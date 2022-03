Daniel Coyle fra FNs migrantorganisasjon IOM har jobbet på grensen i flere uker. Bak ham er et flust av frivillige hjelpere i gule vester. Han har stoppet flere mistenkelige «frivillige» i disse vestene tidligere.

Frykter menneskehandel på grensen: − Gjør meg veldig nervøs

MEDYKA, POLEN (VG) Det kryr av frivillige i gule vester på den største grenseovergangen for ukrainske flyktninger. Noen av dem er der for helt andre grunner enn å hjelpe.

Det er kveld og bekmørkt på den lille grusveien som leder ned mot grensen som ukrainere krysser til fots.

Langs veien er det hamret opp skilt der de ber folk slutte å levere klær.

Frivillige fra hele verden har kommet til denne lille biten av Polen.

De aller fleste er her for å hjelpe. Men i dette virvaret av tusenvis av frivillige, klarer en annen gruppe å utnytte flyktningene relativt usett:

Menneskehandlerne og menn som har som mål å seksuelt utnytte ukrainske flyktninger.

«For overgripere og menneskehandlere er ikke krigen i Ukraina en tragedie, men en mulighet», skriver FNs generalsekretær António Guterres på Twitter.

– Gjør meg veldig nervøs

ROT: Klær henger utenfor boden til en av utallige organisasjoner i ett salig kaos av telt og en mengde frivillige som skal hjelpe på grensen.

Daniel Coyle jobber i FNs migrantorganisasjon IOM, som nå har tatt over ansvaret for leiren.

– Tenk deg selv, du kommer over grensen, det er natt, kaldt og du har ikke sovet. Da er det lett å si ja til å bli med noen som tilbyr deg skyss og husly og ikke vet at det er gratis busser og tog som venter på deg, sier han til VG.

– Dette er en helt reell risiko. Det gjør meg veldig nervøs.

GOD HJELPER: Grenseovergangen mellom Ukraina og Polen i Medyka er den travleste i Polen. Her bistår en brannmann en gruppe de siste hundre meterne fra grensen til busser som venter.

Hans organisasjon har allerede fått rapporter om ukrainske kvinner som har blitt seksuelt utnyttet i forbindelse med transport videre fra grensen.

Den polske regjeringen har i forbindelse med den enorme flyktningstrømmen foreslått å øke strafferammen for menneskehandel.

Kripos er på saken

I Norge har justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) gått ut og sagt hun er bekymret for menneskehandel av ukrainske flyktninger. Kripos har sagt til Aftenposten at overgrepsdømte nordmenn er «direkte involvert» i transport av ukrainske mindreårige.

Til VG sier Kripos at de har økt beredskapen, og har omprioritert ressurser for å ha mer fokus på problemet.

– Kaos og uorden øker handlingsrommet for utnyttelse, sier seksjonsleder på seksjon for seksuallovbrudd i Kripos Emil Kofoed til VG.

Salig kaos av gule vester

Totalt har over 3,3 millioner ukrainere fluktet ut av landet. Mer enn to millioner av dem til Polen. På det meste har 45.000 ukrainere krysset denne grensen, som er landets største.

Coyle forteller om folk som tar på seg en gul vest, skriver et navn med tusj og stiller seg ved grensen.

forrige

OVERFLOD: På grenseovergangen i Medyka venter både hederlige og uhederlige hjelpere. På de hundre meterne fra grensen til nærmeste buss er det gratis mat, simkort og alt annet du kan tenke deg.

På sosiale medier florerer det av bekymrede familiemedlemmer som ikke har hørt fra dem siden de krysset grensen. Nødtelefoner for menneskehandel og utnyttelse rennes over av folk som leter etter kone, datter eller venn. På motorveien inn mot byen Krakow er det store skilt med nummer til hjelpelinjer for ukrainske flyktninger.

Borgermesteren: – Har ikke ord

Borgermester Konrad Fijolek i byen Rzeszow, en time unna grensen, bekrefter til VG at de har tatt menn som har utgitt seg for å tilhøre frivillige organisasjoner i Tyskland og Spania.

–Det er forferdelig, jeg har ikke ord for hvor grusomt det er med folk som utnytter folk som rømmer fra krig og leter etter trygghet, sier han.

SJOKKERT: Borgermester Konrad Fijolek i byen Rzeszow er rystet over at noen sender sårbare krigsflyktninger rett inn i et nytt traume.

På et strekk på rundt 100 meter, fra grensen til bussene som kjører flyktningene videre, ser VG frivillige fra hele verden kledd i gule vester. Noen har trykket organisasjonsnavnet på vesten, andre har skrevet «Volunteer. Polish. Speak English».

De aller fleste er her fordi de vil hjelpe. Men i dette virvaret er det umulig å skille mellom de som har et oppriktig engasjement og gode intensjoner og de som vil utnytte deg, forteller Coyle.

– Det er gode folk som blir anklaget for å gjøre noe grusomt, og det er onde folk som faktisk gjør noe grusomt.

Han har selv grepet inn flere ganger når han har sett mistenkelige folk i disse vestene nærme seg ukrainske jenter og kvinner. De lokker ofte med gratis transport, penger og overnatting. Flere har stått med skilt på grensen, med budskap som «har bil, kan ta med tre personer». Disse har han meldt inn til politiet.

TRAVELT: Hele døgnet går ukrainere over grensen her i Medyka. Kvinner og barn reiser alene og er en sårbar gruppe for de som vil utnytte flyktningene.

På den ene siden av hovedstripen i leiren er det satt opp boder med mat fra alle verdens hjørner.

Men på den andre siden av veien er det medisintelt, en pop-up-butikk fra telefonoperatøren Orange som deler ut SIM-kort. I midten går det ukrainere: Mødre og barn i trillekofferter og plastposer.

Vil forby gule vester

Coyle sier det er nesten umulig å ha oversikt på de mest hektiske dagene, da grensen kryr av både ukrainere og frivillige. Når det er roligere er det lettere å bryte inn og verifisere folk som ser mistenksomme ut.

De jobber med å forby gule vester, som kan kjøpes for en tier på matbutikken, og kreve at organisasjonslogoen er trykket i en vest i en annen farge.

For å avverge mulige seksuelt overgrep har Coyle anbefalt å fjerne teltene hovedstripen i leiren. Bak teltene igjen er et stort, uopplyst jorde. De prøver nå å skaffe gatelys.

PÅ VAKT: Nordmannen Kristoffer Deinoff har rapportert mistenkelige frivillige til politiet tidligere.

En nordmann VG møter på i leiren, Kristoffer Deinoff, bidrar med å frakte mat over til den ukrainske grensen. Han forteller at de ble frastjålet fire skilt som viser at de er autorisert nødhjelp.

– Da var det noen som gikk rundt og speidet og så at disse skiltene var festet på en engelskregistrert bil. Da tok vi bilder og tok tilbake skiltene. De fant ham igjen, tok bilder, og overleverte alt til politiet.

Han forteller at alle frivillige nå må være registrert i en organisasjon.

– Noen av dem var sikkert brennende hjerter. Men andre var nok brennende jævler, forteller Deinoff.

Her tilbyr en mann et års gratis leilighet og mat til til unge kvinner på togstasjonen i Krakow.

Inne på togstasjonen i Krakow har de nå klart å få delvis kontroll ved å forby gule vester. Selv har hun sett menn som med gule vester inne på stasjonen, uten ID, som gikk strategisk bort til kvinne etter kvinne.

Tilbake i leiren spør VG Daniel Coyle om det er noen ukrainere som har kommet til teltet hans og bedt om hjelp.

– Nei. De som blir tatt av menneskehandlere, kommer ikke tilbake.