikk bestemoren mange kilometer til teateret i sentrum av byen for å få nytt om korridorer. Med seg bar hun et knippe eiendeler og papirer. Dit hadde hundrevis av sivile samlet seg, mange med et håp om å komme seg ut av byen.

13. mars nådde bombene gaten hvor Diana og bestemoren hadde tilhold i femte etasje.

– Alle vinduene ble ødelagt og vi måtte sove på badet.

KNUST GLASS: Slik så det ut fra balkongen i Dianas leilighet etter bombardementet 13. mars.

Hun skjønte at hun måtte få bestemoren ut av byen. I mellomtiden flyttet de inn hos noen venner i en annen del av byen. Samtidig begynte det å spre seg nyheter som provisoriske korridorer med sivile biler ut av byen, i retning den okkuperte byen Berdjansk.

46 minutter

Sammen med bestemoren fikk Diana haik med en bil ned til teateret i sentrum 16. mars. Der hadde mange stappfulle biler samlet seg i påvente av utreise fra byen.

– Plutselig hører jeg «vi har plass i bilen».

Et par hadde tatt med seg en kvinne og hennes barn, men kunne få plass til Diana og Liudmilla om barnet kunne sitte på fanget. Slik begynte ferden ut av Mariupol, i en fremmed bil, med en ryggsekk uten alle dokumentene.

– Klokken 09.30 den morgenen forlot vi teateret. Klokken 10.16 bombet de teateret der hvor det var sivile, barn og eldre kvinner, sier hun.

RUINER: Slik så dramateateret i Mariupol ut etter bombingen onsdag i forrige uke.

Kolonnen med sivile biler møtte et veinett som i stor grad var ødelagt av mange dagers bombardement. De tok i stedet småveier, kjørte over jorder og fant en rute der det var mulig. Turen til Berdjansk tar vanligvis to timer, men denne dagen brukte kolonnen nærmere 12 timer på å komme seg dit.

På veien møtte de flere russiske kontrollposter. Soldatene oppførte seg fint mot dem, men fikk mannen i bilen til i registrere seg. Kvinnene og barnet slapp dette.

20 liter bensin

Da de omsider kom til Berdjansk, ble det møtt av kaos. Kolonnen med biler hadde behov for bensin, men på bensinstasjonene var det hundrevis med bilister. Omsider fant de veien til en kirke hvor de fikk grøt og et teppe og sove på.

To dager brukte de på å skaffe 20 liter bensin, nok til å komme seg ut av russiskokkupert Ukraina. En ny kolonne, som peilet seg inn på byen Zaporizjzja. Men veien dit var farlig, broene ødelagt og ikke minst - hundrevis av miner var lagt ut i dagene siden invasjonen.

Bilene kjørte tett i tett etter hverandre, ingen kunne gå ut i frykt for at de skulle utløse miner. Så kom de til en ny kontrollpost, men denne gangen så de det ukrainske flagget.

– Jeg kan ikke beskrive de følelsene jeg hadde. Jeg kjente på en følelse av å være tilbake i Ukraina.

Mot vest og ut

Fra kontrollposten til Zaporizjzja ble de eskortert av en ukrainsk patrulje og vel fremme i byen fikk Diana og bestemoren bo hos faren til en av ungdommene hun hadde jobbet med i Mariupol.

Men flukten var ikke over. For også Zaporizjzja er i nærheten av fronten.

– Jeg var på vakt hele tiden.

De måtte komme seg ut av krigssonen og i retning Lviv vest i Ukraina. En gruppe mennesker tilbød seg å kjøre dem dit og nå befinner Diana og hennes 72-årige bestemor seg i en bil midt i landet - på vei mot vest.

MOT VEST: Ukrainere som har rømt fra Mariupol ankommer Lviv med toget fra Zaporizjzja. En kvinne i rullestol blir båret ut av toget.

Siden håper hun å komme seg til Nederland hvor hun via venner har fått tilbud om et sted å bo.

I bilen hvor hun sitter med bestemoren sin, har hun bare minnene foreviget på telefonen igjen. Alt annet ble forlatt i Mariupol. Hun tenker tilbake på når våren kom til en park i nærheten av der bestemoren bodde. Hundrevis av tulipaner blomstret, byen var bygget opp igjen etter kampene i 2014.

– Livet mitt er skrudd tilbake til null. Vi har ingenting. Men jeg takker gud for at jeg er blant de 10 prosentene i Mariupol som kom seg ut.

Traumene skjønner hun at hun må bruke lang tid på å bearbeide. Hun vet ikke hvor lang tid det vil ta.

– Det som har skjedd med hjembyen min er forferdelig, forferdelig. Jeg klarer ikke si mer.