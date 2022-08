Kongressmannen Scott Perry sier FBI har beslaglagt telefonen hans.

Trump-støttespiller raser mot FBI: − Bananrepublikk-strategier

Kongressmannen Scott Perry sier FBI har beslaglagt telefonen hans. Han er knyttet til en en av de mange juridiske flokene som kan stå i veien for Donald Trump, hvis han vil bli president igjen.

– Som med president Trump i går kveld, valgte Justisdepartementet unødvendige og aggressive fremgangsmåter i stedet for å simpelthen kontakte mine advokater. Disse formene for bananrepublikk-strategier burde bekymre enhver borger, sa Trump-støttespilleren like før midnatt norsk tid til Fox News.

Bananrepublikk er en nedsettende betegnelse brukt om flere små, politisk ustabile stater i Latin-Amerika.

Kongressmannen er en av Trumps mest lojale støttespillere, og er også en av de som granskes av 6. januar-komiteen i Representantenes hus etter stormingen av kongressen ved fjorårets valg.

Det er ikke klart hvorfor FBI skal ha beslaglagt telefonen til Perry, og de har ikke kommentert saken.

Når det gjelder FBIs ransaking av Donald Trumps bolig natt til mandag norsk tid, skal bakgrunnen være graderte dokumenter som Trump beskyldes for ha oppbevart. Verken FBI eller Justisdepartementet i USA har kommentert årsaken.

Men feilhåndtering av dokumenter er langt fra det eneste som kan stå i veien for ekspresidenten, som har kommet med klare signaler om at han har et ønske om å bli president i USA igjen i 2024.

Flere juridiske floker

Ransakingen av Trumps luksusbolig har fått hans støttespillere til å rase. Trump har selv omtalt hendelsen i kraftige ordelag: Han har blant annet trukket sammenlikninger til Watergate-skandalen, og kalt det hele et angrep fra den radikale venstresiden, fordi de ikke vil at han skal stille som president ved neste valg.

Ifølge amerikansk lov kan det være straffbart å fjerne offentlige dokumenter fra Det hvite hus.

Det gjorde Trump etter at han gikk av, og ifølge nasjonalarkivet var enkelte av dokumentene hemmeligstemplede. I februar måtte Trump levere dokumenter tilbake.

Men kontroversen handlet ikke bare om feilhåndtering av dokumenter:

Dette skjedde en måned etter at komiteen som gransker kongresstormingen den 6. januar 2021 fikk tillatelse til å gå gjennom alle dokumentene fra Trumps tid som president. Da hadde Trump lengre tid forsøkt å rettslig hindre komiteen å få tilgang til dokumenter fra Nasjonalarkivet.

Tidligere samme måned hevdet nasjonalarkivet at Trump hadde revet i stykker flere dokumenter, som måtte teipes sammen.

– Jeg tror ingen av Trumps tilhengere bryr seg spesielt mye om noen dokumenter som er feilhåndterte. Det kan se ut til at dersom han har hatt en større rolle i stormingen, så kan det bety en knekk for hans popularitet, sier Sigrid Rege Gårdsvoll, kommentator i Amerikanskpolitikk.no til VG.

Syv personer mistet livet i kaoset som oppsto da hundrevis av Trump-tilhengere, flere av dem bevæpnede, brøt seg inn i nasjonalforsamlingens sete i Washington. De var rasende overbevist om at presidentvalget var stjålet fra dem.

Trump har blitt beskyldt for oppvigleri til til opprør. Sent i juli ble det bekreftet at Justisdepartementet i USA etterforsker hans handlinger og forsøk på å omstøte valgresultatet i 2020.

Dette inkluderer også Trumps rolle i stormingen av kongressen.

6. JANUAR 2021: Donald Trump talte til sine tilhengere for siste gang som president bare minutter før mange av de samme tilhengerne gikk til angrep på Kongressen.

Valginnblanding og økonomisk svindel

Det er også pågående etterforskninger av Trump for mulig valginnblanding og påstått økonomisk kriminalitet:

I en telefonsamtale lørdag den 2. januar forsøkte Trump å overtale valgansvarlig i Georgia, Brad Raffensperger, til å «finne 11.780 stemmer», slik at han ville ende opp med flere stemmer enn Joe Biden i delstaten.

Påtalemyndigheten i delstaten åpnet etterforskning, med en storjury som har rett til å stevne vitner.

Justisminister i delstaten New York, Letitia James, har en pågående sivil etterforskning rundt hvorvidt Trump har oppgitt feil verdi på eiendommer, som for eksempel golfbaner og skyskrapere, for å skaffe seg lån og skattefordeler.

Parallelt pågår en kriminaletterforskning fra statsadvokatkontoret på Manhattan mot Trump for at han skal ha gitt feil inntrykk av eiendomsverdier for å få gunstige banklån og unndra seg skatt.

SKYSKRAPER: Trump Tower i New York er blant eiendommene justisministeren i delstaten New York mener Trump har oppgitt feil verdi på.

Lang historie med rettssaker

Trump har allerede vært involvert i mer enn 3500 rettssaker, ifølge en undersøkelse USA Today gjorde i 2016.

I 2017 måtte han blant annet betale 215 millioner kroner i et forlik, etter at han ble anklaget for svindel av personer som har tatt Trump University-kurs som skulle lære folk å tjene penger på eiendom.

– Han er en mann som er vant til å stå i juridiske klinsjer, sier USA-ekspert og strafferettsforsker Sofie Høgestøl til VG.

Det er ingenting i veien rent juridisk for å stille til presidentvalg om man er straffedømt, og langt ifra om man er under etterforskning.

– Men hva blir de politiske konsekvensene av å være under etterforskning av politiet?

Det er det velgerne som til syvende og sist må bestemme, sier Høgestøl.