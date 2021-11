KJEMPER FOR LIVET: Ni år gamle Ezra Blount er innlagt på sykehus etter konserttragedien i USA. Bildet er fra inngangen ved Travis Scott-festivalen Astroworld, hvor gutten var sammen med familien sin.

Niåring i koma etter Travis Scott-konserten – nå saksøker familien artisten

Ezra Blount (9) er en av de mange skadde etter festivaltragedien i Houston i Texas forrige uke. Guttungen kjemper fremdeles for livet i koma.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

– Denne lille gutten kjemper for livet, og foreldrene hans vil aldri kjenne det samme barnet som de kom til Astroworld sammen med, sier advokat Benjamin Crump i en uttalelse på vegne av Blount-familien.

Gutten dro sammen med familien sin til Travis Scotts Astroworld-festival i Houston fredag. Der brøt det ut et kaos hvor åtte personer døde og svært mange ble skadet.

Nå saksøker familien den verdenskjente rapperen, hans management og promotøren, og anklager dem for uaktsomhet rundt publikumskontrollen og for å ha feilet i å gi tilgang til helsehjelp.

Innlagt med hjerneskade

Ni år gamle Blount var på skuldrene til faren sin da kontrollen forsvant i folkemengden. Folk kom i klem i publikumsmassene. Niåringens tante forteller til NBC News at broren besvimte på konserten hun beskriver som en «dødsfelle».

– Publikum var gale, og broren min sier «Jeg får ikke puste, jeg får ikke puste, forteller tanten til NBC.

Niåringen skal da ha falt av skuldrene til faren, og blitt trampet på under konserten. Nå er gutten innlagt på sykehus med skader på hjernen, leveren, nyrene og lungene, opplyser familiens advokat.

TRANGT: Stillbilde fra en mobilvideo fra konserten. Folk skal ha ropt til de bak seg om å gi mer plass.

– Dette unge barnet og familien hans vil møte livsendrende traumer fra denne dagen av. Det er noe ingen forventer når de kjøper konsertbilletter. Konserter og festivaler skal være trygge steder hvor man kan nyte musikk i kontrollerte omgivelser. Ikke noe av dette stemte ved Astroworld, sier advokat Crump.

Søksmålet anklager dem også for å ikke ha stanset konserten før «mer enn 40 minutter etter» at en masseulykke var erklært av myndighetene. En lang rekke søksmål er rettet mot både Travis Scott, arrangørene og promotørene for festivalen.

– Burde vært stanset tidligere

– Det er mange ting som kunne stanset dette, sier tante Taylor Blount til NBC.

– Alle ved arrangementet hadde et ansvar, fra artisten og nedover. På et tidspunkt forsøkte en ambulanse å komme seg gjennom folkemengden. Da er det han, artisten på scenen, som har rådighet over publikum, sier brannsjef i Houston, Samuel Peña til NBC.

forrige

fullskjerm neste NØDETEATER: Flere hundre mottok behandling på stedet etter ulykken. Mange ble også fraktet til sykehus. 1 av 2 Foto: KTRK

Han mener derfor Travis Scott hadde mulighet til å sette forestillingen på pause, og få situasjonen under kontroll.

– Man kunne ikke bevege seg, man kunne ikke klø seg i ansiktet. Så trangt var det, sier Lucas Naccarati til BBC. Han var på konserten, og forteller den britiske kringkasteren at han innen tre minutter fra konsertstart «var ganske sikker på at folk ville dø».

– Folk begynte å tråkke over hverandre. Jeg mistet skoene mine umiddelbart. Da alle rundt meg falt, var jeg heldig nok til at fallet mitt dessverre ble stoppet av kropper under meg, forteller han videre.

Barføtt skal konsertgjengeren ha tråkket på noens bryst og på enten leggen eller armen til en annen.

TRAGEDIE: Åtte personer døde og mange ble skadet etter kaos under åpningskvelden til Travis Scott-festivalen «Astroworld».

– Jeg måtte tråkke på dem for å holde meg selv oppe, og få meg ut derfra, sier Naccarati til BBC. Etter å ha kommet seg ut fra mengden, skal han ha bistått med førstehjelpskompetanse han hadde ervervet seg i militæret.

I forkant av konserten hadde også Houstons politisjef møtt Travis Scott for å uttrykke sin bekymring rundt sikkerheten ved arrangementet.

Det er heller ikke første gang det oppstår dramatikk rundt Travis Scott. Da rapperen arrangerte Astroworld-festivalen i 2019 ble tre personer sendt til sykehus etter at det oppsto bråk.

I 2015 ble rapperen arrestert etter at han angivelig skal ha oppfordret publikum til å rive ned gjerdene og storme scenen under sin opptreden på Lollapalooza-festivalen i Chicago.

Bønn og knuste hjerter

Scott var tidlig ute med å uttrykke sin fortvilelse:

– Jeg er helt knust over det som skjedde i går. Mine bønner går ut til familiene og dem som er påvirket av hendelsen under Astroworld-festivalen, skrev han i sosiale medier dagen etter hendelsen.

SUPERSTJERNER: Travis Scott og Drake.

Rapperen har imidlertid måttet tåle å møte et enormt raseri i sosiale medier på grunn av det som skjedde. Det meste av kritikken går ut på nettopp det at han ikke stoppet konserten da kaoset brøt ut.

Natt til tirsdag brøt artisten Drake stillheten etter tragedien. Han var gjesteartist ved konserten – og også han har blitt saksøkt av ofrene for tragedien og deres familier.

– Jeg har brukt de siste dagene på å forsøke å fatte denne enorme tragedien. Jeg hater å ty til akkurat denne plattformen for å uttrykke en følelse så skjør som sorg, men det er der jeg befinner meg, skrev han i et innlegg på Instagram.

– Hjertet mitt er knust, fortsatte han.