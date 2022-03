MØTTE EU: Justisminister Emilie Enger Mehl.

Regjeringen: Lover raskt svar om Ukraina-flyktningene

BRUSSEL/OSLO (VG) Etter at EU nå innfører kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger, kan en norsk avgjørelse komme om svært kort tid, ifølge justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Flere enn en million ukrainere er på flukt, ifølge FN.

Hun har torsdag deltatt på unionens justisministermøte. Der ble 27 EU-land enige om å innføre midlertidig, kollektiv beskyttelse for den ukrainske befolkningen. En slik ordning betyr at ukrainske statsborgere får midlertidig opphold i inntil tre år, uten individuell vurdering.

– Norge er også innstilt på å gi beskyttelse. VI har sagt at vi er klare til å bistå, og vi jobber nå intenst med å følge detaljene i dette så vi får en ordnet og god ordning, som vil gi hjelp, sier justisministeren til VG i Brussel.

Hun sier at Norge har Nå oppskalerer også den norske regjeringen kapasiteten til å ta imot flyktninger. Det bekrefter justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG etter torsdagens EU-møte i Brussel.

– – Regjeringen er glad for at de europeiske landene har funnet sammen og blitt enige om å vise solidaritet og ta imot disse menneskene, sier hun.

Mehl legger til at regjeringen vil komme raskt tilbake med en avgjørelse om kollektiv beskyttelse, men ber om å få studere EUs vedtak i detalj først.

Tar 1000 på kort varsel

– Hvor mange flyktninger kan Norge ta imot?

– På kort varsel kan vi ta imot 1000 flyktninger. Og kapasiteten blir større, jo lengre tid som går. VI jobber intenst for å styrke mottakskapasiteten. Så har mange rundt i Norge signalisert at de vil åpne sine dører og hjem, sier justisministeren.

– Regjeringen ønsker å hjelpe. Vi er klare til å ta imot folk som kommer, selv om det ikke er så stor tilstrømning nå. Den største belastningen er på nabolandene. Og det er opp til dem å be om bistand, sier hun.

Lignende ordning på 90-tallet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i sin redegjørelse i Stortinget torsdag at en lignende nasjonal ordning ble tatt i bruk i Norge under Balkankrigen på 90-tallet.

– Og det er gode grunner for å bruke denne ordningen også under Ukraina-krisen, sa han.

Flere nordmenn vil reise til Polen for å bringe flyktninger til trygghet i Norge. Men ukrainere kan nå bare reise visumfritt til Norge, hvis de har biometrisk pass.

Mange ukrainere, deriblant 14 år gamle Timofi som VG fortalte om tidligere torsdag, har bare nasjonale ID-papirer.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har advart om at transport av mennesker uten riktige dokumenter for lovlig innreise regner som menneskesmugling. Ifølge norsk lov kan dette være straffbart med bot eller fengsel inntil tre år.

VG har forelagt denne saken for justisminister Emilie Enger Mehl. Hun sier at hun ikke kan ta stilling i en enkeltsak, men generelt svarer hun slik:

– Noe av grunnen til at det er viktig å gå gjennom disse spørsmålene om opphold grundig, er fordi det ikke er bare folk med biometrisk pass som har behov for å flykte. Det kan være folk med andre ID-papirer, og det kan være tredjelandsborgere. Og vi må finne løsninger som gjør at ingen havner i et tomrom, sier hun.

For tidlig å anslå antall

Under Kosovo- og Balkankrigene på 80-tallet tok Norge imot 14.000 flyktninger fra Bosnia. Justisministeren har tidligere uttalt at det imidlertid er usikkert om vi vil stå ovenfor en lignende situasjon i dag

– Det er flere hundre tusen migranter innenfor Schengen nå. De vil sannsynligvis i økende grad forflytte seg rundt i Europa i tiden som kommer, ifølge Mehl.