SUSPENDERT: Viseadmiral Igor Osipov, kommandør for Russlands svartehavsflåte, er sannsynligvis suspendert som følge av at flaggskipet sank i april, ifølge britisk etterretning.

Britisk etterretning: Flere militærtopper sparket

De militære lederne i Russland vegrer seg i større grad for å ta viktige avgjørelser, i frykt for å bli holdt personlig ansvarlig for Russlands tilbakeskritt i Ukraina, ifølge britisk etterretning.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Oppdatert nå nettopp

-- De siste ukene har Russland sparket høytstående kommandanter som er regnet som å ha gjort en dårlig opptreden under de tidlige stadiene i invasjonen av Ukraina, skriver Storbritannias etterretning i en oppdatering torsdag.

Blant disse er generalløytnant Sergei Kisel, leder for elitegruppen 1. stridsvognarmé («1st Guard Tank Army»), som har blitt suspendert etter at de russiske styrkene ikke klarte å ta kontroll over den nordøstlige byen Kharkiv.

Viseadmiral Igor Osipov, kommandør for Russlands svartehavsflåte, har også sannsynligvis blitt suspendert som følge av at flaggskipet «Moskva» sank i april.

UTE: Generalløytnant Sergei Kisel får ikke fortsette som kommandør for 1. stridsvognarmé etter det russiske nederlaget i Kharkiv.

General Valerij Gerasimov har sannsynligvis beholdt posisjonen sin, men det er uklart om han beholder tilliten til president Putin, ifølge etterretningen.

– Stadig mer distrahert

-- En kultur basert på dekkoperasjoner og jakt på syndebukker er sannsynligvis utpreget i det russiske militæret og i sikkerhetstjenestene, skriver den britiske etterretningen.

-- Mange offisielle tjenestepersoner som har vært involvert i invasjonen av Ukraina, vil sannsynligvis bli stadig mer distrahert av å forsøke å unngå personlig ansvar for Russlands tilbakeslag.

General Valerij Gerasimov sammen med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Gerasimov beholder sannsynligvis posisjonen sin enn så lenge, men det er uklart om han fremdeles har tillit hos Putin.

Etterretningen mener at dette kan føre til en større belastning på Russlands sentraliserte modell for militær kommando, ettersom offiserer vil prøve å utsette viktige avgjørelser til deres overordnede.

-- Det vil bli vanskelig for Russland å gjenvinne fremdriften under disse forholdene, skriver de.

Ukrainske myndigheter hevder at tolv russiske generaler er drept i krigen.