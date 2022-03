TREKKER UT: Eksperter til VG mener Georgia er et av flere land Putin kan ha interesser i. Her fra Russlands invasjon i landet august 2008.

Ekspertene: Disse nabolandene bør være bekymret hvis Putin lykkes

Flere land kan ha grunn til å frykte det som kommer etter Russlands invasjon av Ukraina, mener forsker Lars Peder Haga. – Ganske klart at Putin har en liste over land det er greit å angripe, sier han.

Av Elise Rønnevig Andersen

Lars Peder Haga har doktorgrad i sovjetisk historie og har forsket på russisk militærmakt de siste åtte årene. Etter at Russland denne uken gikk i gang med å invadere Ukraina, har ukrainerne slått hardt tilbake.

– Det er ganske klart at Vladimir Putin og hans menn har en liste over land i hodet sitt som de tenker er greit å gripe inn i og dominere militært.

Mye er fremdeles usikkert om utfallet i denne krigen. Men dersom Putin skulle lykkes med å overta Ukraina, vil han da kunne gå inn og gjøre det samme med andre stater?

– Har naboland og nærliggende områder grunn til bekymring?

– Putin har først og fremst hatt en helt spesiell besettelse på Ukraina, understreker Haga.

– Men det som også kanskje skjer nå, stille og rolig, er at Hviterussland blir dratt inn i den russiske sfæren mer enn den har vært før.

Han sier Hviterussland «lever på lånt tid». Landet har vært preget av omfattende uro etter at president Aleksandr Lukasjenko vant valget i 2020 – en seier mange mente var stjålet.

– Lukasjenko er derfor helt avhengig av Putin for å opprettholde sin egen makt i Hviterussland. Han har ikke så mye manøvreringsrom og opererer nå mer som en brikke i Putins spill, sier Haga.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

BRIKKE I PUTINS SPILL: Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko (til venstre) er etter sin egen valgseier, som mange mener var stjålet, tvunget til å samarbeide med Vladimir Putin.

Haga, som for tiden er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen i Forsvaret, utelukker ikke at også at Georgia kan være et potensielt mål i fremtiden.

I 2008 invaderte Russland som kjent Georgia under sommer-OL i Beijing i Kina.

– Hvis Putin ser eller innbiller seg at det finnes en fare for revansjisme i Georgia, så kommer han til å angripe dem på nytt. Georgia er lite og militært svakt – og dermed et lett bytte, sier Haga.

Putin har begrunnet angrepet på Ukraina i det fellesskapet ukrainere og russere har etnisk og kulturelt, forklarer han.

– Putin har tidligere sagt at Baltikum-landene Estland, Latvia og Litauen er så annerledes fra Russland at de bare vil bli en plage, så de vil han ikke ha noe å gjøre med.

Likevel trekker Haga frem Litauen som et land som nok kan være litt bekymret.

– Hvis steg én for Putin er å ta full kontroll på Hviterussland, så får de flyttet Russlands grenser helt inn på Litauens egen grense. De har også landforbindelsen til den russiske byen Kaliningrad – som for russerne er en strategisk hodepine.

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved seksjon for luftmakt og luftmilitært lederskap hos Luftkrigsskolen.

Finland, som ikke er medlem i NATO, har vært diskutert som et mulig fremtidig mål for Russland. Men det tror ikke Haga kommer til å bli en realitet.

– Finland har vært en del av det russiske imperiet en liten periode, men det er vanskelig å se for seg et angrep på Finland – med mindre Putin drømmer om å gjenopprette hele det gamle russiske imperiet. Finland har ikke den lange felles forhistorien med Russland som Ukraina har hatt.

– Finland passer greit nok ikke inn i mønsteret.

Info Hva er Russlands krav? Russlands viktigste krav er at Ukraina og Georgia ikke får bli medlem av Nato, noe begge land har jobbet mot i ti år.

Russland krever også at Nato trapper ned sin tilstedeværelse i medlemsland i Øst-Europa, som Polen og de baltiske landede.

Nato fastholder at Ukraina og Georgia selv skal få velge hvem de vil alliere seg med, den såkalte «åpen dør»-politikken.

I stedet for å trekke Nato-styrker ut av i medlemsland i Øst-Europa, har Nato lovet at tilstedeværelsen blir styrket.

Ukraina vil ikke få militær støtte fra Nato dersom Russland invaderer. Men flere Nato-land har støttet Ukraina med militærutstyr. Vis mer

– Begynnelsen på slutten for Putin

Karsten Friis er seniorforsker og leder av NUPIs forskergruppe for sikkerhet og forsvar, og har fulgt situasjonen på grensen mellom Ukraina og Russland med argusøyne de siste månedene.

Han tror Russland vil være såpass militært utslitt etter denne krigen at få land har noe å frykte – i alle fall på kort sikt.

– Denne krigen kommer til å trekke store militære og økonomiske ressurser fra Russland. I tillegg til militære, materielle og menneskelige tap, vil de tøffe økonomiske sanksjonene trolig svekke Russland kraftig. Dette kan være begynnelsen på slutten for Putin-regimet.

Dersom invasjonen av Ukraina skulle bli vellykket fra Putins standpunkt, nevner Friis ett land som kan komme i faresonen – med visse forbehold:

– Dersom Georgia skulle få en mer vestligorientert regjering, så skal man ikke se bort fra at Georgia kan bli et fremtidig mål for Putin. Akkurat nå har Georgia en regjering som er vennligsinnet mot Kreml, men det kan endre seg.

NESTE MÅL?: Ekspertene er uenige om hvor truet Litauens hovedstad Vilnius kan være i fremtiden.

Friis tror også at krigen i Ukraina vil bidra til å styrke den delen av Finland som ønsker NATO-medlemskap.

Forskeren tror heller ikke at Litauen er et attraktivt mål.

– De er et NATO-land, og et angrep på Litauen er et angrep på USA – som har atomvåpen. Ingenting tyder på at Putin ønsker en slik form for krig, mener han.

