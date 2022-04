PUTINS MENN: Lederne for utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk, Denis Pusjilin (40) og Leonid Pasitsjnik (52), er viktige våpen i Putins krig i Ukraina.

Eksperter om ledere i Øst-Ukraina: Moskvas marionetter

Kampene står nå i et område der president Vladimir Putin allerede har stor grad av kontroll gjennom trofaste separatistledere, sier Russlandseksperter.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Nå nettopp

Slaget om Donbas er i gang, og denne gangen kjemper partene om en del av Ukraina som har stor symbolsk verdi for Russland.

Utbryterrepublikkene i fylkene Donetsk og Luhansk i Donbas har vært kontrollert av prorussiske separatister siden 2014. Men de som virkelig sitter på kontrollen der, er Kreml, sier Russlandkjenner og rådgiver for Helsingforskomiteen, Ivar Dale, til VG.

– Separatistlederne er marionetter. De er fullstendig under kontroll av Moskva, og utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk har alltid vært et russisk prosjekt, sier Dale.

– Avgjørelser tas i Moskva

Da Russland anerkjente utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk som uavhengige stater den 21. februar, ble det et kraftig taktskifte i opptakten til krigen.

Tre dager senere var invasjonen et faktum.

Anerkjennelsen kom etter at separatistlederne sendte brev til Putin, men egentlig ble nok også dette godt kontrollert fra Moskva, sier professor i Russlands-studier ved Universitetet i Oslo, Pål Kolstø, til VG.

– En betydelig grad av avgjørelsene som tas der blir styrt av Moskva, og dette er blitt sterkt aksentuert etter 22. februar.

Det virker også som om det er et sterkt og stadig stigende innslag av folk fra Russland i lederposisjoner i utbryterstatene, forteller Uio-professoren.

BROKETE FORTID: Donetsk-leder Denis Pusjilin skal ifølge Guardian ha jobbet for selskapet som sto bak den største investeringssvindelen i Russlands historie.

Svindel og fengsel

Tidligere ledere i de to utbryterrepublikkene har bakgrunn fra alt fra russiske sikkerhetstjenester til det ukrainske militæret.

Mannen som nå leder Donetsk, Denis Pusjilin (40), har ifølge Guardian jobbet for den beryktede gruppen MMM, som sto bak en av Russlands største svindelsaker, før han ble med de prorussiske separatistene som kjempet om hjembyen.

Han betegnes som den klart mest karismatiske av lederne.

Luhansk-leder Leonid Pasitsjnik (52) beskrives som mer kamerasky.

52-åringen jobbet for den ukrainske etterretningstjenesten før han i 2014 byttet side. Han skal ifølge Guardian ha styrt utbryterrepublikkens fengsel, der det pågikk tortur av opposisjonelle som blant annet Meduza har skrevet om.

ETTERRETNING: Leonid Pasitsjnik (52) har en karriere bak seg fra ukrainsk etterretning.

«Banditt»-stater

Området som av prorussiske styrker kalles «Folkerepublikken Donetsk» og «Folkerepublikken Luhansk», er kun deler av de to fylkene Donetsk og Luhansk. Dermed er det også betydelige områder i fylkene som ikke er prorussiske.

Professor Kolstø, som jobber med et forskningsprosjekt om de facto stater, sier de to utbryterrepublikkene skiller seg ut fra andre de har sett på.

– Disse statene har et sterkt bandittelement. Vi har i forskningen vår ikke våget å dra dit, fordi det er høy grad av lovløshet. Så her må vi jo bare basere oss på hva andre har skrevet om det, og det er at folk blir drept på gaten, og det virker som om det nærmest er bandeoppgjør innad i separatiststatene.

BEGRAVELSE: Donetsks tidligere leder Aleksandr Zakhartsjenko ble drept på en kafé i sentrum av byen.

Kolstø nevner Aleksandr Zakhartsjenko som et eksempel. Separatistlederen ble drept i en bombeeksplosjon på en kafé i sentrum av byen Donetsk.

– Både myndighetene i Donetsk og i Russland hevder at han ble drept av ukrainsk etterretning, men de fleste utenfra vil mene at det virker mer som et type bandeoppgjør innad i Donetsk.

Helsingforskomiteen er særlig bekymret for bruken av tortur og utenomrettslige henrettelser i utbryterrepublikkene.

– Løslatte fanger beskriver brutale og nedverdigende forhold, ikke minst seksualisert vold mot forsvarsløse personer. Det er et gjennomgående problem i utbryterrepublikker at internasjonale observatører og journalister har begrenset tilgang til slike steder, sier Dale.

HISTORISK: Tre dager før Russland angrep Ukraina, anerkjente Putin utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk. Her sammen med Denis Pusjilin og Leonid Pasitsjnik.

«Belønnet» av Kreml

Frem til masseevakueringen av Donbass-regionen til Russland, som var forspillet til Russlands invasjon i Ukraina, var Denis Pusjilin og Leonid Pasitsjnik ikke særlig kjent for russere flest.

Det har krigen i Ukraina endret på. Russlandkjenner Dale sier de to nok vil bli svartelistet i hele Vesten etter krigen, men at de kan håpe på belønning i Russland.

– Man ser jo også at en del av dem som har tjent russernes interesser der senere får attraktive stillinger i Russland. Den tidligere Donetsk-lederen Dmitry Trapesnikov, for eksempel, ble belønnet med stillingen som borgermester i den russiske delrepublikken Kalmykia, til store protester fra lokalbefolkningen der, forteller Dale.

Forgjenger fratatt makten

Hva enn de to lederne gjør, må de sørge for å holde seg inne med Moskva, sier Russlandprofessor Pål Kolstø.

– Se på den tidligere militære lederen i Donatsk, Igor Strelkov, han var en fotogen krigsherre som var svært populær i russiske nasjonalistiske kretser. Men han ble for selvstendig og klarte dermed ikke beholde sin maktposisjon, forklarer han.

Professoren sier at de nåværende lederne for Donetsk og Luhansk sannsynligvis tar lærdom av sine forgjengere.

– Kanskje blir det mer fokus på dem nå fremover ettersom Russland varsler sin storoffensiv i området. Men hvis de begynner å tro at de kan mene noe selv, så kan de ende opp med samme skjebne som Strelkov, sier Kolstø til VG.

Se video – dette er Putins nye krigsleder: