KRISE: WHOs generaldirektør Thedros Adhanom erk

WHO: Apekopper en global helsekrise

En økning i apekoppinfeksjoner gjør at WHO slår alarm. Risikoen er høyere i Europa enn resten av verden, oppgir WHOs generaldirektør Tedros Adhanom.

Eirik Wichstad

NTB

Publisert: Nå nettopp

Saken oppdateres

Lørdag ettermiddag erklærte WHOs generaldirektør Tedros Adhanom apekopper som en global helsekrise.

Han opplyser om at risikoen for apekopper er moderat globalt, men at risikoen er høy i Europa, ifølge Reuters.

En ekspertgruppe i WHO ble bedt om å gi råd til generaldirektøren blant annet om hvorvidt apekopper utgjør en global helsekrise.

De oppnådde ikke konsensus i komiteen i dette spørsmålet. Likevel velger generaldirektøren å slå alarm.

Han legger til at utbruddet av viruset utgjør en «global bekymring».

Økende smitte

– Vi har et utbrudd som har spredd seg over hele verden raskt og som sprer seg på nye måter, som vi forstår for lite om, men som oppfyller kriteriene for en helsekrise, sa Tedros på pressekonferansen fredag.

Det er tredje gang WHO erklærer global helsekrise. Tidligere gjaldt det utbruddene av polio og coronaviruset.

Apekoppviruset har denne uken passert 16.000 tilfeller i 75 land, ifølge USAs folkehelseinstitutt CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

I løpet av våren og sommeren 2022 har viruset spredd seg uvanlig raskt blant mennesker i store deler av verden. Det antas at viruset hovedsakelig har spredd seg via seksuell kontakt mellom menn som har sex med andre menn.