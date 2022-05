Forbereder erklæring: Slik vil Norge støtte Sverige og Finland på vei til Nato

LONDON (VG) Regjeringen forbereder en erklæring til Sverige og Finland. Norge er villig til å komme landene til unnsetning ved behov, mellom Nato-søknader og -medlemskap.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På flyet mellom Oslo og London utdyper han hva slags støtte Norge vil delta i, etter at Finlands president og statsminister torsdag har bekreftet at de raskt vil søke seg inn i Nato:

– Mange Nato-land er opptatt av å sende signaler til Finland av forpliktende karakter, som kan gi Finland og eventuelt Sverige sikkerhet i denne perioden mellom søknad og et fullt medlemskap, sier han til VG.

VG har tidligere omtalt at de nordiske landene jobber med en felles politisk erklæring for å understøtte Sveriges og Finlands sikkerhet. Bakteppet er trusler fra Russland om å motarbeide en utvidelse av Nato med ulike midler. Det bekreftet regjeringen også til NTB torsdag.

Erklæringen vil være felles fra Nato-landene Norge, Danmark og Island ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

- Hva vil Norge bidra med?

– Storbritannia har nå vært i Sverige og Finland og undertegnet gjensidige sikkerhetsavtaler. De har uttrykt vilje til å komme hverandre til unnsetning. Det er langs denne linjen vi nå jobber sammen med Danmark og Island, sier Støre.

– Tydelig politisk forsikring

I tillegg vil Norge delta i en politisk forsikring sammen med 29 andre Nato-land:

– Jeg tror at Natos råd, idet de mottar søknader, vil møte landene med en uttalelse som også vil ha betydning for Finlands og Sveriges sikkerhet. Det vil være en veldig tydelig politisk forsikring som alle vil lese som en solidaritetserklæring, sier den norske statsministeren.

Støre trekker også fram avtalen som de nordiske landene signerte i 2011, etter et forarbeid fra tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg, som Støre sier gjelder fortsatt.

- Der uttrykte vi at en krise i et nordisk land ville ikke de andre landene være uberørt av, men søke å komme til unnsetning, sier han

- Føler du på frykt eller engstelse i forhold til hva som kan ramme Sverige og Finland i tiden som kommer?

– Det kommer kritiske uttalelser i til dels truende ordelag fra Moskva, men det er ikke uventet. Men min nøkterne analyse er jo at det var det russiske kravet om å nekte en utvidelse av Nato, som medvirket til den finske presidentens nyttårstale som åpnet denne saken.

– Russland må ikke lese dette feil

- Har Russland grunn til å føle seg truet?

– Jeg merket meg at den russiske presidentens talsmann sa at man måtte se an hvilke konsekvenser dette ville få for den militære balansen i Russlands nærområder. Men slik jeg forstår Sverige og Finland, søker de seg til Nato fordi deres usikkerhet har økt, sier Støre, og fortsetter:

– Men deres Nato-tilnærming er ikke rettet mot noen. Jeg mener at de følger Norges linje, med et nasjonalt forsvar forsterket med en allianse-trygghet.

– Så det argumentet kan Moskva stryke?

– Ja det mener jeg. Ønsket om å opprettholde lav spenning står sterkt i Sverige og Finland. Så Russland må ikke lese dette feil. Dette skjer som følge av Russlands uttalelser og en full skala angrepskrig mot et naboland.

Støre sier at både regjeringen og Stortinget legger opp til å godkjenne medlemskapet i form av et vedtak om ratifikasjon, raskt.

- Og da mener jeg raskt. Om tidsplanen vi ser nå holder, kan det skje før Stortinget tar ferie, sier han.

I London fredag skal Støre i møte med den britiske statsministeren Boris Johnson og undertegne en norsk-britisk erklæring - den mest omfattende siden britene forlot EU.

- Den vil handle om energi og klima, men også om sikkerhet og en rekke andre temaer, sier Støre.