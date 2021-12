forrige





fullskjerm neste OPP NED: Det skal være det danske skipet Karin Hoej som har kantret etter kollisjonen med det britiske skipet Scot Carrier. 1 av 4 Foto: Johan Nilsson/TT

Én død etter skipskollisjon på Østersjøen – mistenker grov fyllekjøring

Søket etter overlevende er nå avsluttet, etter et dansk og et britisk skip kolliderte i Østersjøen utenfor Sverige natt til mandag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Svenske nødetater ut til meldinger om skrik fra vannet, etter at det britiske lasteskipet Scot Carrier kolliderte med det danske skipet Karin Hoej rundt kl. 03.30 natt til mandag.

Bilder fra stedet viser at det danske skipet har kantret, og befinner seg opp ned i havet.

Den svenske avisen Expressen skriver at redningsarbeiderne jobber under krevende forhold. Sjöräddningssällskapet opplyser til avisen at det ikke lenger er håp om å finne mennesker i live.

– Det er to menn som har havnet over bord, og de er ikke funnet, opplyser Victor Devinder fra den svenske kystvaktens hovedsentral til avisen.

Like etter klokken 16 melder Aftonbladet at én person er funnet omkommet i vraket av det danske skipet. Én person er fremdeles savnet.

Johan Nilsson, innsatsleder i den svenske redningstjenesten, opplyser til Aftonbladet at det britiske skipet, med en lengde på 90 meter, trolig har kollidert med det danske på 55 meter:

– Det er den større båten som kjørte på den mindre. Den har kantret umiddelbart og lagt seg på siden. Den større båten har da fortsatt og kjørt rett over. Det har gått veldig fort, sier han.

Scot Carrier kom fra den latviske byen Salacgrīva og var på vei til Montrose i Storbritannia, mens Karin Hoej var på vei fra Södertälje til Nykøbing Falster, skriver avisen.

DRAMATISK: De to skipene skal ha kollidert mellom Ystad og Bornholm.

Etterforsker fyllekjøring

Den svenske kystvakten mener at ulykken kan skyldes «grov uaktsomhet», og vil opprette en innledende etterforskning, opplyser de i en pressemelding.

– Det har dukket opp ytterligere mistanker om lovbrudd, deriblant grov fyllekjøring, opplyser kystvaktens etterforskningsleder Jonatan Tholin i en oppdatering.

Aftonbladet skriver at to personer, en britisk og en kroatisk statsborger, er pågrepet etter hendelsen.

– Vi har fått ett positivt utslag i instrumentene våre som viser at en eller flere har vært påvirket om bord på det britiske fartøyet, forteller Valdemar Lindekrantz fra den svenske kystvakten til avisen.