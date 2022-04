I BYEN: Prorussiske styrker står ved siden av et kjøretøy i Mariupol 20. april.

Russland hevder å ha tatt Mariupol: − Etterlengtet seier

Den russiske forsvarsministeren blir gratulert av president Vladimir Putin med en «vellykket operasjon» i beleirede Mariupol.

Meldingene er ikke bekreftet av ukrainske myndigheter.

– Når Putin gratulerer forsvarsministeren på russisk TV, er det uttrykk for at dette er en veldig etterlengtet seier, sier forskningsleder ved Forsvarets stabsskole Tormod Heier.

Han mener at medieopptredenen utelukkende er myntet på å styrke eget omdømme internt i Russland og påpeker at Putin ikke har forankret krigen godt hjemme.

– Putin har behov for å erklære seier i Mariupol for å legitimere krigen i en befolkning som nok opplever at tapene er blitt mer omfattende enn de kanskje så for seg.

Heier viser til at russerne siden 24. februar ifølge ukrainske kilder skal ha mistet mellom 10.000 og 15.000 soldater, flere enn de tapte gjennom ti år i Afghanistan.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu har fortalt Putin at de russiske styrkene nå har kontroll over Mariupol, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Han blir gratulert av Putin, som angivelig avlyser planene om å storme resten av byen.

Det skal fortsatt være flere enn 2000 ukrainske soldater igjen i det enorme stålverket Azovstal. Deres skjebne er ukjent, men det er ikke meldt at de er beseiret.

Katakomber

Putin har bedt russiske styrker om å stenge av deres tilgang til omverdenen.

– Det er ingen grunn til å krabbe inn i stålverkets katakomber, sier Putin torsdag.

Putin har imidlertid sagt at styrkene som holder til i Azovstal skal få forlate stålverket og at de skal bli behandlet med respekt.

Onsdag kom det en desperat bønn om hjelp fra en av de ukrainske offiserene i stålverket.

– Fienden er ti ganger flere enn oss. Vi ber verdens ledere om å hjelpe oss. Vi ber dem om å få oss ut herfra og ta oss med til et tredjeland, sa Serhij Volljna i Ukrainas 36. marinebrigade.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttalte torsdag morgen til franske BFM TV at det ikke er mulig å nedkjempe beleiringen av Mariupol.

– Vi gjør alt vi kan, sier Zelenskyj.

SAMTALER: Forsvarsminister Sergej Sjojgu har fortalt Putin at de russiske styrkene nå har kontroll over Mariupol.

Tormod Heier mener at Mariupol ikke har vært så viktig for Russland rent strategisk at det skulle tilsi torsdagens medieopptreden fra Vladimir Putin.

– Landkorridoren mellom Krim, Donbass og moderlandet i øst var uansett sikret.

Heier påpeker at russiske styrker kontrollerte omgivelsene rundt Mariupol og allerede hadde knyttet sammen sine sørlige og østlige frontavsnitt.

– Med sammenhengende kontroll over ukrainsk territorium fra svartehavsflåtens base i Sevastopol til Russland kan de lettere overføre styrker mellom frontavsnittene.

Heier kaller den erklært «vellykkede operasjonen» i Mariupol for en symbolseier.

– Det er en symbolseier som er kommet til en veldig høy pris for begge prter. Byen er totalt ødelagt og de russiske styrkene har vært utsatt for en ekstrem påkjenning.

– Hva tror du nå vil skje i Mariupol?

– Skjebnen til sivile og militære vil fremdeles være helt uviss, sier Tormod Heier.

Ifølge forsvarsminister Sjojgu har Russland «evakuert» flere enn 142.000 sivile fra Mariupol. Kreml hevder at det var 8100 ukrainske soldater samt utenlandske fremmedkrigere i byen da den ble omringet.

Ni ukers krig

Dersom Russland har tatt kontroll over Mariupol, er det den største ukrainske byen som faller etter ni uker med krig.

Mariupol er en industriby som før krigen hadde nærmere 450.000 innbyggere. Det er meldt om store sivile tap etter intenst bombardement og beleiring siden invasjonen begynte.