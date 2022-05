DAGLIG TALE: President Volodymyr Zelenskyj holdt også i natt tale til det ukrainske folket.

Tok opp Hitler-uttalelser med den israelske statsministeren

President Zelenskyj har snakket med Israels statsminister Naftali Bennett om uttalelsene som har opprørt mange.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har snakket med den israelske statsministeren Naftali Bennett om uttalelsene Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kom med tidligere i uken.

«Hitler hadde også jødisk blod» sa den rutinerte politikeren, uttalelser som vekket avsky i Israel.

– Vi diskuterte også de skandaløse og absolutt utillatelige uttalelsene fra den russiske utenriksministeren som fornærmet en hel verden.

Han utdypet mer hva de to hadde snakket om.

Zelenskyj har selv jødisk, og det var i denne forbindelse at Lavrovs uttalelser falt i et intervju med italiensk TV.

– Zelenskyj bruker dette argumentet: Hva slags nazisme kan finnes her når han selv er jøde. Jeg tar kanskje feil, men Hitler hadde også jødisk blod. Det betyr absolutt ingenting. Det vise jødiske folket sier at de ivrigste antisemittene som regel er jøder, sa Lavrov.

Det russiske utenriksdepartementet brukte jødiske eksperter for å støtte uttalelsene etter at reaksjonene kom. Disse ekspertene tar nå til kraftig motmæle ifølge den israelske avisen Haaretz. De sier de er sinte og opprørte over Moskvas propaganda.

STATSMINISTER: Israels Naftali Bennett.

Den russiske ambassadøren i Israel ble kalt inn på teppet som følge av uttalelsene og landet forventer en beklagelse fra Lavrov.

Israels president sier Lavrov sprer «antisemittiske løgner» og krever at han unnskylder seg, skriver Haaretz.

Zelenskyj hyllet i natt også journalisten Oleksandr Makhov som ble drept av russisk artilleriild i Kharkiv-regionen. Han dekket krigen ved frontlinjene etter å ha vervet seg til de ukrainske styrkene.

– Han var patriotisk og ærlig, aldri forfengelig. Han arbeidet i de vanskeligste områdene, på jakt etter sannheten.

– Fra første dag i krigen var han ved frontlinjen. Frivillig. Han var født i Luhansk og har kjent på kroppen hva krig betyr. I dag døde han i Kharkiv-regionen. Han ble 36 år gammel

– Min dypeste kondolanser går til hans etterlatte og venner. Og la hans sønn Vladyslav få vite: Russland bærer det fulle og hele ansvaret for farens død. Vi vil oppnå seier for Ukraina. Jeg er sikker på at det var Oleksandrs drøm.

344 personer ble evakuert fra Mariupol-området onsdag, etter at over 100 fikk den samme hjelpen tidligere i uken.

President Zelenskyj takker alle som har vært med å få til evakueringen, og sier han har snakket med FNs generalsekretær onsdag. For jobben er langt fra over med å få folk ut fra den utbombede byen.

– Vi forhandler og håper på å fortsette å redde folk fra Mariupol og Azovstal. Det er fortsatt mange sivile. Kvinner. Barn. For å redde dem trenger vi våpenhvile. Den ukrainske siden er klare for å få det til.

– Det tar tid å få ut folk fra kjellere, fra tilfluktssteder under bakken.

Han sier han har fortalt Guterres om hva som må til og hva som trengs av hjelp for å få folk ut av Mariupol.