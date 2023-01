HEKSEBRANN: Her fra Papua New Guinea i 2013, hvor en kvinne ble brent etter å ha blitt anklaget for heksekunst.

Forskning: 40 prosent tror på heksekunst

Mennesker forfølges og myrdes som følge av tro på heksekunst. Historiker Rune Blix Hagen ser bekymringsfullt på situasjonen.

Førsteamanuensis ved American Univeristy i Washington, D.C, Boris Gershman, har tatt i bruk intervjuer av 140.000 voksne personer i 95 land. Over 40 prosent av dem svarte at de tror på heksekunst – «at enkelte mennesker kan intensjonelt forårsake skade ved bruk av overnaturlige evner.»

– Undersøkelsen virker ganske solid. Det er selvfølgelig en del feilmargin, men dette er overraskende høyt og dystert, sier Rune Blix Hagen til VG. Han er førsteamanuensis emeritus emeritusÉn som har avgått fra sin stilling. Betegnelsen brukes særlig om professorer eller andre i akademiske stillinger. i historie ved Universitetet i Tromsø, og har spesialisert seg på forfølgelse av trollfolk i Norge.

TROENDE: Kartet viser utbredelsen av troen på heksekunst i verden, publisert i november 2022.

I den amerikanske undersøkelsen spriker det stort mellom landene. I Sverige svarte ni prosent at de tror på heksekunst, mens hele 90 prosent svarte det samme i Tunisia.

Det er imidlertid viktig å presisere at undersøkelsen ikke omfatter verdens to mest befolkede land, Kina og India.

Forskning.no har også omtalt saken.

FORSKER: Rune Blix Hagen er førsteamanuensis emeritus i historie ved Universitetet i Tromsø, og har spesialisert seg på forfølgelse av trollfolk i Norge. Her er han i 2008.

– Groteske tilfeller

Stadig dukker det opp nye tilfeller av både barn og voksne som forfølges og utsettes for drapsforsøk etter anklager om hekseri.

Sommeren 2022 omkom en person i Papua New Guinea, og ni kvinner ble anklaget for å stå bak dødsfallet. Disse kvinnene ble kastet bensin på og brent, skriver Al Jazeera. Videre skal fem av kvinnene ha blitt utsatt for grotesk tortur.

Som følge av hendelsen skal fire av kvinnene ha omkommet.

TORTUR: Her Rachel, en tobarnsmor fra Papua New Guinea som ble anklaget for heksekunst. Hun ble tortuert med varme macheter og spader en hel dag. Bildet er tatt november 2018, halvannet år etter at hun ble toturert.

– Det er veldig likt det som skjedde i Europa for 350 til 400 år siden. Forskjellen er at det nå er mer vanlig at folk tar saken i egne hender, sier historiker Hagen.

Han forteller at det i flere afrikanske land «har slått voldsomt ut» at personer gjøres til syndebukker når noe går galt.

– Det er ganske stygt og også snakk om drap. Man får høre om groteske tilfeller hvor man prøver å uskadeliggjøre folk ved å ta livet av dem, sier Hagen, og legger til at det også er snakk om utstøtelse av barn fra familier og lokalsamfunn.

Les mer om de nye heksene i Norge med VG+:

Les også Nå er det trendy å være heks De har byttet ut sopelime med elsparkesykkel, heksebål med feminisme og forbannelser med «self love». Slik er livet som heks i 2021.

«Et økende problem»

Hagen sier at det spesielt er mangelen på utdanning og usikre levevilkår som forårsaker troen på heksekunst.

– Det er litt samme bakgrunn som vi så i Europa, med usikre politiske vilkår. I tillegg er det en del kristne og muslimske bevegelser som tror på og støtter opp om dét, sier Hagen.

I noen land finnes det også lovgivninger som forfølger «folk som driver med hekseri», forteller Hagen.

HEKSEBRANN: Her fra Papua New Guinea i 2013, hvor en kvinne ble brent etter å ha blitt anklaget for heksekunst.

I sin forskning skriver Gershman at troen på heksekunst henger sammen med religion, men at det er en betydelig variasjon på tvers og innenfor verdensreligionene.

Hagen sier at det nå gjelder å støtte opp om bevegelser som prøver å bekjempe beskyldninger om heksekunst.

– Det er alt fra kvinnebevegelser til hjelpeorganisasjoner som prøver å gjøre noe med dette økende problemet.

– For det er et økende problem?

– I høyeste grad, noe rapporten viser, svarer Hagen.

90 prosent av forskningsdeltagerne i Tunisia svarte at de tror på hekser:

Aktiver kart

Hekser i Norge

Forskning.no skriver at den første kjente rettssaken mot en heks i Norge var i 1325 mot Ragnhild Tregagås fra Bergen.

Videre skriver avisen at den siste henrettelsen var av Johanne Nielsdatter fra Kvæfjord i 1695. Hun ble brent på bålet etter beskyldninger om djeveldyrkelse, drap, personskader og ulykker til sjøs.

Totalt har 307 mennesker blitt brent på bålet i Norge etter dom for å drive med trolldom.

EVENTYR: I Norge har hekser i nyere tid vært sentralt i eventyr. Denne tegningen viser trollkjerringa i folkeeventyret «Smørbukk».

I vesten har man i nyere tid fått en type «moderne hekser», som ikke går under samme kategori som de omtalte i Gershmans forskning.

– Det er den andre tendensen som slår mer ut i vestlige samfunn, da også i Norge. Dette er en slags individuell praksis som har litt med selvrealisering å gjøre. Dette er noe helt annet, hvor man lager personlige ritualer, sier historiker Hagen.

SE VIDEO – BARN FALLER NED I SEPTIKTANK: