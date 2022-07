APEKOPPER: Slik ser viruset ut mikroskopisk.

WHO erklærer global helsekrise: − Ingen endring av håndteringen i Norge, sier FHI

En økning i apekoppinfeksjoner gjør at WHO slår alarm. FHI sier de vil fortsette håndteringen av apekoppviruset slik de gjør i dag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vaksinen er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge, men vi vil trolig motta noen doser senere i sommer.

– FHI er i ferd med å ferdigstille rådene om hvordan dosene som tildeles Norge skal brukes, skriver FHI i en pressemelding lørdag ettermiddag.

– Det er mangel på vaksinen på verdensbasis, og EU-landene har valgt å fordele dosene seg imellom basert på innbyggertall.

Det finnes ingen vaksine spesifikt mot apekopper, men vaksine mot kopper har vist seg å kunne gi beskyttelse, står det videre i pressemeldingen.

En tredjegenerasjons koppevaksine markedsført som Imvanex i Europa og Jynneos i USA er den eneste vaksinen som vurderes som aktuell å bruke til å forebygge apekopper i Norge.

Flere land har begynt å tilby vaksinen som en del av utbruddsresponsen.

WHO: Global helsekrise

Lørdag ettermiddag erklærte WHOs generaldirektør Tedros Adhanom apekopper som en global helsekrise.

Han opplyser om at risikoen for apekopper er moderat globalt, men at risikoen er høy i Europa, ifølge Reuters.

En ekspertgruppe i WHO ble bedt om å gi råd til generaldirektøren blant annet om hvorvidt apekopper utgjør en global helsekrise.

De oppnådde ikke konsensus i komiteen i dette spørsmålet. Likevel velger generaldirektøren å slå alarm.

Han legger til at utbruddet av viruset utgjør en «global bekymring».

KRISE: WHOs generaldirektør Thedros Adhanom erklærer en global helsekrise.

Økende smitte

– Vi har et utbrudd som har spredd seg over hele verden raskt og som sprer seg på nye måter, som vi forstår for lite om, men som oppfyller kriteriene for en helsekrise, sa Tedros på pressekonferansen fredag.

Det er tredje gang WHO erklærer global helsekrise. Tidligere gjaldt det utbruddene av polio og coronaviruset.

Apekoppviruset har denne uken passert 16.000 tilfeller i 75 land, ifølge USAs folkehelseinstitutt CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

I løpet av våren og sommeren 2022 har viruset spredd seg uvanlig raskt blant mennesker i store deler av verden. Det antas at viruset hovedsakelig har spredd seg via seksuell kontakt mellom menn som har sex med andre menn.

Ingen endring i Norges håndtering

Lege og smittevernvakt ved folkehelseinstituttet, Elisabeth Astrup, forteller at de ikke kommer til å gjøre noe spesielt i Norge, selv om WHO erklærer global helsekrise.

– Det kommer ikke til å bli noen større endringer i håndteringen i Norge. Vi kommer til å fortsette sånn som vi gjør i dag, utover det vi allerede gjør, sier hun til VG.

FHI vil kun fortsette med å veilede og informere helsetjenesten og befolkningen om selve situasjonen, håndtering og om smitteverntiltak.

– Det skal være en god oppfølging av pasienter som enten får påvist apekopper eller er nærkontakter og som skal følges opp en periode. Vi skal holde oversikt, følge med på vår situasjon og den internasjonale situasjonen, sier hun.

Apekopper er ifølge Astrup en sykdom som ikke har vært særlig utbredt, så vi har fortsatt mye igjen å lære. Men det kommer ikke til å bli tiltak slik som det har vært under corona.

– Det blir ikke slike tiltak, det er en helt annerledes sykdom, sier hun.

Apekopper gir vanligvis milde symptom i form av feber og utslett, og er sjelden dødelig. Det er et virus du kan bli syk av, med byller på kroppen. Men det blir ikke regnet som veldig farlig.

WHO understreker at apekopper ikke er en sykdom den generelle befolkningen bør bekymre seg over. Og det er ikke behov for massevaksinasjon eller flokkimmunitetskampanjer.