Russland: Vi har tatt Mariupol

Den russiske forsvarsministeren blir gratulert av president Vladimir Putin med ev vellykket operasjon i beleirede Mariupol.

Publisert: Nå nettopp

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu har fortalt Putin at de russiske styrkene nå har kontroll over Mariupol, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax. Han blir nå gratulert av Putin, som avlyser planene om å storme resten av byen.

Det skal fortsatt være flere enn 2000 ukrainske soldater igjen i det enorme stålverket Azovstal. Deres skjebne er ukjent, men det er ikke kommet meldinger om at de er beseiret.

Putin har imidlertid sagt at styrkene som holder til i Azovstal skal få forlate stålverket og at de skal bli behandlet med respekt.

Ifølge forsvarsministeren har Russland «evakuert» flere enn 142.000 sivile fra Mariupol.

– Jo mer ressurser Russland har satt inn, jo viktigere er det for dem å vinne byen, sier forskningsleder ved Forsvarets stabsskole Tormod Heier til VGTV.

Han mener at det for president Putin er vesentlig å vise sitt eget hjemmepublikum at russiske styrker har fremgang og klarer å nedkjempe relativt store byer som Mariupol.

– Denne symboleffekten tror jeg er blitt stadig viktigere, etter hvert som tapene på russisk side er blitt større, sier oberstløytnant Heier.