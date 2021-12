forrige





OPP NED: Det skal være det danske skipet Karin Hoej som har kantret etter kollisjonen med det britiske skipet Scot Carrier.

To savnet etter skipskollisjon i Østersjøen – mistenker grov fyllekjøring

Det er ikke lenger håp om å finne overlevende etter et dansk og et britisk lastefartøy kolliderte i Østersjøen mandag.



Den svenske avisen Expressen melder at to lasteskip har kollidert på Østersjøen, mellom svenske Ystad og den danske øya Bornholm, sør for Sverige.

– Det er to menn som har havnet over bord, og de er ikke funnet, opplyser Victor Devinder fra den svenske kystvaktens hovedsentral til avisen.

Rundt klokken 11 melder Expressen at søket etter overlevende avsluttes. Sjöräddningssällskapet opplyser til avisen at det ikke lenger er håp om å finne mennesker i live.

Hendelsen skal ha funnet sted rundt 03.30 mandag. Det er ukjent hvor mange personer som befant seg om bord på det danske skipet Karin Hoej som har kantret etter ulykken.

Den svenske kystvakten opplyser i en pressemelding at de skal undersøke hvorvidt ulykken skyldes «grov uaktsomhet i sjøtrafikken».

– Det har dukket opp ytterligere mistanker om lovbrudd, deriblant grov fyllekjøring, opplyser kystvaktens etterforskningsleder Jonatan Tholin i en oppdatering.

Kommunikasjonssjef i Sjøfartsverket, Jonas Franzen opplyser til Expressen at det lekker olje fra det danske fartøyet.

Varselet om skrik i vannet kom klokken 04.45 mandag. Vanntemperaturen i området ligger på rundt fire grader.

Den frivillige redningsarbeideren Fredrik Hagenkötter forteller til Aftonbladet at arbeidsforholdene er krevende:

– Det er fire grader i vannet og fem grader i luften. Så det er vanskelig. Men det kommer an på om du har våtdrakt eller ikke.

– Man jobber mot klokken hele tiden, legger han til.

Ett skip ligger opp ned

Kommunikasjonssjefen sier at de ikke vet hva som har skjedd, men at ett av skipene har kantret og holder på å synke. Skipet ligger opp ned, skriver Expressen.

Det er foreløpig uklart hvor mange som befant seg på båten som holder på å synke.

– Værforholdene er ikke optimale. Det blåser ikke så mye, men det er mørkt og kaldt, sier han videre.

DRAMATISK: De to skipene skal ha kollidert mellom Ystad og Bornholm.

De to skipene skal ifølge Aftonbladet være det britiske Scot Carrier og det danske skipet Karin Hoej.

Det førstnevnte kom fra den latviske byen Salacgrīva og var på vei til Montrose i Storbritannia, mens Karin Hoej var på vei fra Södertälje til Nykøbing Falster, skriver avisen.

