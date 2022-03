EUROPAS STØRSTE: De seks reaktorene på kraftverket Zaporizjzja sør i Ukraina. En bygning – ikke en reaktor – ble natt til fredag truffet av en russisk missil.

Dette er Ukrainas fire atomkraftverk

Russiske styrker har nå kontroll over Europas største atomkraftverk sørøst i Ukraina. Men reaktorene er fundamentalt forskjellige fra de som var i ulykkesrammede Tsjernobyl.

Krigsrammede Ukraina har fire operative atomkraftverk med til sammen 15 reaktorer i drift:

Zaporizjzja med seks reaktorer ligger i byen Enerhodar.

Rivne med fire reaktorer ligger i byen Varash.

Sør-Ukraina med tre reaktorer ligger i byen Yuzhnoukrainsk.

Khmelnytskyj med to reaktorer ligger i byen Netishyn.

Det nå russiskkontrollerte kraftverket Zaporizjzja er Europas største og ligger om lag 220 km nordøst for Kherson, byen Russland inntok onsdag. Det er det atomkraftverket i Ukraina som ligger lengst fra Norge, mens Rivne i nordvest er nærmest.

Bekymring

Hvor nærme de ligger oss er dog uvesentlig med tanke på farepotensialet for Norge.

I første rekke er vær og vindretninger som avgjør i hvilken grad anleggene utgjør en fare for Norge, forklarer sjef ved seksjon beredskapsanalyse i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) Øyvind Gjølme Selnæs.

– Størst bekymring har vi til Zaporizjzja, opplyser han til VG.

Natt til fredag ble en bygning – ikke en reaktor – på Zaporizjzja-kraftverket truffet av et russisk missil. DSA har tilgang data fra ukrainske og europeiske målestasjoner som ikke viser forhøyede nivåer.

I tillegg til de fire operative, ligger det nedlagte Tsjernobyl-kraftverket i Ukraina. Det ble åstedet for historiens verste atomkraftulykke da en av fire reaktorer eksploderte i 1986. På krigens første dag erobret russiske styrker anlegget.

Allerede dagen etter meldte flere norske apotek om at de var utsolgt for jodtabletter.

SLUKKET: Natt til fredag oppsto det brann i en bygning utenfor Zaporizjzjas reaktorer da en russisk missil traff den. Brannen ble slukket tre timer senere.

– Situasjonen i Ukraina er alvorlig og uavklart, sier Gjølme Selnæs ved DSA.

Han forklarer:

Hvis kamphandlinger rammer noen av kjernekraftverkene, kan det ramme sikkerhetssystemer og gi mulighet for utslipp som langt overskrider det en normalt vurderer ved øvrige, ikke-krigsrelaterte hendelser.

– Det er derfor vanskelig å sammenligne de operative reaktorene i dag med Tsjernobyl-ulykken når det gjelder farepotensialet, sier han.

– Tsjernobyl-ulykken gir likevel et bilde av hva slags konsekvenser alvorlige hendelser ved kjernekraftverk i Ukraina kan gi.

ORIENTERTE OM UKRAINA: Statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Emilie Enger Mehl møtte pressen for å snakke om situasjonen i Ukraina fredag kveld.

På et pressemøte med justisminister Emilie Enger Mehl fredag ettermiddag, kommenterte statsminister Jonas Gahr Støre brannen ved det ukrainske atomkraftverket.

Støre forsikret at det ikke er noen umiddelbar fare for at Norge blir rammet av hendelsen.

– Ingen av reaktorene i dette kjernekraftverket ble truffet av noe raketter eller noe annet, og det er ikke meldt om utslipp av radioaktivt materiale, sa Støre, som la til at norske myndigheter har tilgang til ukrainske målestasjoner i sanntid.

– Men det er skremmende at krigen kommer så nært et atomkraftverk. Selv om det ikke er rapportert om utslipp, øker risikoen for ulykker.

Bedre sikkerhet på nyere reaktorer

Generelt sett er moderne, nyere generasjoner av atomreaktorer sikrere enn gamle, forklarer Gjølme Selnæs ved DSA.

– Det er fundamentale forskjeller på reaktorene ved Tsjernobyl-anlegget og reaktorene ved de øvrige kjernekraftverkene. Noen av forskjellene går på konstruksjonen av sikkerhetssystemer, sier han.

TSJERNOBYL: Over reaktor fire, som eksploderte og forårsaket ulykken i 1986, er det bygget en såkalt «sarkofag» som skal beskytte mot radioaktivitet.

Dagens reaktorer i Ukraina har blant annet ikke det samme brennbare materialet i kjernen som Tsjernobyl-reaktoren hadde – som var bakgrunnen for at det brant i mange dager og ga det store utslippet.

Alle reaktorene i Ukraina er av russisk design. Tsjernobyl-reaktorene er av RMBK-type, mens reaktorene ved de øvrige kjernekraftverkene er av VVER-type.

Fem av Zaporizjzjas seks reaktorer ble bygget mellom 1985 og 1989, og den sjette sto klar i 1995, ifølge Wikipedia.

Rivnes tre første reaktorer ble bygget mellom 1981 og 1987, mens den siste sto klar i 2004. Sør-Ukrainas tre reaktorer ble bygget mellom 1976 og 1989.

Grunnet forsinkelse ble det brukt over 20 år på Khmelnytskyjs to reaktorer, som ble bygget mellom 1981 og 2004. Den første var i drift i 1987.