SKANDI-SKEPSIS: Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan etter fredagsbønnen fredag. Der uttrykte han liten entusiasme for skandinaviske land.

Skal diskutere svensk-finsk Nato-medlemskap – Erdogan er skeptisk

Sverige, Finland og Tyrkia skal alle sende sine utenriksministre til et møte i Berlin lørdag. Der skal de diskutere svensk og finsk medlemskap i Nato – noe Tyrkias president stiller seg svært skeptisk til på forhånd.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har ikke lyst til å gjøre noen feil. Skandinaviske land er som gjestehus for terrororganisasjoner. For å ta det enda lengre, har de til og med fått plass i nasjonalforsamlingene deres, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til pressen på en direktesending etter fredagsbønnen.

Kommentaren ser ut til på vise til det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som står på Tyrkias terrorliste, og i forlengelse den betydelige kurdiske minoritetsbefolkningen i skandinaviske land.

I Sverige har seks folkevalgte riksdagspolitikere kurdisk bakgrunn, ifølge The Guardian. Det foreligger ingen bevis på at noen av disse har koblinger til PKK.

Tyrkia er medlem av Nato, og dermed blant landene som snart vil bli nødt til å ta stilling til svensk og finsk medlemskap i forsvarsalliansen. For at et land skal kunne bli fullverdig medlem i Nato, må samtlige av Nato-medlemmene godkjenne søknaden.

Lørdag denne uken skal Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu møte sine motparter – svenske Ann Linde og finske Pekka Haavisto i Berlin for å diskutere Nato-spørsmålet.

VIL HELST SØKE SAMMEN: Sveriges statsminister Magdalena Andersson gir et tilsynelatende fast håndtrykk til den finske statsministeren Sanna Marin. De møttes i Stockholm 13. april.

Det skjer samme helg som alle Natos utenriksministre møtes i den tyske hovedstaden for å diskutere krigen i Ukraina.

– Vi følger med på utviklingen angående Sverige og Finland, men vi ser ikke positivt på det, sier president Erdogan.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre reagerte fredag på Erdogans uttalelser. Han for uforberedt på disse:

– Det er første gang jeg har hørt om dette, sa Støre til NTB.

STATSBESØK: Jonas Gahr Støre møtte fredag Boris Johnson i London.

NTB snakket med statsministeren på telefon like etter et møte mellom ham og Storbritannias statsminister Boris Johnson i London. Der var Sverige og Finlands mulige Nato-medlemskap et viktig tema.

– Det kommer overraskende på meg. Jeg opplever at de samtalene som har vært i Nato til nå, har gitt uttrykk for at Sverige og Finland – som er nære partnere av Nato – har alle kvalifikasjoner til å bli medlemmer. Og det er Norges holdning, sier Støre.

Den norske statsministeren ville ikke kommentere påstandene om Skandinavia som «gjestehus for terrororganisasjoner» – men sier han mener det høres «fullstendig grunnløst» ut.