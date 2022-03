OPPFORDRET TIL Å PROTESTERE: Den fengslede Kreml-kritikeren Aleksej Navalnyj oppfordret onsdag det russiske folk til å fortsette å protestere. Her blir en demonstrant løftet opp og båret vekk i Moskva.

Russere i protest: 7603 mennesker arrestert

Vladimir Putins valg om å invadere Ukraina har sjokkert en hel verden – også mange russere. Onsdag er over 700 personer arrestert under demonstrasjoner i landet onsdag, fem av dem skal være barn.

Av Vilde Haugen

Russlands invasjon av Ukraina er på vei inn i sitt åttende døgn. I russiske storbyer fortsetter befolkningen å protestere mot sine egne ledere, og krigen de har startet.

Onsdag er minst 725 personer blitt arrestert i 32 ulike byer, ifølge den russiske menneskerettighetsorganisasjonen OVD-Info.

Så langt er minst 7603 mennesker arrestert av russisk politi som følge av protestene, ifølge organisasjonen. Det er uklart hvor mange av de arresterte som er russiske statsborgere, men det regnes med at en stor andel av dem er det.

I Moskva skal russisk politi ha arrestert fem barn for å ha båret blomster og fargerike plakater, skriver The Telegraph.

Barna, som skal være mellom 7 og 11 år gamle, ble arrestert sammen med sine to mødre. Blomstene og plakatene de bar skulle legges ned utenfor den ukrainske ambassaden i Moskva, ifølge avisen.

MANGE ARRESTASJONER: Russiske politistyrker arresterer en demonstratør under en antikrig-protest i St. Petersburg onsdag.

Voldelige arrestasjoner

Onsdag har det pågått store demonstrasjoner i storbyene St. Petersburg og Moskva. Flere bilder viser russisk politi i full kamp mot sivile.

Det foregår også protester i byer som Jekaterinburg, Chelyabinsk og Novosibirsk, Moud, Arkhandelsk og Murmansk.

– De plukket meg opp og kastet meg inn i en buss med all sin styrke, sier frilansjournalisten Andrey Kalikh(49) til OVD-Info.

ELDRE KVINNE: Russiske tjenestemenn arresterer en eldre kvinne under onsdagens demonstrasjoner i St. Petersburg.

Søndag skal Kalikh ha vært ute i gatene i St. Petersburg for å demonstrere, da han ble arrestert.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Kalikh onsdag kveld, men har foreløpig ikke lyktes. Til The Times sier han imidlertid at han ble overrasket over brutaliteten til politiet.

Ifølge ham hadde russisk politi, armert med hjelmer, skuddsikre vester og batonger, ingen reservasjoner med å ty til vold for å få kontroll på demonstrantene.

– De grep meg om nakken, bøyde meg ned, og sparket meg i beina. De bannet høyt og truet oss, sier han til organisasjonen.

Han sier videre at han ble dratt langs asfalten, før han ble kastet inn i en buss.

– Flere ble dratt igjennom folkemengdene, men jeg så ikke dette selv – jeg hadde hodet i bakken.

Skulderen ute av ledd

Aktivisten forteller videre til OVD-Info at politiet tvang folk inn i busser, som kjørte dem til ulike politistasjoner.

– Etter at adrenalinet forsvant, kjente jeg smerter i skulderen min. Noen hjalp meg med vann og smertestillende. Senere fant jeg ut at skulderen min var ute av ledd.

Khalikh omtaler politimennene på stasjonen som mildere og snillere enn de som utfører selve arrestasjonene.

– De så hva som hadde skjedd med meg, og sendte meg til sykehuset. En politimann fulgte meg i ambulansen, og behandlet meg med respekt.

STORE DEMONSTRASJONER: Siden krigen startet har det pågått store demonstrasjoner flere steder i Russland. Her blir en kvinne anholdt av politiet under en demonstrasjon i St. Petersburg.

– Friheten har sin pris

Fra Moskva forteller læreren Irina Bogantseva at politiet tok fra henne alle eiendeler da hun ble arrestert – inkludert medisinene hennes.

– Jeg blir 70 år i år, og har høyt blodtrykk. Jeg spurte om jeg kunne få beholde medisinene, men de svarte at det kunne de ikke gjøre, sier hun til OVD-Info.

– De sa at dersom jeg ble syk, ville de tilkalle ambulanse. Jeg spurte om det ikke var bedre å forhindre at det kom til det punktet at en ambulanse var nødvendig.

Boganseva forteller at hun ble løslatt dagen etterpå, og at en dommer ga henne en bot på 150.000 russiske rubler – tilsvarende over 13.000 norske kroner.

– Dommeren spurte meg om jeg var innforstått med hvor stor boten var. Jeg svarte at «Ja. Jeg vet at friheten har sin pris».

Oppfordrer russere til å fortsette å protestere

Tidligere onsdag oppfordret den fengslede Kreml-kritikeren Alexei Navalnyj russerne til å fortsette å arrangere daglige protester mot Russlands invasjon av Ukraina, skriver Reuters.

Navalnyj, som er en av Putins største kritikere, ble fengslet i fjor.

– Vi kan ikke vente en dag lengre. Uansett hvor du er, i Russland, Hviterussland eller på den andre siden av planeten. Gå ut på hovedtorget i byen din hver dag klokken 19.00 på hverdager, og klokken 14.00 i helger og helligdager, sa han i en uttalelse publisert av en talsperson på Twitter.

I oppfordringen omtaler han landets president, Vladimir Putin, som en «åpenbart gal tsar».

– La oss i det minste ikke bli en nasjon bestående av redde og tause mennesker. Av feiginger som later som om vi ikke legger merke til den aggressive krigen mot Ukraina.