I OSLO: Jens Stoltenberg på Youngstorget i Oslo onsdag ettermiddag, til fots mellom bisettelse og minnestund ved Ap-veteranen Rune Gerhardsens bortgang.

Stoltenberg: − En tragedie at Taliban er tilbake

NATO-sjef Jens Stoltenberg kaller det «en tragedie for det afghanske folk» at Taliban er tilbake i Kabul. Han avviser ikke at hans eget spor var at NATO-styrkene skulle bli inntil en avtale med Taliban var på plass.

Publisert: Nå nettopp

Stoltenberg sier til VG at det var en lang prosess internt i NATO, før avgjørelsen om uttrekning ble tatt i april:

– Til syvende og sist må hvert enkelt land ta sin beslutning om hvor de plasserer sine militære styrker. USA kom til den beslutning at de etter 20 år mente det ikke lenger var riktig å være i Afghanistan,. Det var ikke da realistisk at europeiske land skulle fortsette i Afghanistan uten USA, sier Stoltenberg.

Bisettelse

Stoltenberg var onsdag hjemme i Oslo for å delta i bisettelsen for partivennen fra Ap, Rune Gerhardsen, som vervet Stoltenberg til AUF i 1973.

– Det var en vakker og verdig bisettelse for en nær venn, sa Stoltenberg til VG og andre medier mellom bisettelse og en lukket minnestund onsdag ettermiddag.

– Ulykkelig

Den amerikanske avisen New York Times meldte i forrige uke at Stoltenberg skal ha vært «ulykkelig» over president Joe Biden’s beslutning om å forlate Afghanistan uten vilkår.

Ifølge avisen hadde Stoltenberg argumentert for en tilbaketrekning på betingelser, som ville forplikte Taliban til å følge opp sine løfter om en fremforhandlet politisk løsning.

På VGs spørsmål avviser ikke Stoltenberg at en tilbaketrekning på vilkår overfor Taliban, var hans foretrukne plan:

– Det var omfattende diskusjoner og konsultasjoner i NATO før beslutningen ble tatt, sier Stoltenberg.

Forfulgt

– Det var først en avtale mellom Trump-administrasjonen og Taliban, så ble det noe lengre tidsfrister med president Biden, forklarer han.

At europeerne ikke kunne bli igjen i Afghanistan uten USA, begrunner han slik:

– Det var dels fordi vi gikk inn sammen på grunn av USA, og dels fordi USA har militære kapasiteter som er avgjørende for en slik operasjon.

Når Stoltenberg blir bedt om å gi sitt syn på situasjonen i Afghanistan akkurat nå, er han usedvanlig klar:

– Det er en tragedie for det afghanske folk at Taliban er tilbake. Vi ser at mennesker blir forfulgt og at mange av de frihetene som afghanerne sakte og møysommelig har bygget opp, er truet, og at kvinners rettigheter igjen er satt i spill, sier han.

MINNETALE: Jens Stoltenberg lokket fram smilet blant de sørgende da han omtalte Rune Gerhardsen som god til å komme med ideer - men ikke like god på forankring og lange prosjekter.

Gratulerte Jonas

Den tidligere statsministeren satt like i nærheten av sin etterfølger som Ap-leder, Jonas Gahr Støre, under minnestunden. Etter bisettelsen sa Stoltenberg at de to ikke hadde rukket å snakke sammen etter den rødgrønne valgseieren mandag:

– Jeg har gratulert Jonas. Jeg ser fram til å samarbeide med han NATO. Jeg har også takket Erna for samarbeidet, det har vært veldig fint å samarbeide med henne, sier Stoltenberg.

Men noe offentlig råd til Støre vil ikke Stoltenberg gi - 16 år etter at han selv skulle i gang med å forhandle fram en politisk plattform for Ap, Sp og SV. NATO-sjefen gjentar flere ganger at han ikke er en del av norsk politikk, og at han derfor ikke vil uttale seg.

På VGs spørsmål om hva som var det vanskeligste i regjeringsforhandlinger med Sp og SV i 2005, svarte Stoltenberg:

– Jeg tror at nesten uansett hva jeg sier, vil det bli tolket som om jeg gir et råd. Ting er annerledes i dag. De som har ansvaret i dag må ta sine beslutninger og gjøre sine vurderinger. Jeg har full tillit til at de gjør de riktige valgene.