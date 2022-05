SABOTERER: Dette bildet viser ifølge den ukrainske hæren sprengingen av en bro som forbinder Lysytsjansk og Sievjerodonetsk med russiskkontrollerte områder i nordvest. Elven har blitt en naturlig barriere mot de russiske styrkene.

Tror dette blir det neste store slaget i Ukraina: − Har spist seg sakte innover

Tross stadige tilbakeslag har Russland nesten kontroll over hele Luhansk fylke. Nå står slaget om de to siste større byene – og ikke minst forsyningene inn dit.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Luhansk-regionen er fullstendig uten elektrisitet. Det er også nesten ingen mobildekning, skriver Serhij Hajdaj, som leder den militære administrasjonen i Luhansk.

– Situasjonen i Sievjerodonetsk er vanskelig! Ikke kom ut av skjulestedene!, er lederens klare beskjed på Telegram.

Russland mislyktes i forsøket på å ta Kyiv, mislyktes i forsøket på å få fotfeste nord i Ukraina – og den massive offensiven og fremdriften i øst kom heller aldri.

Men sakte, men sikkert har russiske styrker spist seg innover i Luhansk fylke.

Nå prøver de tilsynelatende å omringe byene Lysytsjansk og Sievjerodonetsk – Ukrainas siste store utposter i Luhansk:

– Det er det de forsøker på akkurat nå. Det er der slaget står i tiden fremover, å komme inn hit østfra, nordfra og sørfra, sier Tom Røseth, som er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

Tankesmien Institute for the study of War mente i forrige uke at russiske styrker kan ha gitt opp å gå inn mot Slovjansk fra nord og sør for å omringe ukrainske styrker i øst. Og at de heller satser på å omringe disse to byene i Luhansk.

Russiske styrker har allerede omringet Sievjerodonetsk på tre fronter:

Vest for byen – i en bue mot Kreminna og Bilohorivka – strekker dog fronten seg langs Donets-elven.

Det var her, like nord for Bilohorivka, at russiske styrker gikk på en massiv smell i forrige uke:

Det var mye som gikk galt for russerne da de i forrige uke prøvde å krysse Donets-elven. Ødelagte stridsvogner lå strødd langs elvebredden.

Styrkene ble overrumplet da de prøvde å krysse elven. Og det ble et av de største russiske nederlagene i krigen så langt:

– Det er middels store byer og de er posisjonert ved en elv. Hvis ukrainerne klarer å holde forsyningslinjene åpen, vil de særlig kunne holde Lysytsjansk lenge, for den er på riktig side av elven, sier Røseth.

For ukrainerne er elven og de fuktige områdene langs den blitt et viktig hinder for å stoppe russiske stridsvogner i å rykke inn mot byene.

– Det er nok derfor russerne prøver å gå sørfra isteden, sier Røseth.

For fra Popasna, prøver russiske styrker å presse nordover:

– Det er noe fremgang rundt Popasna. Det er her Russland har kraftansamling nå – og prøver å nå den hovedveien mellom Bakhmut og Lysytsjansk, påpeker Røseth.

Dette er den siste store veien som knytter disse byene sammen med resten av Ukraina.

På meldingstjenesten Telegram beskriver militærlederen i Luhansk en desperat kamp for å få sivile ut via «livets vei», som han hevder er under konstant bombardement.

Selv om russiske styrker sliter flere steder – og det er stillstand ved mange av frontene, påpeker Røseth at Russland kontrollerer store områder i Ukraina.

– Det er en betydelig del av det ukrainske territoriet, så vi må ta innover oss at russerne har spist seg sakte innover og har hatt ting å vise til, men det er små seire og sakte fremgang, sier Røseth.

– Vi blåser nok noe opp de ukrainske seierne i Kharkiv, som kan være veldig viktig hvis de klarer å kutte forsyningslinjene ned mot Izium. Men russerne ser ut til å prioritere mer rendyrket Donbas og den sørlige flanken, mener han.